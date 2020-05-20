Депутаты Заксобрания Иркутской области – об отчёте врио губернатора Игоря Кобзева

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области прокомментировали отчёт врио губернатора Игоря Кобзева о результатах деятельности правительства региона. Отчёт был представлен на 30-й сессии регионального парламента, состоявшейся 20 мая, напоминает пресс-служба регпарламента.

Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров:

– Мы услышали главное, что планируется делать в ближайшие годы. Были озвучены основные этапы. На сегодняшний день главной задачей является выход из периода пандемии, а дальше уже потребуется определение путей по реанимации различных сфер, в частности, промышленности и малого бизнеса. С этой целью Законодательное Собрание сегодня одобрило проекты законов о поддержке бизнеса, которые помогут нашим предпринимателям оправиться от той ситуации, в которой они оказались. В целом, есть понимание и у регправительства, и временно исполняющего обязанности губернатора – куда и как нам двигаться дальше.

Вице-спикер Законодательного собрания Иркутской Ольга Носенко:

– Представляя отчет за 2019 год, врио губернатора обозначил те задачи, которые стоят перед нами в этом году, в том числе по стратегии социально-экономического развития. Сегодня этот документ в работе, и надеюсь, что в ближайшее время депутаты все-таки ознакомятся с рабочим вариантом стратегии, чтобы была возможность вносить корректировки. Хотелось бы, чтобы в проекте нашли отражение такие отрасли как туристическая, лесная и, безусловно, сельское хозяйство. Это те отрасли, которые необходимо развивать, поскольку они могут приносить доходы в бюджет области.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова:

– Несмотря на то, что отчет правительства мы рассматривали за 2019 год, а глава региона у нас только с декабря исполняет обязанности, при всем при этом очень глубоко проанализировано состояние дел в области и намечены шаги на перспективу. Были обозначены реперные точки, они совпадают с пониманием основных направлений деятельности депутатского корпуса, и это, конечно, очень обнадеживает. Полагаю, что максимальное погружение в тему, консолидация сил законодательной и исполнительной ветвей власти непременно принесут результат.

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Битаров:

– По итогам отчета правительства хотелось бы заострить внимание на тех задачах, которые ставятся сегодня врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым перед правительством, а они глобальные. Команда временно исполняющего обязанности главы региона пришла в очень непростое время: до сих пор устраняются последствия в Тулуне, Нижнеудинске и других территориях, плюс пандемия коронавируса, падение цен на нефть, что влияет на бюджет нашей области. Мне понравилось, что Игорь Иванович отвечал на вопросы конкретно, честно и достаточно аргументированно, не обещая ничего лишнего.