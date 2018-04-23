Эдуард Дикунов: в послании губернатора прозвучали ответы на вопросы, поставленные мною в открытом письме

Иркутская область, 20.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дикунов прокомментировал послание губернатора Приангарья Сергея Левченко областному парламенту, озвученное 19 апреля в Иркутске. Телеинформ приводит полный текст комментария депутата. «В послании губернатора, на мой взгляд, было три ключевых положительных момента. Первый: честность. Сергей Левченко откровенно говорил о том, что сейчас не удается выполнить поставленную им задачу увеличить объем ввода жилья до 1,5 млн квадратных метров в год. Однако тут же в его словах звучит некая несогласованность: он называет причины, но не называет механизмы решения задачи, и даже не поручает правительству их разработать, а только лишь предлагает подумать, как увеличить ввод жилья и снизить стоимость квадратного метра. Такая постановка вопроса смущает. Но честность губернатора, безусловно, вызывает уважение. Второй плюс: Сергей Левченко закладывает в работу правительства принципы эффективности, которыми его команда должна руководствоваться каждый день. Губернатор поставил задачу внедрить новые технологии и рациональные решения в управленческие процессы. Эта задача серьезная и непростая, но если она будет реализована, это станет прорывом. Третий сильный момент послания заключается в том, что губернатор ставит правительству задачу повышать открытость областной власти. Он говорит о создании открытой геоинформационной системы с данными о том, где и когда будут строиться социальные объекты, с планами по капитальному ремонту. В ней же будут собраны сведения об областной государственной собственности. В этих трех моментах вижу ответные действия губернатора на вопросы, которые были изложены мною в открытом письме, опубликованном накануне послания. Если говорить о том, чего не хватило в послании, то, во-первых, акцента на структурном изменении региональной экономики, на увеличении доли услуг, в том числе через развитие некоммерческого сектора. Не прозвучало тезиса о том, что нужно снижать долю участия государства в экономке региона и привлекать в нее институты развития гражданского общества – социально ориентированные некоммерческие организации и ТОСы. Сергей Левченко говорил о необходимости реструктуризировать ранее выданные муниципалитетам бюджетные кредиты, но не дал поручения Минфину подписать с территориями соглашения и заместить взятые ими дорогие коммерческие кредиты дешевыми бюджетными. По такому пути идет федеральный Минфин. Считаю, что и на областном уровне целесообразно так сделать, поскольку это снизит нагрузку на региональные финансы, сократит расходы на обслуживание кредитов. А подписание соглашений с муниципалитетами повысит их финансовую дисциплину. Было определенное ожидание, что глава региона даст поручения министерству культуры включаться в федеральную программу по созданию региональных культурно-образовательных и музейных комплексов, о которой в своем недавнем послании говорил президент Владимир Путин. Иркутская область – регион с большими культурными традициями и уникальным историческим наследием, которое нуждается в сохранении. Конечно, хотелось услышать от губернатора, что Иркутску, как городу, где сосредоточены ключевые культурные площадки и памятники архитектуры, помогут привлечь больше средств на их развитие. Об Иркутске губернатор говорил много – о развитии дорожной сети иркутской агломерации, о строительстве таких крупных объектов, как дворец зимних видов спорта, центр спортивных единоборств и долгожданный радиологический корпус. Это похвально. Но об иркутской идентичности не было сказано ничего. Как, впрочем, и об идентичности других городов региона. Наконец, не хватило программных заявлений в контексте сделанного губернатором намека на то, что он планирует переизбраться но второй срок. Не заданы ориентиры, не озвучены показатели, которых губернатор собирается достичь в следующую пятилетку. Думаю, что главе региона стоило последовать примеру президента и вместе с таким заявлением обозначить и конкретные планы». По информации пресс-службы депутата ЗС Эдуарда Дикунова ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

сергей левченко

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