Бюджет на службе политики: в муниципалитетах Приангарья кончаются деньги, реакции «сверху» нет

Иркутская область, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вовсю идет подготовка к отопительному сезону, однако у ряда муниципалитетов нет на это денег: в июне региональный бюджет так и не претерпел корректировку, и на многие вещи элементарно не хватает финансирования. В Ассоциации МО Приангарья заявляют, что такими действиями облправительство подрывает основы муниципальной власти в регионе. Напомним, вопрос этот наболевший и обсуждался в Приангарье уже не раз. Особое внимание к нему проявляли в Заксобрании Иркутской области, пытаясь убедить региональное правительство в необходимости такой корректировки. Однако был дан ответ: «в настоящее время прогнозный план по поступлению налогов, который направляет в правительство налоговая служба, полностью сбалансирован. В сентябре-октябре будет более точная информация о возможных дополнительных доходах либо о выпадающих доходах». Об этом заявлял депутатам на июньской сессии зампред правительства области Антон Логашов. Было отмечено, что корректировка ждет региональный бюджет в сентябре этого года, не раньше. – Мы понимаем, что даже при корректировках в сентябре муниципальные образования получат средства, в лучшем случае, в ноябре. О строительстве или ремонте каких-либо дополнительных объектов – больниц, спортивных сооружений, домов культуры, школ, детских садов – в этом году не может быть речи. Также не решены и другие вопросы, в частности по оказанию помощи муниципальным образованиям по создание единой диспетчерской службы «112», о создании школы адаптивного спорта, о проведении лесоустроительных работ, о выделении субсидий на строительство и ремонт муниципальных дорог и многие другие, – резюмировала тогда вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова. Между тем, уже месяц спустя, в конце июля, председателю Заксобрания Иркутской области Сергею Брилке поступило около трех десятков жалоб на то, что местным бюджетам не хватает средств из-за не проведенной корректировки бюджета. – От муниципалитетов поступают обращения, что у них нет денег на подготовку к зиме, у некоторых – это конкретно Мамско-Чуйский район – не хватает денег на выплату заработной платы и компенсации людям, которые имеют право бесплатного проезда на отдых и обратно, – прокомментировал Сергей Брилка. – Осенью мы все увидим. Я думаю, что правительство Иркутской области принимает меры по этим муниципальным образованиям, но они не совсем законные в некоторой степени. Муниципалитеты не раз писали обращения, и не только в Заксобрание, но и в правительство области. От главы регионального Кабмина Руслана Болотова Ассоциация МО Иркутской области получила ответ, датированный 12 июля 2018 года [копия имеется в распоряжении Телеинформа]. В письме говорилось, что весной 2018 года были сделаны поправки в закон о бюджете, предусматривающие, в том числе, «дополнительное распределение муниципальным образованиям Иркутской области финансовой помощи в объеме 1 млрд 147 млн рублей, в том числе на решение первоочередных вопросов органов местного самоуправления, а также с целью обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений». Это было сделано в связи с увеличением МРОТ и принятием постановления Конституционного суда РФ об индексации должностных окладов. Таким образом, отмечается в письме за подписью Руслана Болотова, объем условно нецелевых межбюджетных трансфертов составил 6 млрд 936 млн рублей, «что выше бюджетных ассигнований с учетом июньского уточнения 2017 года на 799 млн рублей (+13%)». Во втором полугодии 2018 года муниципалитетам пообещали перечислить еще 3301 млн рублей или 48% от плановых назначений. Было также отмечено, что в прошлом году для МО добавили сверх нормы почти 2 млрд рублей, благодаря чему снизилась просроченная кредиторская задолженность. Со своей стороны Ассоциация муниципальных образований Иркутской области от лица входящих в нее территорий заявила, что «увеличение расходных обязательств у большинства муниципалитетов не корреспондируется с изменением доходной части бюджетов» [копия текста этого обращения от 15 августа 2018 года также имеется в распоряжении Телеинформа]. Было отмечено, что у 14-ти городов и районов с поселениями объем дополнительных расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил более 1,6 млрд рублей – это в два раза больше дополнительной финансовой помощи, полученной в марте 2018 года (речь о прибавке в 13% или 799 млн рублей). Кроме того, как сообщается в обращении, это увеличение не покрывает затраты муниципалитетов, у которых растет кредиторская задолженность. Например, в ряде сельских поселений зарплату людям были вынуждены платить из средств дорожного фонда, которые, к слову, необходимо восстановить до конца года. При этом «значительная часть этих муниципалитетов (сельских поселений) по ряду расходов сформировали бюджет 2018 года на 7-11 месяцев». В разговоре с Телеинформом председатель АМО Приангарья, мэр Черемхово Вадим Семенов сказал, что ситуацию, которая на сегодня сложилась, можно назвать абсурдной или трагикомичной. – Губернатор и правительство говорят о том, что область работает прекрасно, денег в областном бюджете хватает, налоговые органы тоже работают эффективно. Раз есть деньги, соответственно, мы рассчитывали на то, что поправки в бюджет будут внесены. Когда принимались весенние поправки, Ассоциация муниципальных образований как участник бюджетного процесса давала свое заключение. Мы это согласовывали с тем расчетом, что в июне будет еще одна порция поправок, потому что понимали, что денег не хватит. Мы ожидали проблем с ростом тарифов, с коммунальными платежами, с софинансированием государством областных программ – по школам, строительству теплых туалетов, и так далее. И все понимали, что в июне поправки необходимы: логика подсказывает, что в этот период на носу подготовка к учебному году и отопительному сезону, сезон отпусков. Большинству муниципальных образований в этот период времени очень сложно выполнять свои обязательства. И мы сегодня абсолютно уверены в том, что нежелание правительства принимать поправки к бюджету в июне – это решение чисто политическое, других причин мы не видим. Что мешало внести предложения по поправкам и принять их? Сейчас, по словам Вадима Семенова, муниципальные образования оказались в достаточно сложной ситуации. – Правительство говорит о том, что пошло увеличение по сравнению с 2017 годом. Да, в 2018 году дали относительно больше денег. Но при этом нужно сопоставлять расходы прошлого года и их нынешнее увеличение. Затрат-то тоже стало больше, в первую очередь, по заработной плате. Все добавки, которые муниципалитеты получили, ни в коей мере не закрыли их потребности, – заявил мэр Черемхово. – Во многих муниципальных образованиях сейчас сложности с выплатой заработной платы. Если правительство работает в интересах населения области, которое как раз проживает в муниципальных образованиях, то решения должны приниматься в интересах муниципалитетов, а не сиюминутной политической выгоды или нужды тех или иных людей. Это достаточно жестко, но это действительно так, – сказал мэр Черемхово. Вадим Семенов подчеркнул, что в его словах при этом как раз-таки нет никакой политики. – Я считал и считаю, что мэр – это не политик в первую очередь, а хозяйственник. У меня душа болит по такому поводу: сегодня я еще не закрыл заработную плату за июль – 12,5 млн не хватает, у меня задолженность перед «Иркутскэнерго», а мне нужно начинать новый отопительный сезон, у меня через пень-колоду подготовились учебные учреждения – по большому счету, это опять героические усилия педагогических коллективов… Поэтому я и говорю, что ситуация очень сложная и создана она искусственно, – подчеркивает он. Стоит отметить, что по бюджетным кредитам 2013-2016 годов муниципалитетам пообещали реструктуризацию. Это было заявлено в ответе регионального правительства от 12 июля 2018 года. Однако, по словам Вадима Семенова, муниципалитеты были вынуждены подписать соглашение, которое им невыгодно. В АМО считают необоснованным заявление региональных властей о снижении нагрузки на местные бюджеты через реструктуризацию: она не предполагает списание бюджетных кредитов, только их отсрочку, таким образом, деньги возвращать все равно придется, но взять их муниципалитетам неоткуда. – Мы когда последний раз обращались к правительству, то взяли для примера ряд муниципальных образований, 14 городов и районов, и провели сравнительный анализ доходов, расходов, – рассказал Вадим Семенов. – По большому счету, такая ситуация с нехваткой бюджетов почти везде сегодня в области. В этот перечень [копия есть в распоряжении Телеинформа] вошли Иркутск, Братск, Тулун, Усть-Илимск, а также Казачинско-Ленский, Черемховский, Мамско-Чуйский, Слюдянский, Братский, Зиминский, Аларский, Шелеховский и Киренский районы с поселениями. Из общего списка повышение доходов бюджета зафиксировано только в нескольких муниципальных образованиях – в Братском и Киренском районах вместе с поселениями, в поселениях Казачинско-Ленского и Шелеховского районов, а также в Аларском районе. По остальным муниципальным образованиям отмечено «проседание» бюджета. Кстати, в «Сером доме» пожурили администрации на местах за «неполное использование предоставленного потенциала работы по наращиванию налоговой отдачи от предприятий малого и среднего бизнеса, из-за чего были зафиксированы недоимки по налогу. Но, как говорится в ответном письме АМО, местное самоуправление «не наделено правовыми рычагами влияния на уплату наличных платежей хозяйствующих субъектов и использование «серых» схем выплаты заработной платы» – этим занимаются налоговые органы. Также «муниципальные образования, у которых собственных средств относительно достаточно на покрытие текущих затрат при исполнении собственных полномочий, на сегодня, в условиях увеличения расходов по решению органов государственной власти, не всегда своевременно и не в полном объеме получают дополнительные средства на эти цели. Тем самым нарушается принцип самостоятельности бюджетов (статья 31 БК РФ) регламентирующий недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет местных бюджетов без соответствующего финансового обеспечения», – сообщается в письме Ассоциации муниципальных образований региона. Все это, по мнению АМО, приводит к исчезновению местного самоуправления как автономной системы государственной власти и превращении ее в нижний уровень власти государственной, не всегда подотчетной гражданам, что противоречит нормам Конституции Российской Федерации. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... аларский район

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