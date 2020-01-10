ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
10.01.2020

Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ подводит итоги 2019 года. В заключение своим взглядом на самые важные события минувшего года поделился научный директор иркутского Межрегионального института общественных наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов.

Он отметил, что 2019 год в Иркутской области был напряженным, разнообразным, выявил много проблем и возможностей развития. Знаковое событие – это, конечно, отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

– Это было связано с разнообразной сложной политической ситуацией в регионе, и поэтому для части экспертов и политически ангажированных людей событие стало очень неожиданным – для одних радостным, для других – непонятным, печальным. Допускаю, что для кого-то эта отставка была своего рода сюрпризом, хотя для многих – ожидаемым, – говорит Дмитрий Козлов, напоминая, что этому политическому событию предшествовала «антигубернаторская» кампания, развернутая, в том числе, на федеральных каналах. – У меня как независимого зрителя сложилось впечатление, что в федеральной повестке было в 2019 году два главных события: взаимоотношения России и Украины в контексте того, что последовало за 2014 годом, и иркутский губернатор Сергей Левченко.

Разумеется, было названо и назначение временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области замглавы МЧС России Игоря Кобзева.

– Это неожиданный персонаж, который совершенно неизвестен в регионе. Его назначение порождает разнообразные возможности и альтернативы, является своеобразной точкой бифуркации. И тоже, возможно, влечет для региона какие-то новые политические риски, связанные с продолжением ситуации политической нестабильности, политического кризиса, особенно в свете необходимости проведения губернаторских выборов в сентябре 2020 года с какими-то, возможно, сложными политическими раскладами вокруг врио, – отмечает эксперт. – Но, с другой стороны, есть и вероятность роста, который вполне может быть регионом реализован и обеспечить устойчивое стабильное развитие на ближайшие годы.

Два страшных стихийных события произошли в Иркутской области в 2019 году. При этом, как отметил Дмитрий Козлов, лесные пожары, площадь которых в этот раз была рекордной за последнее время, – продолжающаяся беда региона. Другая, гораздо более неожиданная трагедия – это летнее наводнение.

– Связанное с этим внимание федерального центра обращено уже не к фигуре губернатора, а к сложной ситуации в целом: президент России Владимир Путин трижды посетил регион по этому поводу, был назначен специальный ответственный федеральный чиновник [зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко, – прим. ред.]. Я надеюсь, такое внимание не будет исчерпано только этим. Важно, чтобы это было не какое-то «латание дыр», а именно долгосрочные программы, запущенные в том числе и Игорем Кобзевым.

Однако, отметил эксперт, в каждом кризисе есть элемент дальнейшего развития, и теперь, возможно, «Тулун превратится в город-сад».

– Если говорить еще о политике, то ряд политических событий в 2019 году был связан с фигурой мэра Иркутска Дмитрия Бердникова и его отношениями с депутатами вновь избранной городской думы. Плюс – продолжающееся обсуждение замены прямых выборов мэра институтом сити-менеджера. Это тоже неоднозначно понимается иркутянами, которые в силу своей свободолюбивой натуры привыкли решать такие вещи на выборах. А нынешняя интрига не исчерпывается 2019 годом и, безусловно, еще будет влиять на политическую конфигурацию в Иркутском регионе, – уверен Дмитрий Козлов.

Он делает вывод, что политическая жизнь в Иркутской области в 2020 году все так же будет бурной, непредсказуемой, регион еще ожидают сюрпризы, внезапные расклады политических сил и интересные кейсы для анализа.

Также Дмитрий Козлов в числе важных для региона событий отмечает скандальные ситуации, сложившиеся в 2019 году вокруг регионального Минлеса и ООО «Звезда».

– С моей точки зрения, такая внезапная отставка Сергея Левченко привела к тому, что он, очевидно, еще не сказал своего последнего слова, как бы дистанцируясь и от арестов, и от решений прокуратуры по конкретным вещам. Я думаю, что в 2020 году нас ждут еще какие-то ответные ходы бывшего губернатора, он так просто не сдастся. Сентябрьские выборы в этом смысле обещают некоторую интригу, – считает эксперт.

Здесь, по его мнению, многое будет зависеть и от действий Сергея Левченко, который, несмотря на отставку с поста губернатора, все-таки остался федеральным политиком, если говорить о его положении в КПРФ. С другой стороны, ожидаются какие-то действия и от нынешнего врио.

– На данный момент проявился его настрой на сохранении преемственности – этот вывод мне позволяют сделать его первые кадровые решения и «новый старый» состав правительства Иркутской области. Многие министры остались на своих постах, и хотя речь идет о каком-то испытательном сроке, так что они пока что в «подвешенном» состоянии, но вместе с тем врио понимает, что сложно начинать все с чистого листа и надо использовать местный потенциал, – отмечает Дмитрий Козлов. – Обычно мы воспринимаем силовиков как тех, кто сразу предпочитает решать все одним ударом, что называется, «разрубает гордиев узел», а Игорь Кобзев, во всяком случае, оставляет на своих постах людей, которые себя хорошо зарекомендовали. Радует, что он не политизирует свои действия, а решает вопросы, скорее, с технократической позиции.

В целом же, считает он, пока рано делать какие-то определенные прогнозы по предстоящим губернаторским выборам: в этом уравнении еще слишком много неизвестных. По мнению Дмитрия Козлова, особенно неясной пока выглядит позиция КПРФ: неизвестно, пойдет ли от них на выборы «старый губернатор» или молодые коммунисты вроде Михаила Щапова.

– К тому же, нет полной ясности с врио – будет ли он здесь присутствовать только как эффективный менеджер, который наводит порядок в режиме форс-мажора, или это уже кандидатура от федерального центра на долгосрочное управление. У Игоря Кобзева, как мы знаем, в послужном списке имеется ряд ситуаций, которые он уже сумел «разрулить», не связанные с рутинной губернаторской работой. Это другой стиль руководства, в отличие от собственно губернаторства, это мобилизационный режим, когда надо решить проблему – и дальше отправляться на новый участок. Поэтому здесь, с моей точки зрения, еще не известно, врио тут «всерьез и надолго», или на определенный период времени, – говорит Дмитрий Козлов.

Согласно его осторожному прогнозу, если выборы губернатора Иркутской области будут, они будут очень непростыми.

– Многое будет зависеть от каких-то ходов, маневров, от разнообразных центров политической силы в регионе, которых очень много: это и врио, и КПРФ, и ситуация с мэром Иркутска, и Законодательное собрание с Сергеем Соколом во главе, и сам Сергей Сокол. Все они каким-то образом позиционируют себя на этих выборах.

Также он коснулся в своем ТОПе событий старта поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири».

– Это такая геополитическая штука. Естественно, здесь есть много скрытых моментов. Например, мы не знаем цену, по которой газ поставляется в Китай. Но если это будет работать – как противовес европейскому газовому рынку и «Северному потоку» – на региональное развитие, а не станет просто политической игрушкой федерального центра, будет хорошо. Пока не ясны все плюсы и минусы «Силы Сибири» для России, будет ли это означать очередную бюрократическую химеру и мы останемся у разбитого корыта, или это на самом деле какой-то долгосрочный проект… Но в чем тогда его долгосрочность? Будет ли он связан с какими-то социально-экономическими изменениями в регионах или это опять какая-то геополитическая игрушка, чтобы «насолить» европейцам, – пока не известно. В этом есть какой-то момент макроэкономики, который сейчас сложно оценить, – считает Дмитрий Козлов.

Он подчеркнул, что связи России с Китаем важны, но самое главное, чтобы при этом превалировал не какой-то политический момент, а трезвые расчеты.

– Ну а лично для меня как человека, любящего чтение и связанного с интеллектуальной деятельностью, очень важным событием стало проведение в Иркутске Книжного фестиваля с подачи фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» и En+ Group, а также инициативной группы иркутян, которые вынесли на плечах этот труд – Алексея Петрова, Александра Верхозина, которые подняли своими волонтерскими во многом усилиями этот груз. Очень классный получился фестиваль, я там посещал все разнообразные площадки, – рассказал он.

По мнению эксперта, это событие хорошо для региона как символ поддержки со стороны олигарха, оно очень значимо: на фестивале присутствовало много издательств, интеллектуальной литературы, было много неожиданных встреч.

– Это уже второй фестиваль в Иркутске, проведенный при поддержке фонда «Вольное дело». Надеюсь, традиция не прервется надолго, и будет связана не только с книжками. Возможно, это получится расширить на какой-нибудь кинофест и другие интеллектуальные ивенты. Надеюсь, это будет не единичное событие, а свидетельство того, что Иркутск подтвердил свой интеллектуальный потенциал. У нас много людей, которые любят книги, читают их, умеют сравнивать, интересуются, для меня это очень важно. Фестиваль – это свидетельство продолжающегося разнообразного социокультурного развития Байкальского региона, – подытожил Дмитрий Козлов.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области10.01.2020
-2019-
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ подводит итоги 2019 года. В заключение своим взглядом на самые важные события минувшего года поделился научный директор иркутского Межрегионального института общественных наук, доцент ИГУ Дмитрий Козлов.
Андрей Чернышев: правительство РФ официально подтвердило сохранение северных надбавок10.01.2020
Москва, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутату Государственной Думы от Приангарья Андрею Чернышеву удалось обратить внимание правительства страны на все еще актуальные акты Советского Союза, устанавливающие районные коэффициенты и процентные надбавки для жителей районов Крайнего Севера.
Павел Степанов – о главных событиях для Иркутской области в 2019 году09.01.2020
-2019-
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги ушедшего 2019 года. Своим мнением о наиболее важных событиях в Иркутской области поделился председатель иркутского Клуба публичной политики Павел Степанов.
Вадим Семенов – о главных итогах 2019 года для Иркутской области09.01.2020
-2019-
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О самых важных вехах прошедшего года – мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов.
Танцуют все! Иркутская область вступила в год "больших выборов"08.01.2020
-q-q
Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных.
Лариса Егорова – о главных итогах 2019 года для Иркутской области04.01.2020
-2019-
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О том, что важного в регионе случилось за год, рассказала депутат Законодательного собрания региона, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова.
Итоги работы с муниципалитетами за год подвели в Законодательном собрании Иркутской области03.01.2020
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Важнейшими задачами на 2020 год должны стать разработка стратегии социально-экономического развития Приангарья с учетом потребностей территорий, а также активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона.
Политолог Юрий Пронин – о главных итогах 2019 года для Иркутской области03.01.2020
-2019-
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные комментарии о самых значимых событиях для Иркутской области в 2019 году. Своим мнением о них поделился политолог Юрий Пронин.
Александр Якубовский – о главных итогах 2019 года для Иркутской области01.01.2020
-2019-
Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на них поделился депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.
В Иркутске в честь Нового года прошел торжественный прием губернатора региона31.12.2019
Иркутск, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный прием губернатора Иркутской области, посвященный празднованию Нового 2020 года, 30 декабря провел временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев. Мероприятие прошло в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, сообщает пресс-служба губернатора.
Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область должна войти во все госпрограммы по здравоохранению31.12.2019
Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что Иркутская область должна войти во все госпрограммы по здравоохранению. Он озвучил это на совещании 30 декабря, представляя новую исполняющую обязанности министра здравоохранения Наталью Ледяеву, охарактеризовав ее как высококлассного специалиста.
Игорь Кобзев озвучил еще три назначения в новое правительство Иркутской области30.12.2019
2019-12-30-08-31-47
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев озвучил еще три назначения в правительство региона.
На позитивной ноте: чем запомнился 2019 год в Иркутске?30.12.2019
-2019-
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 2019 год выдался противоречивым и, по признанию многих экспертов, очень сложным и неоднозначным. Однако и нынче произошло немало позитивных моментов, особенно, в Иркутске. Телеинформ обратился к общественникам, активистам и представителям власти с просьбой назвать самые значимые для Иркутска события уходящего года.
Политконсультант Дмитрий Еловский – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области30.12.2019
-2019-
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с мнением экспертов о самых значимых событиях уходящего 2019 года в жизни Иркутской области. Свою оценку дал политконсультант и генеральный директор московского коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский.
Сергей Шмидт – об итогах 2019 года в Иркутской области: славный год для учебников истории30.12.2019
-2019-
Иркутская область, Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на итоги года в регионе поделился политолог и публицист Сергей Шмидт.
От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»27.12.2019
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020».
День секретаря первичных отделений «Единой России» провели в Братске27.12.2019
Братск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - День секретаря первичных отделений «Единой России» провело Братское городское отделение партии. В рамках встречи исполнительный секретарь горотделения ЕР Тамара Захарова с секретарями «первичек» обсудили итоги работы партийных ячеек в 2019 году.
Наталья Дикусарова: строительство школы в Бирюсинске на особом контроле27.12.2019
Тайшетский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова во время рабочего визита в Тайшетский район проверила ход работ по строительству новой школы в Бирюсинске.
Игорь Кобзев обсудил социальные вопросы с замминистра труда и соцзащиты РФ Всеволодом Вуколовым27.12.2019
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обсудил актуальные для развития Приангарья вопросы с заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволодом Вуколовым.
Политконсультант Владислав Шиндяев – о главных событиях в жизни Иркутской области в 2019 году27.12.2019
-2019-
Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Природные катастрофы, политические скандалы, высококонкурентные выборы и очередной застой в решении самых главных проблем Иркутской области – такую характеристику уходящему 2019 году дал политконсультант Владислав Шиндяев. Телеинформ вместе с экспертным сообществом традиционно подводит итоги.
Андрей Турчак: «Единая Россия» направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента27.12.2019
Москва, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах.
Виталий Мутко и Игорь Кобзев находятся в территориях Иркутской области, пострадавших от паводка27.12.2019
2019-12-27-04-40-01
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев находятся в рабочей поездке в районах, пострадавших от паводка.
Сергей Сокол находится в рабочей поездке в Куйтунском районе27.12.2019
Куйтунский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол сегодня находится с рабочей поездкой в Куйтунском районе.
Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора на принятый ими бюджет26.12.2019
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отклонили протест прокурора города, внесенный им на принятый народными избранниками вариант бюджета.
Политконсультант Илья Щеголихин – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области26.12.2019
-2019-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Свой рейтинг составил политический консультант Илья Щеголихин.
Сергей Сокол встретился с активом «Единой России» в Осинском районе26.12.2019
Осинский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол обсудил с однопартийцами вопросы развития местной партийной ячейки и подчеркнул важность участия Осинского района в партийных проектах. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
По инициативе Андрея Чернышева в отдаленном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы»26.12.2019
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря инициативе депутата Государственной Думы РФ Андрея Чернышёва в Правобережном районе Братска открыли филиал МФЦ «Мои документы». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Перспективы и проблемы развития Осинского района обсудил Сергей Сокол с активом территории25.12.2019
Осинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Необходимо переходить к стратегическому планированию развития муниципальных образований Иркутской области, считает председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Об этом сообщает пресс-служба облпарламента.
Игорь Кобзев принял участие в заседании Общественной палаты региона25.12.2019
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работа правительства региона должна быть максимально открытой для людей. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пленарном заседании Общественной палаты региона.
Политконференция состоялась в иркутском районном отделении «Единой России»25.12.2019
Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 24 декабря состоялась 10 конференция районного отделения «Единой России» под председательством первого заммэра района Игоря Жука.
Вячеслав Моше Кантор солидарен с Владимиром Путиным в необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны25.12.2019
Российская Федерация, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сохранение исторической правды о событиях самой страшной войны XX века, а также о трагических событиях Холокоста, унёсших миллионы невинных жизней, во многом стало определяющим для масштабной общественной работы Вячеслава Моше Кантора.
Политический ритуал без «фриков» и неудобных вопросов – иркутские эксперты обсудили пресс-конференцию Владимира Путина25.12.2019
2019-12-24-11-13-34
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск продолжает обсуждать ежегодную большую пресс-конференцию президента Владимира Путина, которая прошла в Москве 19 декабря. Приангарье на ней «прозвучало» в связи с отставкой экс-губернатора Сергея Левченко. 20 декабря иркутские эксперты собрались, чтобы обсудить не только политическое будущее региона, но и те тенденции, которые удалось отследить по итогам общения президента с журналистами.
Николай Труфанов провел рабочее совещание по обеспечению жильем детей-сирот в Иркутской области24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей, прошло 23 декабря на площадке комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24.12.2019
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Новогоднюю елку для детей из пострадавших районов Приангарья организовали активисты МГЕР24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Нового года «Молодая Гвардия Единой России» проводит по всей стране благотворительную акцию «Все сбудется». Волонтеры фонда «Добро в действии» оказывают адресную помощь людям, посещают социальные учреждения, а также организуют праздничные мероприятия и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске