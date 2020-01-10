Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ подводит итоги 2019 года. В заключение своим взглядом на самые важные события минувшего года поделился научный директор иркутского Межрегионального института общественных наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов.

Он отметил, что 2019 год в Иркутской области был напряженным, разнообразным, выявил много проблем и возможностей развития. Знаковое событие – это, конечно, отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

– Это было связано с разнообразной сложной политической ситуацией в регионе, и поэтому для части экспертов и политически ангажированных людей событие стало очень неожиданным – для одних радостным, для других – непонятным, печальным. Допускаю, что для кого-то эта отставка была своего рода сюрпризом, хотя для многих – ожидаемым, – говорит Дмитрий Козлов, напоминая, что этому политическому событию предшествовала «антигубернаторская» кампания, развернутая, в том числе, на федеральных каналах. – У меня как независимого зрителя сложилось впечатление, что в федеральной повестке было в 2019 году два главных события: взаимоотношения России и Украины в контексте того, что последовало за 2014 годом, и иркутский губернатор Сергей Левченко.

Разумеется, было названо и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области замглавы МЧС России Игоря Кобзева.

– Это неожиданный персонаж, который совершенно неизвестен в регионе. Его назначение порождает разнообразные возможности и альтернативы, является своеобразной точкой бифуркации. И тоже, возможно, влечет для региона какие-то новые политические риски, связанные с продолжением ситуации политической нестабильности, политического кризиса, особенно в свете необходимости проведения губернаторских выборов в сентябре 2020 года с какими-то, возможно, сложными политическими раскладами вокруг врио, – отмечает эксперт. – Но, с другой стороны, есть и вероятность роста, который вполне может быть регионом реализован и обеспечить устойчивое стабильное развитие на ближайшие годы.

Два страшных стихийных события произошли в Иркутской области в 2019 году. При этом, как отметил Дмитрий Козлов, лесные пожары, площадь которых в этот раз была рекордной за последнее время, – продолжающаяся беда региона. Другая, гораздо более неожиданная трагедия – это летнее наводнение.

– Связанное с этим внимание федерального центра обращено уже не к фигуре губернатора, а к сложной ситуации в целом: президент России Владимир Путин трижды посетил регион по этому поводу, был назначен специальный ответственный федеральный чиновник [зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, – прим. ред.]. Я надеюсь, такое внимание не будет исчерпано только этим. Важно, чтобы это было не какое-то «латание дыр», а именно долгосрочные программы, запущенные в том числе и Игорем Кобзевым.

Однако, отметил эксперт, в каждом кризисе есть элемент дальнейшего развития, и теперь, возможно, «Тулун превратится в город-сад».

– Если говорить еще о политике, то ряд политических событий в 2019 году был связан с фигурой мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и его отношениями с депутатами вновь избранной городской думы. Плюс – продолжающееся обсуждение замены прямых выборов мэра институтом сити-менеджера. Это тоже неоднозначно понимается иркутянами, которые в силу своей свободолюбивой натуры привыкли решать такие вещи на выборах. А нынешняя интрига не исчерпывается 2019 годом и, безусловно, еще будет влиять на политическую конфигурацию в Иркутском регионе, – уверен Дмитрий Козлов.

Он делает вывод, что политическая жизнь в Иркутской области в 2020 году все так же будет бурной, непредсказуемой, регион еще ожидают сюрпризы, внезапные расклады политических сил и интересные кейсы для анализа.

Также Дмитрий Козлов в числе важных для региона событий отмечает скандальные ситуации, сложившиеся в 2019 году вокруг регионального Минлеса и ООО «Звезда».

– С моей точки зрения, такая внезапная отставка Сергея Левченко привела к тому, что он, очевидно, еще не сказал своего последнего слова, как бы дистанцируясь и от арестов, и от решений прокуратуры по конкретным вещам. Я думаю, что в 2020 году нас ждут еще какие-то ответные ходы бывшего губернатора, он так просто не сдастся. Сентябрьские выборы в этом смысле обещают некоторую интригу, – считает эксперт.

Здесь, по его мнению, многое будет зависеть и от действий Сергея Левченко, который, несмотря на отставку с поста губернатора, все-таки остался федеральным политиком, если говорить о его положении в КПРФ. С другой стороны, ожидаются какие-то действия и от нынешнего врио.

– На данный момент проявился его настрой на сохранении преемственности – этот вывод мне позволяют сделать его первые кадровые решения и «новый старый» состав правительства Иркутской области. Многие министры остались на своих постах, и хотя речь идет о каком-то испытательном сроке, так что они пока что в «подвешенном» состоянии, но вместе с тем врио понимает, что сложно начинать все с чистого листа и надо использовать местный потенциал, – отмечает Дмитрий Козлов. – Обычно мы воспринимаем силовиков как тех, кто сразу предпочитает решать все одним ударом, что называется, «разрубает гордиев узел», а Игорь Кобзев, во всяком случае, оставляет на своих постах людей, которые себя хорошо зарекомендовали. Радует, что он не политизирует свои действия, а решает вопросы, скорее, с технократической позиции.

В целом же, считает он, пока рано делать какие-то определенные прогнозы по предстоящим губернаторским выборам: в этом уравнении еще слишком много неизвестных. По мнению Дмитрия Козлова, особенно неясной пока выглядит позиция КПРФ: неизвестно, пойдет ли от них на выборы «старый губернатор» или молодые коммунисты вроде Михаила Щапова.

– К тому же, нет полной ясности с врио – будет ли он здесь присутствовать только как эффективный менеджер, который наводит порядок в режиме форс-мажора, или это уже кандидатура от федерального центра на долгосрочное управление. У Игоря Кобзева, как мы знаем, в послужном списке имеется ряд ситуаций, которые он уже сумел «разрулить», не связанные с рутинной губернаторской работой. Это другой стиль руководства, в отличие от собственно губернаторства, это мобилизационный режим, когда надо решить проблему – и дальше отправляться на новый участок. Поэтому здесь, с моей точки зрения, еще не известно, врио тут «всерьез и надолго», или на определенный период времени, – говорит Дмитрий Козлов.

Согласно его осторожному прогнозу, если выборы губернатора Иркутской области будут, они будут очень непростыми.

– Многое будет зависеть от каких-то ходов, маневров, от разнообразных центров политической силы в регионе, которых очень много: это и врио, и КПРФ, и ситуация с мэром Иркутска, и Законодательное собрание с Сергеем Соколом во главе, и сам Сергей Сокол. Все они каким-то образом позиционируют себя на этих выборах.

Также он коснулся в своем ТОПе событий старта поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

– Это такая геополитическая штука. Естественно, здесь есть много скрытых моментов. Например, мы не знаем цену, по которой газ поставляется в Китай. Но если это будет работать – как противовес европейскому газовому рынку и «Северному потоку» – на региональное развитие, а не станет просто политической игрушкой федерального центра, будет хорошо. Пока не ясны все плюсы и минусы «Силы Сибири» для России, будет ли это означать очередную бюрократическую химеру и мы останемся у разбитого корыта, или это на самом деле какой-то долгосрочный проект… Но в чем тогда его долгосрочность? Будет ли он связан с какими-то социально-экономическими изменениями в регионах или это опять какая-то геополитическая игрушка, чтобы «насолить» европейцам, – пока не известно. В этом есть какой-то момент макроэкономики, который сейчас сложно оценить, – считает Дмитрий Козлов.

Он подчеркнул, что связи России с Китаем важны, но самое главное, чтобы при этом превалировал не какой-то политический момент, а трезвые расчеты.

– Ну а лично для меня как человека, любящего чтение и связанного с интеллектуальной деятельностью, очень важным событием стало проведение в Иркутске Книжного фестиваля с подачи фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» и En+ Group, а также инициативной группы иркутян, которые вынесли на плечах этот труд – Алексея Петрова, Александра Верхозина, которые подняли своими волонтерскими во многом усилиями этот груз. Очень классный получился фестиваль, я там посещал все разнообразные площадки, – рассказал он.

По мнению эксперта, это событие хорошо для региона как символ поддержки со стороны олигарха, оно очень значимо: на фестивале присутствовало много издательств, интеллектуальной литературы, было много неожиданных встреч.

– Это уже второй фестиваль в Иркутске, проведенный при поддержке фонда «Вольное дело». Надеюсь, традиция не прервется надолго, и будет связана не только с книжками. Возможно, это получится расширить на какой-нибудь кинофест и другие интеллектуальные ивенты. Надеюсь, это будет не единичное событие, а свидетельство того, что Иркутск подтвердил свой интеллектуальный потенциал. У нас много людей, которые любят книги, читают их, умеют сравнивать, интересуются, для меня это очень важно. Фестиваль – это свидетельство продолжающегося разнообразного социокультурного развития Байкальского региона, – подытожил Дмитрий Козлов.