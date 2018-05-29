Депутаты и губернатор поспорят о том, чего заслуживает Иркутск

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Должна ли Иркутская область делиться с Иркутском за то, что он – лицо региона? Свое мнение на эту тему высказал депутат Законодательного собрания Приангарья Эдуард Дикунов. Группа депутатов Законодательного собрания предлагает, чтобы область компенсировала Иркутску нагрузку на городскую инфраструктуру, которой пользуются не только иркутяне, но и все жители региона. Суть законопроекта, который будет рассматриваться на сессии 5 июня, в том, чтобы в 10 раз увеличить субсидию городу на выполнение функций административного центра. Иркутск может получить почти 2,5 млрд рублей на развитие дорожно-транспортной, коммунальной, социальной, образовательной, культурной инфраструктуры. А впоследствии развитие города может вылиться в целый инвестпроект, к реализации которого могла бы подключиться Корпорация развития Иркутской области. Однако региональное правительство не разделяет точку зрения авторов законодательной инициативы и предлагает, чтобы власти Иркутска сначала активнее поработали над собираемостью налогов. Плюс два процента в копилку – Инфраструктура Иркутска, как титульного населенного пункта области, испытывает колоссальную нагрузку, ведь каждый день сюда приезжает огромное число граждан со всей области – на работу, лечение, учебу, спортивные турниры, отдых, – говорит один из авторов законодательной инициативы, депутат Заксобрания Эдуард Дикунов. – Безусловно, администрация Иркутска, команда мэра Дмитрия Бердникова, делают многое для того, чтобы город развивался, строил и ремонтировал дороги, коммуникации, благоустраивал общественные пространства и выглядел достойно, как подобает столице региона. Но будет справедливо, если область поможет городу восполнять его ресурсы, так как она ими тоже пользуется. Вот несколько цифр, наглядно демонстрирующих ту самую нагрузку, о которой говорит Эдуард Дикунов: каждый день на работу в Иркутск из района и соседних городов приезжает 79 тысяч человек. А еще здесь учатся около 100 тысяч студентов со всей области.В силу того, что через Иркутск проезжает транспорт соседних населенных пунктов, ежедневно транспортная нагрузка на город увеличивается на 46,4 тысячи машин. При этом и среди иркутян становится больше владельцев личных автомобилей – каждый год прирост примерно на 10 тысяч машин. Иркутск – это центр притяжения жителей области. Со всего региона сюда едут в командировки и по личным делам, ведь здесь находятся ключевые органы власти, представительства федеральных ведомств, иностранных государств, медицинские и научные центры. Город становится интересен и туристам: за 2017 год пассажиропоток воздушным транспортом увеличился на 18% и превысил 2 миллиона человек. Железнодорожным транспортом приезжает 3 миллиона человек в год. Растущие потоки гостей, особенно туристов, безусловно, позитивный признак в развитии города. Однако это накладывает и определенные обязательства на Иркутск. Город должен сохранять лицо. Необходимо обеспечивать удобное и безопасное передвижение как приезжих, так и местного населения, модернизировать инженерные сети, строить жилье, содержать город в чистоте и порядке, заниматься его внешним обликом, обеспечивать высокий уровень проведения деловых мероприятий, культурных и спортивных событий. Все это относится к так называемым функциям административного центра. И все это требует очень больших затрат. Между тем почти две трети бюджета города сегодня уходит на содержание и развитие социальной сферы – это первоочередные статьи расходов, которые неприкосновенны. Включение города в федеральные программы, безусловно, приводит в Иркутск хорошие суммы, которые идут на строительство инфраструктуры, например, город получил поддержку на строительство очистных сооружений по федеральной программе «Охрана озера Байкал». Однако помогать развиваться собственной региональной столице – долг области. Для того чтобы дать Иркутску больше финансовых ресурсов на исполнение именно функций административного центра, авторы законодательной инициативы предлагают увеличить городу субсидию. Сейчас Иркутск получает из областного бюджета 0,2% от объема налоговых доходов, поступающих в региональную казну. Группа депутатов Заксобрания предлагает увеличить ее до 2,2%. В натуральном выражении картина получится следующая: с 223 миллионов рублей, запланированных на этот год, субсидия Иркутску вырастет до 2,46 миллиардов в случае принятия законопроекта. И при росте налоговых поступлений в областной бюджет будет расти и дальше. Иркутск – непочатый край для Корпорации развития – К этим деньгам нужно относиться как к инвестициям в будущее всей области, – говорит Эдуард Дикунов. – Инвестируя в Иркутск, мы даем новый импульс развитию всего региона, потому что создаем инфраструктуру, которой будут пользоваться не только иркутяне, но и жители других городов области, приезжающие сюда. Таким образом, отмечает депутат, увеличение субсидии – это минимум, который нужно выполнить в интересах Иркутска. Для полноценного развития города как административного центра нужно принимать самостоятельную областную государственную программу, уверен Эдуард Дикунов. В государственных программах «развитие административного центра» прописано лишь в разделе программы развития дорожного хозяйства. Иркутск получил по этой подпрограмме на ремонт дорог более 300 миллионов рублей. В то же время только на содержание дорог городу требуется около пяти миллиардов рублей, чтобы они все соответствовали нормативу. По данным администрации Иркутска, сейчас в нормативном состоянии находится только 40% городских дорог, то есть об опережающем развитии дорожной сети говорить не приходится. Между тем растущие транспортные потоки требуют закончить реконструкцию транспортных развязок, сделать их современными и высокопропускными. Параллельно должна обеспечиваться и транспортная безопасность – городу нужны новые пешеходные переходы, в том числе подземные. Остается открытым вопрос строительства перехватывающих парковок, способных разгрузить центр. В новых подходах нуждается организация общественного транспорта. Эти и другие вопросы развития городской инфраструктуры и должны стать предметом областной государственной программы, объясняет Эдуард Дикунов, и подчеркивает, что ответственным за ее реализацию не должно быть министерство финансов, потому что речь в данном случае идет не просто о распределении субсидий на нужды города, а об инвестициях на перспективу. – Главную скрипку должно играть министерство экономического развития Иркутской области, поскольку необходимо просчитывать отдачу от инвестиций, понимать экономический эффект и прогнозировать результат, – отмечает парламентарий. Он добавляет, что частью механизма инвестирования в развитие города должны стать фонды поддержки предпринимательства, ведь малый и средний бизнес делает большой вклад в экономику города. И, безусловно, важным элементом этого механизма нужно сделать Корпорацию развития Иркутской области. По мнению депутата, Иркутск – это по сути готовый инвестпроект для Корпорации. Как говорится, бери и делай – воплощай его в жизнь. Взгляды не сошлись Однако губернатор Иркутской области Сергей Левченко не поддержал законопроект. В заключении, направленном главой региона, говорится, что размер субсидии Иркутску по факту и так превышает 0,2% от налоговых доходов областного бюджета. Предлагаемое законопроектом увеличение может привести к значительному росту денежных поступлений из областного бюджета в город и сокращению расходов на приоритетные и социально важные задачи в регионе. Поэтому Сергей Левченко предлагает оставить все, как есть, а городу посоветовал лучше работать над собираемостью налогов, пообещав увеличивать субсидию на сумму роста налоговых доходов. Законопроект вынесен на рассмотрении сессии Заксобрания, которая состоится 5 июня 2018 года. Его будут рассматривать в первом чтении. Наличие диаметрально противоположных точек зрения на вопрос развития Иркутска обещает сделать обсуждение интересным и острым. По материалам пресс-службы Эдуарда Дикунова и IRK ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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