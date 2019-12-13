Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей. Напомним, к концу правления первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко на посту губернатора в Иркутской области накопился ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Среди них, как не раз отмечалось – необходимость ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрытого еще шесть лет назад; демеркуризация площадки Усольехимпрома, источника экологического загрязнения для Усолья-Сибирского и окрестных территорий; ликвидация последствий стихийного наводнения (строительство домов для тысяч пострадавших, восстановление инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.). Среди назревших проблем – лесная тема. Напомним, под видом сплошных санитарных рубок в Иркутской области осуществлялась коммерческая заготовка древесины на продажу. В том числе, в особо охраняемых территориях. За эту деятельность своим постом и репутацией поплатился экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. В тупик зашло исполнение федеральной целевой программы по охране озера Байкал. Так и не дождался реконструкции международный терминал Иркутского аэропорта, ушел (вместе с обещанным федеральным финансированием в размере 23 млрд рублей) из областной повестки и проект строительства нового аэропорта. Напомним, эту тему Сергей Левченко пообещал взять в работу сразу после избрания на пост губернатора в 2015 году. Тогда он говорил о выборе пула инвесторов на конкурсной основе, чтобы те занялись развитием иркутского аэроузла. Однако, этого не случилось. Депутаты Заксобрания неоднократно пытались выяснить, что же региональное правительство планирует делать по этому объекту, однако, ясности так и не получили. По мнению ряда экспертов, уход Сергея Левченко был закономерным. - Понятно, что была какая-то предельная точка в истории губернаторства Сергея Левченко, когда отставка должна была случиться, и вот это произошло, - комментирует политический консультант Владислав Шиндяев. - Видимо, последней каплей в чаше терпения стал доклад на Совете по правам человека при президенте – прозвучавшая там информация про масштабное воровство леса в Иркутской области, про то, что до сих пор люди, пострадавшие в наводнении, живут в ужасных условиях. И это при том, что к ликвидации последствий стихии в Иркутской области было приковано внимание всей страны и президента лично – и Путин, и Мутко неоднократно приезжали в наш регион и плотно занимались этой темой. Недоработки губернатора в этом вопросе были очевидны, поэтому его отставка не стала сюрпризом, ничего неожиданного тут нет. - Нет особого сомнения в том, что с самого начала (с осени 2015 года) Сергей Левченко оставался самым несистемным губернатором в России. Околокремлевские политологи утверждают, что политическое решение о блокировании для него второго срока было принято чуть ли не в день его триумфальной победы, а решение о прерывании срока полномочий – летом этого года, - делится мнением публицист, политолог Сергей Шмидт. - Основными лоббистами выступили, скорее всего, крупные корпорации, точный набор которых, думаю, мы сможем установить в самое ближайшее время. Сергей Георгиевич, безусловно, цеплялся за власть. Что и говорить – еще два-три дня назад он демонстрировал если не уверенность в своих силах, то готовность бороться до конца. Более того, на протяжении всей своей работы он, словно не коммунист, а настоящий аппаратчик «Единой России», старался не создавать никаких проблем федеральному центру и даже помогать тому в основных направлениях его деятельности. Вспомним, например, что кампания за Путина на президентских выборах курировалась и управлялась из аппарата губернатора-коммуниста. Тем не менее, он не использовал главного шанса, реализация которого могла бы обезопасить его от федерального центра – он не смог, точнее, даже не попытался запустить в Иркутской области убедительных и эффективных механизмов долгосрочного развития. С особым сожалением хочу заметить, что не смог он подняться и над интересами семейного бизнеса и избежать банальной коррупции. В его положении несистемного губернатора он должен был стать действительно выдающимся главой региона, или хотя бы вторым Мезенцевым. Ничего не получилось. И не получилось не из-за каких-то совершенных ошибок, а из-за того, что ничего толком и не делалось. Отмечая локальные достижения вроде снижения транспортного налога, мне приходится констатировать, что в целом минувшие четыре года у Иркутской области ушли впустую. Очень опасаюсь, что эти потерянные годы будут аукаться нам очень долго. - Отставка Сергея Левченко – событие предсказуемое. Уровень доверия населения Иркутской области к этому политику в течение последнего года неуклонно снижался, и к осени 2019 года его антирейтинг был выше, чем рейтинг, более чем в два раза, - отмечает политический обозреватель Галина Солонина. - Особенно критичная ситуация наблюдалась в районах, пострадавших от паводка: там процент тех, кто негативно оценивает деятельность губернатора, был самым высоким по области. По сути, именно команда губернатора Левченко и стала автором его отставки. Проблемы стремительно накапливались, их решение даже не предлагалось. Речь идет о ситуации с лесными пожарами, с ликвидацией отходов БЦБК в Байкальске, Усольехимпрома – в Усолье-Сибирском, с Международным аэропортом Иркутск – вариант переноса взлетно-посадочной полосы так и не предложен, федеральное финансирование потеряно. Прекратилась реконструкция Байкальского тракта (опять же, лишились федеральных инвестиций в этот проект), не ведутся работы по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, хотя Левченко в свое время просил передать управление проектом региону, и его просьба была выполнена. Многие из перечисленных проектов необходимо было реализовать в кратчайшие сроки, это экстренно важно: промедления с отходами БЦБК чреваты загрязнением акватории южного Байкала, с отходами УХП – отравлением жителей. Но главная причина отставки, на мой взгляд, это ситуация с ликвидацией последствий летнего паводка. До 25 декабря 2019 года губернатор и правительство Иркутской области должны были завершить основные мероприятия по ликвидации ущерба. Однако же до сих пор этого не сделано. Площадки, выделенные под новое жилищное строительство, ушли под снег, далеко не все получили выплаты на капитальные ремонты, не у всех есть сертификаты на новое жилье. Кто-то не получил даже единовременных выплат по утрате имущества. Подав в отставку, Левченко расписался в собственном бессилии, в нежелании решать проблемы этих людей. Теперь это забота уже другого человека – врио губернатора Игоря Кобзева, назначенного президентом страны. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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