Дума Иркутска предложила сделать процедуру выборов мэра тайной

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Постоянная комиссия думы Иркутска по муниципальному законодательству и правопорядку 27 мая рассмотрела проект поправок к Уставу города, который 21 мая 2019 года внесла группа депутатов. Свои подписи под правотворческой инициативой поставили 20 депутатов, сообщает пресс-служба думы.

Депутаты думы Иркутска предлагают внести изменения в статью 35 Устава города сделать процедуру голосования за кандидатуру мэра города тайной.

В настоящее время Уставом и регламентом думы Иркутска предусмотрено открытое голосование при выборе мэра из числа депутатов. Эта норма была внесена в Устав в 2015 году. Чтобы стать мэром кандидат должен получить не менее двух третей голосов депутатов – не менее 24 народных избранников – в открытом голосовании.

В соответствии с действующим законодательством по поправкам депутатов думы в Устав города в течение 30 рабочих дней должны быть получены согласования мэра Иркутска, прокуратуры и Минюста.