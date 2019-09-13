Экспертный клуб Иркутска: на выборах в городскую думу победили подвозы за деньги

Иркутск, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы в думу Иркутска наверняка войдут в историю политических технологий. Кто-то называет их самыми грязными, кто-то говорит, что здравый смысл на них уж точно не победил, отдельные эксперты считают все процессы закономерными, а некоторые задают почти риторический вопрос: «А что это было?». Ответы на эти вопросы попытались найти участники Экспертного клуба, который прошел 12 сентября и был посвящен итогам выборов в городскую думу. «Телеинформ» публикует мнения экспертов. Политолог и политический консультант Антон Баталин считает, что в этом году преобладали несколько особенностей, которые и раньше были свойственны избирательным кампаниям, но в этом году проявились особенно ярко. Например, обилие заезжих технологов. – У нас въелось это отношение, что надо обязательно кого-то вызывать, кого-то выписывать. Хотя у нас есть ребята, которые умеют работать, которые также время от времени выезжают в другие города. Но здесь они часто бывают невостребованными или на вторых ролях. При этом мы наблюдали, как привезли одну партию технологов, потом их отправили, привезли другую. И это было не в одном политическом лагере. Вторая особенность – больше половины депутатов стали депутатами за счет привода или подвоза за деньги. В таких масштабах этого явления не было еще никогда. Самое парадоксальное: люди говорили, что не пойдут голосовать, потому что за нас и так все решили, но решено может быть только в том случае, когда маленькая явка. Чем она меньше, тем гораздо проще привести несколько сотен человек и победить таким образом. Можно даже на кампанию особо не тратиться. Поэтому многие были разочарованы: где-то они сначала побеждали или шли ноздря в ноздрю, было соперничество, война, но всё во многих округах решили подвозы, – уверен Антон Баталин. Он также отметил, что важно до людей донести мысль: никто ничего не решит, если жители сами придут на выборы. А в этом году явка хоть и была относительно высокой (26,19%), однако половина – это подкупленные избиратели. Политический консультант Владислав Шиндяев, который консультировал десяток потенциальных кандидатов и плотно работал на округе № 28, заявил, что на этих выборах победила системная работа. – И против любых подвозов, и против административного ресурса побеждают технологии. Я все это увидел и прочувствовал. Когда мы со срезом в 5-10 минут могли заметить всплеск активности на любом избирательном участке, мы понимали, что идут подвозы и знали, как на это реагировать. Это – первая кампания, где мне некогда было писать, что подвозы были. Но все данные сохранились у меня в телефоне. Однако я понимаю, что говорить об этом бессмысленно. Важно, что произошла победа. Победа системная, технологичная, против административного ресурса и подвозов. Что касается других округов – также побеждала системность. Мы говорили [на прошлых заседаниях Экспертного клуба] о протестной повестке дня, о том, что КПРФ себя покажет и протест, который мы увидели в прошлом году, себя проявит. Так вот кандидаты от КПРФ, которые даже ничего не делали, наступали нам на пятки и мы видели голосование за них. Мы увидели, что протестная повестка работает. Побеждалась она только системной, технологичной работой на конкретных округах. Если бы партия КПРФ делала хоть что-то на своих округах, если бы они работали, а я не понимал, почему эта работа должным образом не происходит, но если бы она была, коммунисты получили бы до 15 мандатов. Видимо, у них сильно оттянул ресурсы Тулун. Той системной работы, того всплеска, который был в предыдущие выборы даже этого года в Черемховском районе и Усть-Илимске, здесь мы не увидели. Что касается самой компании – это огромнейшая репетиция и задел на системную технологичную работу на выборах губернатора Иркутской области. Она будет отстроена на абсолютно другом профессиональном уровне. Она будет строиться на различных математических моделях, – уверен политконсультант. Но есть во всей этой истории и грустная нота. – Когда «Наш Иркутск» сказал о том, что пришло время перемен, всё он сказал правильно. Но никто не работал с профессионалами, никто не работал с тем, что надо рассказать людям, какие перемены должны произойти. Потому что у людей перемены ассоциируются с пенсионной, мусорной реформами, повышением налогов. Когда вы говорите о времени перемен, дайте вы новый всплеск. Дайте идеологию, дайте новую идею развития Иркутска, округа, района. И люди пойдут. К сожалению, таких кандидатов у нас практически не было, которые могли бы зайти в электорат с качественным материалом, в который народ бы поверил. Мы получили вновь избранную думу, но в ее рамках не получили ни одной новой темы развития нашего города. Дальше мы ждем новой серии блокбастера, но в конечном счете, я думаю, что опять победит профессионализм, потому что Иркутск – город, который в принципе никогда не допускал никакого давления на себя. Мы это видели от разных губернаторов, разных политических деятелей, в конечном счете, результат получался плохой. Поэтому ждем определенных консолидаций и профессионального подхода, – резюмировал Владислав Шиндяев. Доктор юридических наук и профессор права Сергей Шишкин заметил, что его фраза про политическую Кущевку в Иркутске подтвердилась сполна и «политического бандитизма в городе хватало с избытком». – С моей точки зрения, победили те, кто должен был. Может быть, еще не откристаллизовалась идея позитивной повестки дня, но я уверяю, что тот набор игроков, который имеется, делает эту думу открытой системой и она может абсорбировать идеи, мысли и концепции извне, в том числе от экспертного и политтехнологического сообщества. Я уверен, что кампания по выборам губернатора в 2020 года с этой недели началась. Дума в этом случае может стать хорошей стартовой площадкой для того, чтобы не скороспело насытить содержанием, влить в новые меха новое вино. В прошлый раз я говорил, что три колонны идут против одной. На сегодня с моей точки зрения колонн пять, но я не буду вскрывать матричные элементы, я просто их оцифрую, – высказался Сергей Шишкин. Он отметил, что к пятой, четвертой и третьей колоннам примыкают по четыре человека, вторая колонна состоит из 12 человек, а первая – из десяти. – Думаю, что на первом заседании у нас будет кворум. Но достаточно любопытен вопрос: в финале будут участвовать 35 или 34 депутата? Есть там один человек, который не смешной, но смешанный с точки зрения правового статуса. Он, с одной стороны, - депутат, с другой – мэр. И он должен в течение пяти дней определиться. Хороший вопрос, когда истекает срок? В законе сказано, что пятидневный срок начинается с момента уведомления окружной избирательной комиссии депутата, что он стал победителем. У меня нет достоверной информации, когда их вручили, но Андрей Лабыгин сообщил, что по его округу пришло уведомление во вторник [10 сентября]. Предположим, что другие депутаты получили уведомления в тот же день. Значит, в понедельник придется выразить свою волю в прямой форме. Сколько он продолжит быть мэром, оставлю за скобками. Может, 15 секунд, мтри часа или до 27 марта 2020 года – вопрос открытый. Оставим его на закуску. У нас в уставе сказано, что мэр выбирается на первом заседании думы. Кто-то скажет, что срок полномочий Дмитрия Бердникова начался 27 марта 2015 года и вроде должен закончиться 27 марта 2020 года. Ответы на эти вопросы есть и поверьте мне: с исчезновением матричной конструкции думы, которая избрала из числа своих депутатов мэра, все закончится, как только утвердим постановление. Пятилетний срок – он правильный, но дело в том, что мы мэра выбирали форс-мажорно, меняя систему и переходя от прямых выборов к кривым. Когда мы «просуживали» этот вопрос в Конституционном суде, я говорил, ссылаясь на 131 закон, что мы изменили порядок формирования высшего должностного лица в Иркутске, а не структуру органов местного самоуправления. И на этом основании мы смогли произвести эти манипуляции внутри шестого созыва, через полгода. В противном случае, у нас есть норма в уставе, которая гласит: если мы меняем структуру местного самоуправления, то эта норма действует со следующего созыва, который идет за тем, в котором изменения в уставе произведены. То есть мы должны были вернуться к этим возможностям только сейчас, если бы признали, что он, как должностное лицо, вообще никакого касательства к матричному элементу состав думы, к его легислатуре не имеет. И я не вижу тут никакой правовой проблемы. Я вижу заблуждение некоторых персонажей. Срок того, кого мы выберем сейчас, истечет через пять лет, по правильной схеме, потому что нет форс-мажора и мы опираемся на действующую нормативно-правовую базу. Думаю, что все упражнения, ухищрения, чтобы усилить свою позицию перед коллегами-выборщиками, конечно, можно осуществлять. Это – вопрос темперамента, профессиональных знаний, мотивации, хотелок и заблуждений. Ничего общего с юридической практики он не имеет. Насчет веселухи на думе. Предполагаю, она будет, но знаете, как пена. Вот когда пиво наливают, оно пузырится, а потом оседает. Конечно. Более-менее кристаллизуются персоналии на должность мэра, председателя думы, заместителей. В чьих-то умах комбинации есть, они сейчас как-то сбиваются, сколачиваются и наверное результирующие будут. Но точно хуже не будет. Хотя, я не закрыл тему, связанную с сити-менеджером. Полярные политические силы – КПРФ и «Единая Россия» – сделали этот закон темой для своих фантазий с точки зрения усиления своих позиций по отношению к оппонентам. Я же считаю, что этот законопроект несвоевременен. В свое время он вышел, чтобы показать Дмитрию Викторовичу [Бердникову], что возможны варианты и мы можем его посадить мимо стула. Я считал, что Андрей Андреев выполнил эту функцию и на этом можно остановиться. Сам законопроект состоит из одной строчки всего. А как это сделать, если нам надо определить, как формируется комиссия со стороны Заксобрания и губернатора, как она работает, какое там членство, какие критерии оценки для сити-менеджера, какой порядок избрания и отзыва? Это целый ком правоотношений, которые надо зарегулировать, – заявил Сергей Шишкин. В этом направлении пока никто ничего не сделал. Нет описания, нет оснастки, к тому же, новый закон нужно будет внедрить в устав Иркутска. Поэтому, по мнению эксперта, речи о форсировании законопроекта не может быть. – Это будет изменение системы местного самоуправления. Соответственно, начнет действовать только со следующего созыва. Я не хочу, чтобы решение вопроса о судьбе мэра Иркутска уходило в расторговку в федеральный центр. Мы сами достаточно умные и образованные люди, чтобы решить эти вопросы здесь и сейчас. В Иркутской области не было аналогов использования института сити-менеджера в том контексте, который предложен. В Иркутске у него будет совсем другой статус и мы должны его описать, – добавил Сергей Шишкин. Ангарский адвокат и общественный деятель Вячеслав Иванец сказал не о тех, кто победил, а о тех, кто или что не победило на прошедших выборах. – Глядя со стороны на эту кампанию, я определенно могу сказать, что точно не победил здравый смысл. Апофеозом уровня бреда стало для меня то, что с одного и того же округа мне звонили мои знакомые, представители разных кандидаток, и сообщили, что они настолько сильно опасаются за свою жизнь, что практически не ведут никаких кампаний. Они просто не выходят на улицу. Также поражает количество судов против нормальных, вменяемых кандидатов, которые могли бы сделать эту кампанию красивой, идеологически насыщенной, осмысленной. Эти суды лишили очень хороших людей возможности предложить свою кандидатуру другим хорошим людям. Из чего можно сделать вывод, что закон тоже не победил на этих выборах. Мне кажется, что здесь не пахнет нормальной, цивилизованной политикой, к которой мы должны двигаться. Мы должны иметь на горизонте нормальные хорошие образцы. А тут регресс. Победили те люди, которых наш президент витиевато называет людьми с пониженной ответственностью. По оценкам некоторых коллег, количество подвозных голосов достигло 50-60%. Все это говорит о том, да простят меня иркутяне, что на этих выборах победили бомжи. Они победили дачников, которые копали картошку, они победили бюджетников, которые не смогли мобилизоваться. И они победили даже нас, фейсбучников. Мы все отсиделись, отписались. Кто-то пришел проголосовать, но не привел маму, папу. Оказалось, этого не достаточно. Всегда очень интересно попытаться спрогнозировать, как они там в этом плавильном котле, где все 35 личностей сплавляются в мегаличность, как котел превращается в клоаку единомышленников. Но мой личный опыт участия в выборах и политической деятельности в том числе, подсказывает, что прогнозировать сложно. Политика – это всегда не то, на что ты рассчитываешь, - резюмировал Вячеслав Иванец. Генеральный директор информационного агентства «Байкал 24» Владимир Кочетов солидаризировался с ангарским адвокатом в том, что выборы этого года показали массовую деградацию. – Со стороны нашего сообщества, даже не деградация, а мы вообще не поняли, что это за выборы. Я сначала был удивлен, что медийно кандидаты в депутаты почти никак не присутствуют. А потом понял – а им сказать-то нечего. Они же ходят и листовки срывают друг у друга. Они же технологи. Им совершенно некогда думать об идеологии, – начал Владимир Кочетов. И он подумал – а какой идеальный вариант депутата? Тот, который ставит лавочки? И что будет, если Иркутск выберет 35 «лавочников»? – Может, лучше выбирать каких-то нехороших людей, но которые имеют какие-то амбиции? И я не соглашусь, что победили бомжи. Деградация пошла дальше. Уже обычные люди говорят: «Нам же все равно, так пойдем, хоть что-нибудь заработаем», – высказался Владимир Кочетов. На что Сергей Шишкин заметил, что последняя точка такой диаграммы – выборы, на которых кандидат получит столько голосов, сколько заплатит в бюджет. – В этих выборах для меня единственное светлое пятно – команда Дмитрия Бердникова «Наш Иркутск». Потому что эти люди впервые честно сказали: «Мы – клан, мы честно идем кланом». Про всех остальных мы говорим, что у нас столько-то колонн, но никто не знает, кто где, мы находим перебежчиков, но то, что они перебежчики, выясняется уже потом. А эти честно сказали: «Мы – клан». Будущее муниципальных выборов я вижу в том, что будет борьба кланов, команд или сословий. По-моему представлению, только в таком случае в думу могут попасть такие люди, как, например, Алексей Петров. Потому что представить, что он сможет на отдельном округе выиграть у лавочников или путем подвозов, я не могу, – резюмировал Владимир Кочетов. Также «Телеинформ» вне Экспертного клуба узнал мнение о прошедших выборах у политического обозревателя Галины Солониной. – Нынешняя избирательная кампания в Иркутской области задолго до своего старта была признана генеральной репетицией накануне выборов губернатора, которые состоятся в 2020 году. Это была дуэль между ЕР в лице Сергея Сокола и КПРФ в лице Сергея Левченко. При этом на Левченко и его команду работала вся мощь административного аппарата Иркутской области. Это сказывалось в продавливании многих депутатов и мэров, которых губернатор и его окружение заставляли накануне муниципальной кампании «перекрашиваться» в красный цвет. В формировании финансовых потоков на выборы от бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве с областным правительством – лесного, строительного, от получателей господрядов. У кандидатов от КПРФ не было финансовых затруднений на ведение кампании. У «Единой России» ресурсы были скоромнее. Но, тем не менее, победила ЕР. Похоже, что коммунисты перестарались с проведением кампании по очернению «Единой России» и кандидатов-единороссов. Тот случай, когда избыток ресурсов сыграл против их обладателя. В ходе выборов появилась шуточная фраза: «Всё достало. Хочется проголосовать протестно. За ЕР». И, похоже, в этой шутке оказалась большая доля правды. Впервые в истории Иркутской области, а, возможно, и России в целом, население протестно проголосовало за ЕР. Два года контрпропаганды завершились тем, что люди устали от лозунгов «ни голоса едросам», «долой партию жуликов и воров» и дали сигнал, что хотят, чтобы в регионе опять воцарился порядок, чтобы продолжилось строительство дорог, развитие аэропорта, создание туристической зоны на Байкале и многих других проектов, которые свернул Сергей Левченко. Регион устал от политической борьбы, которая при Сергее Левченко и именно по его инициативе не прекращалась ни на один год. И теперь осознанный выбор жителей – выйти из красного пояса. Сейчас Сергею Левченко требуется принять волевое решение по поиску альтернативной кандидатуры от КПРФ на выборах губернатора, а Сергею Соколу – по выбору мэра города Иркутска. Этот вопрос теперь всецело в его зоне ответственности, так как ЕР и ее потенциальные союзники получили большинство в новом составе думы города Иркутска. Можно ожидать, что бегство из ЕР, начавшееся в 2015 году после победы коммуниста Левченко на губернаторских выборах и достигшее апогея в муниципальной избирательной кампании 2019 года, теперь прекратится. Маятник качнулся в другую сторону, будет происходить возврат сторонников. Избиратели разобрались в том, что все позитивные изменения, происходившие в Иркутской области в последние годы, были связаны с ЕР. КПРФ не способна к конструктивной каждодневной работе, – высказала свое мнение Галина Солонина. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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