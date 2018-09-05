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06.09.2018

Эдуард Дикунов обратился к иркутянам с открытым письмом

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дикунов обратился к иркутянам с открытым письмом. Парламентарий проинформировал горожан о том, что живой отклик получила его инициатива по сбору предложений для разработки государственной программы по развитию Иркутска, сообщает пресс-служба политика.

Итоговое предложение о подготовке программы направлено председателю правительства Иркутской области Руслану Болотову. В ответном письме он сообщил, что правительство готово вместе с депутатами Заксобрания обсудить этот вопрос.

Уважаемые иркутяне!

От вас мне поступило более 10 тысяч предложений по формированию комфортной городской среды. Я вижу, что вы хотите менять город. И сделать это под силу всем нам, ведь мы – его жители – знаем, каким должен быть Иркутск. Главное – объединить усилия и действовать вместе: вы подаете предложения, я вместе со своей командой воплощаю их в жизнь.

Ваши предложения станут основой государственной программы по развитию Иркутска как административного центра Иркутской области. Предложение о ее разработке внесено в региональное правительство.

Моей командой учрежден фонд общественного контроля «В поле зрения», чтобы содействовать реализации этой программы в ближайшие годы.

Моя партия – иркутяне! И для вас я меняю город к лучшему!

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дикунов

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