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01.10.2018

Дума Шелеховского района нового созыва три недели не может выбрать председателя

Шелеховский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Дума Шелеховского района нового созыва уже три недели не может выбрать председателя.

Напомним, новый состав районной думы был выбран в единый день голосования 9 сентября. Всего это 19 депутатов. На пост председателя представительного органа власти в новом созыве претендуют единоросс Федор Саломатов и самовыдвиженец Валерий Постников. Несколько попыток выбрать спикера Шелеховской районной думы оказались безрезультатными – оба кандидата получали поровну голосов.

Как пояснили Телеинформу в отделе по работе с представительными органами власти администрации Шелеховского района, Устав муниципалитета и другие нормативные акты никак не ограничивают сроки избрания спикера, он будет избираться до тех пор, пока не будет определен победитель. До тех пор дума остается вполне дееспособной – в начале каждого ее заседания просто избирается исполняющий обязанности председателя представительного органа власти.

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