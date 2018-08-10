Быть или не быть: иркутские эксперты – о вероятности проведения пенсионного референдума

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Центральная избирательная комиссия 8 августа одобрила все вопросы референдума о повышении пенсионного возраста, предложенные тремя разными инициативными группами. Стоит отметить, что в России всеобщих референдумов не проводили последние 25 лет. Телеинформ обратился к иркутским экспертам с просьбой прокомментировать это решение. При этом ранее ЦИК отклонил вариант вопроса, подготовленный КПРФ, назвав его неконкретным и не соответствующим закону. Новый вопрос коммунисты сформулировали уже с помощью сотрудников Центризбиркома. После утверждения формулировок активистам предстоит собрать по всей России подписи в поддержку проведения референдума, сообщает «Росбалт» . Так, вопрос инициативной группы кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». Вопрос алтайской инициативной группы (КПРФ): «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?». Третий вариант подмосковной инициативной группы: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?». Напомним, 19 июля Государственная Дума приняла первом чтении закон о повышении пенсионного возраста до 63-х лет для женщин и до 65-ти для мужчин. Телеинформ выяснил, что думают эксперты о решении Центризбиркома, насколько, по их мнению, велика возможность того, что референдум все-таки состоится, и что в аспекте предстоящих осенних выборов может означать все это для партии власти – «Единой России», поддержавшей пенсионную реформу. Генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR (Москва) Дмитрий Еловский считает это решение интересным. В целом, отмечает он, это похоже на расширение поля возможностей для выхода из тупика пенсионной реформы через полную ее отмену, но после референдума. – Это не даст капитализировать итоги отмены одной из оппозиционных партий. Однако в любом случае для правительства это будет катастрофическим поражением. Впервые федеральный центр прогнется перед волеизъявлением населения. Это может иметь очень серьезные последствия в будущем, – говорит эксперт. Состоится ли в конечном счете референдум, очень сильно зависит от ситуации с протестами и общественными настроениями, а также от результатов выборов в единый день голосования 9 сентября. – Сильный провал «Единой России», продолжающиеся митинги и все такое же соотношение между поддерживающими реформу и противниками – это вполне себе политический тупик, а референдум может стать выходом из него, – считает Дмитрий Еловский. У политолога и публициста Сергея Шмидта нет ни малейшего сомнения: такой референдум в России никогда не состоится. Причины на то две. – Во-первых, это референдум, результат которого можно предсказать заранее. В мире нет ни одной страны, в которой можно было бы провести подобный референдум и получить хоть какой-то ответ, кроме как отрицательного. Это классическое назревшее, но непопулярное политическое решение. По таким делам референдумы не проводятся, – убежден политолог. Во-вторых, этот предсказуемый результат, естественно, не устраивает инициаторов пенсионной реформы, а они – нравятся это кому-то или нет – являются действующей властью. – Никогда действующая власть не проводит референдумы, заранее зная, что его результат 100% будет для них негативный. Это все-таки не Brexit в Англии, где все может быть по-разному, – говорит эксперт. В этом вопросе, по его словам, есть две стороны. Одна из них – КПРФ, которой просто необходимо поддерживать новостийность, связанную с собственной партией. – Это вторая по важности политическая партия и партия левой «ориентации». Полное равнодушие в вопросах о пенсии с их стороны недопустимо, хотя бы из чувства приличия. Во-вторых, во многих регионах, включая и наш, сейчас проходят выборы, в которых КПРФ принимает активное участие. Поэтому это еще и грант для политических процессов, – рассуждает Сергей Шмидт. Вторая сторона – ЦИК, которую тоже можно понять: отвергать все формулировки вопроса, где экспертами выступали сами члены федерального Избиркома, просто неприлично. Поэтому нет никакого сомнения: эти формулировки рано или поздно были бы приняты. Как будет «свернута» тема референдума – эксперт даже не может предположить. Но есть два варианта. Первый – инициативные группы не соберут необходимого количества подписей. Второй – необходимое количество подписей соберут, но среди них при проверке не окажется нужного количества достоверных. – Какой из этих вариантов реализуется, я не знаю. Скорей всего, первый. Ведь действующей власти все же выгодна ситуация, где нужное количество подписей не будет собрано. Повторюсь: сам референдум из разряда политической фантастики. Власть делает референдумы только тогда, когда она убеждена в выгодном для себя результате. Правда, иногда бывает, что нужного результата не удается достичь. Классический пример – Brexit, выход Великобритании их Евросоюза. Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы», считает, что пенсионный референдум – это из серии, повысить всем зарплату или нет. Можно гарантировать 99% положительный ответ. Поэтому никто никогда такие референдумы не проводит, – резюмировал Сергей Шмидт. Почти такого же мнения придерживается политолог, главный редактор газеты «Байкальские вести» Юрий Пронин, который очень сильно озадачен этим событием. – В моем представлении, те отношения, которые сейчас существуют между властью и обществом в России, не предполагают проведения референдума, за единственным исключением, когда гарантирован результат, желаемый для власти. Эта тема не является желательной для руководства страны, которая считает, что реформа должна быть. По всем прогнозам и оценкам, результат голосования будет противоположный их желаниям. Возникает не совсем политологическая, а более художественная мысль: что-то здесь не так. Я себе не очень представляю, как все это будет в итоге разрешаться, – рассуждает главный редактор «Байкальских вестей». Если же референдум состоится, и население проголосует против пенсионной реформы, то не только «Единая Россия» и правительство, но и президент (косвенно) понесут урон. – Все мы прекрасно понимаем, куда все склоняется. Понятно, что правительство не действует без согласования с президентом. Поэтому есть сомнения. Думаю, что противники пенсионной реформы все же, наверное, сейчас будут действовать так, как будто ничего не произошло, не снижать давления. Есть мнение, что условно «референдум» обличен в форму местных выборов 9 сентября. То есть степень доверия или недоверия, который будет оказан «Единой России», будет обозначать в итоге то, как население относится к пенсионной реформе. Думаю, и руководство страны смотрит на это, – считает Юрий Пронин. Он отмечает: закон о референдуме написан таким образом, что для того, чтобы дойти до конца и провести референдум, надо в сжатые сроки собрать 2 миллиона подписей населения не менее чем в половине регионов, при этом соблюсти большой объем юридических формальностей. – Одним словом, написано так, будто все сделано для того, чтобы референдум не состоялся по организационно-юридическим причинам. Но опять же с одним исключением: если руководство страны за проведение референдума, то все препятствия будут пройдены легко, – считает эксперт. Если же нет, то на любом этапе эту инициативу можно легко «зарубить». Судя по всему, органы власти не будут содействовать сбору подписей. – В Москве ходят слухи, что только одна группа настоящая – коммунисты с Алтая, а остальные две возникли тогда, когда увидели, что уже невозможно не зарегистрировать формулировки. Последние две как-то все-таки координируют свои действия с администрацией президента. Что это значит, тоже понять не могу. Возможно, что кто-то из двух успеет вырваться вперед, потому в итоге будет принята та формулировка, инициативная группа которой раньше всех соберет нужное количество подписей, – отметил политолог. В таком случае, по его словам, есть возможность сговора на любом этапе и согласованной отмены инициативы. При этом формулировка коммунистов самая четкая, считает Юрий Пронин. – Удивительное и одновременно сомнительное событие. Жду подвоха. А если вдруг случится такое, что референдум все-таки состоится, я буду крайне приятно удивлен. Но что-то мне подсказывает, что таких чудес не бывает. Посмотрим, – добавил эксперт. Добавим, что аналогичной точки зрения придерживается редакционный обозреватель портала для пожилых moi-goda.ru : — ...А вы - пробовали о чем-либо с кем-либо договориться в России (если речь идет не о выполнении грозной команды из Кремля)? В том-то и дело, что право на референдум - вполне может быть получено, а референдум провести попросту не удастся. Будут конкурировать формулировки (уже целых пять! а будет пятнадцать!). Будут конкурировать лидеры - каждый со своими амбициями... Среди этих лидеров наверняка окажутся принципиально несговорчивые - "засланные казачки". Во всей истории с референдумом по пенсионному возрасту политического обозревателя Галину Солонину смущает одно обстоятельство: его главными инициаторами являются всевозможные «кандидаты». – Почему-то вспоминается Павел Грудинин (кандидат в президенты России от КПРФ на выборах главы государства в 2018 году – прим. ред.) с его предвыборными речами и Алексей Навальный с митингами. Дело не в том, что вопрос не нужно выносить на всенародное обсуждение. Дело в том, что эта тема больше любых выборов, она достойна президентской кампании, как это было у Барака Обамы с реформой здравоохранения. Ее нельзя разменивать на потребу дня, – говорит эксперт. По ее словам сейчас эта важнейшая тема стремительно становится спекулятивной. С одной стороны, прослеживается явно излишняя поспешность правительства РФ в продвижении реформы. – Тут уж, хоть и не хочется, но надо сказать спасибо президенту, который несколько притормозил этот процесс, – отмечает Галина Солонина. С другой стороны – грубейшие спекуляции оппозиции. Причем в едином порыве слились все: и либералы, и коммунисты. При этом забыв о том, что сами либералы прежде выступали за равнение на Запад, стало быть, и более жесткую социальную политику. – Мы все знаем, что в России одна из самых лояльных пенсионных систем в мире и по возрасту выхода, и по условиям предоставления. Во многих странах пенсии имеют страховую природу и постепенно накапливаются, у целого ряда государств пенсии не предоставляются тем, кто на них не отложил деньги, – обращает внимание политический обозреватель. Она подчеркивает: коммунисты со своей стороны позабыли о том, что в 1932 году, когда был установлен пенсионный возраст для женщин в 55 лет, а для мужчин – в 60, средняя продолжительность жизни составляла около 49 лет у женщин и около 46 лет – у мужчин. Сейчас при том же пенсионом возрасте продолжительность жизни равна 77 годам у женщин и 66,5 – у мужчин. Эксперт убежден: прежде всяких референдумов страна должна услышать внятную информацию о пенсионной реформе, причем нужны жесткие гарантии. Например, по таким вопросам: на сколько процентов будет повышаться пенсия у нынешних пенсионеров, чем будет гарантировано это повышение, как будет решен вопрос по выходу на пенсию для людей, работающих на вредных, опасных производствах, в северных условиях и т.д. Нужно также понимать, какие меры социальной поддержки будут оказываться пожилым людям, если они будут уволены с работы раньше пенсионного возраста, как будет решен вопрос с созданием новых рабочих мест в связи с тем, что довольно многочисленная армия ратников продолжит свою трудовую деятельность и не освободит места для молодежи. – Все это требует ответов. Причем не по принципу «утром деньги, вечером – стулья», а в совокупности, еще на берегу. И без популизма. Для меня, например, очевидна необходимость пенсионной реформы в стране. Но это должна быть разработанная реформа, а не набор популистских лозунгов. Увы, но мы пока не видим ни слева, ни справа серьезных реформаторов, которые предложили бы свои варианты решения вопроса, вместо того, чтобы настаивать на сохранности существующей сейчас довольно прогнившей системы, – добавила Галина Солонина. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... взгляд из иркутска

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