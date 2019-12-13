ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
13.12.2019

Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области

Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.

Напомним, к концу правления первого секретаря обкома КПРФ Сергея Левченко на посту губернатора в Иркутской области накопился ряд проблем, требующих безотлагательного решения. Среди них, как не раз отмечалось – необходимость ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрытого еще шесть лет назад; демеркуризация площадки Усольехимпрома, источника экологического загрязнения для Усолья-Сибирского и окрестных территорий; ликвидация последствий стихийного наводнения (строительство домов для тысяч пострадавших, восстановление инженерно-транспортной инфраструктуры и т.д.).

Среди назревших проблем – лесная тема. Напомним, под видом сплошных санитарных рубок в Иркутской области осуществлялась коммерческая заготовка древесины на продажу. В том числе, в особо охраняемых территориях. За эту деятельность своим постом и репутацией поплатился экс-министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

В тупик зашло исполнение федеральной целевой программы по охране озера Байкал.

Так и не дождался реконструкции международный терминал Иркутского аэропорта, ушел (вместе с обещанным федеральным финансированием в размере 23 млрд рублей) из областной повестки и проект строительства нового аэропорта. Напомним, эту тему Сергей Левченко пообещал взять в работу сразу после избрания на пост губернатора в 2015 году. Тогда он говорил о выборе пула инвесторов на конкурсной основе, чтобы те занялись развитием иркутского аэроузла. Однако, этого не случилось. Депутаты Заксобрания неоднократно пытались выяснить, что же региональное правительство планирует делать по этому объекту, однако, ясности так и не получили.

По мнению ряда экспертов, уход Сергея Левченко был закономерным.

- Понятно, что была какая-то предельная точка в истории губернаторства Сергея Левченко, когда отставка должна была случиться, и вот это произошло, - комментирует политический консультант Владислав Шиндяев. - Видимо, последней каплей в чаше терпения стал доклад на Совете по правам человека при президенте – прозвучавшая там информация про масштабное воровство леса в Иркутской области, про то, что до сих пор люди, пострадавшие в наводнении, живут в ужасных условиях. И это при том, что к ликвидации последствий стихии в Иркутской области было приковано внимание всей страны и президента лично – и Путин, и Мутко неоднократно приезжали в наш регион и плотно занимались этой темой. Недоработки губернатора в этом вопросе были очевидны, поэтому его отставка не стала сюрпризом, ничего неожиданного тут нет.

- Нет особого сомнения в том, что с самого начала (с осени 2015 года) Сергей Левченко оставался самым несистемным губернатором в России. Околокремлевские политологи утверждают, что политическое решение о блокировании для него второго срока было принято чуть ли не в день его триумфальной победы, а решение о прерывании срока полномочий – летом этого года, - делится мнением публицист, политолог Сергей Шмидт. - Основными лоббистами выступили, скорее всего, крупные корпорации, точный набор которых, думаю, мы сможем установить в самое ближайшее время. Сергей Георгиевич, безусловно, цеплялся за власть. Что и говорить – еще два-три дня назад он демонстрировал если не уверенность в своих силах, то готовность бороться до конца. Более того, на протяжении всей своей работы он, словно не коммунист, а настоящий аппаратчик «Единой России», старался не создавать никаких проблем федеральному центру и даже помогать тому в основных направлениях его деятельности. Вспомним, например, что кампания за Путина на президентских выборах курировалась и управлялась из аппарата губернатора-коммуниста.

Тем не менее, он не использовал главного шанса, реализация которого могла бы обезопасить его от федерального центра – он не смог, точнее, даже не попытался запустить в Иркутской области убедительных и эффективных механизмов долгосрочного развития. С особым сожалением хочу заметить, что не смог он подняться и над интересами семейного бизнеса и избежать банальной коррупции. В его положении несистемного губернатора он должен был стать действительно выдающимся главой региона, или хотя бы вторым Мезенцевым. Ничего не получилось. И не получилось не из-за каких-то совершенных ошибок, а из-за того, что ничего толком и не делалось. Отмечая локальные достижения вроде снижения транспортного налога, мне приходится констатировать, что в целом минувшие четыре года у Иркутской области ушли впустую. Очень опасаюсь, что эти потерянные годы будут аукаться нам очень долго.

- Отставка Сергея Левченко – событие предсказуемое. Уровень доверия населения Иркутской области к этому политику в течение последнего года неуклонно снижался, и к осени 2019 года его антирейтинг был выше, чем рейтинг, более чем в два раза, - отмечает политический обозреватель Галина Солонина. - Особенно критичная ситуация наблюдалась в районах, пострадавших от паводка: там процент тех, кто негативно оценивает деятельность губернатора, был самым высоким по области. По сути, именно команда губернатора Левченко и стала автором его отставки. Проблемы стремительно накапливались, их решение даже не предлагалось. Речь идет о ситуации с лесными пожарами, с ликвидацией отходов БЦБК в Байкальске, Усольехимпрома – в Усолье-Сибирском, с Международным аэропортом Иркутск – вариант переноса взлетно-посадочной полосы так и не предложен, федеральное финансирование потеряно. Прекратилась реконструкция Байкальского тракта (опять же, лишились федеральных инвестиций в этот проект), не ведутся работы по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, хотя Левченко в свое время просил передать управление проектом региону, и его просьба была выполнена. Многие из перечисленных проектов необходимо было реализовать в кратчайшие сроки, это экстренно важно: промедления с отходами БЦБК чреваты загрязнением акватории южного Байкала, с отходами УХП – отравлением жителей. Но главная причина отставки, на мой взгляд, это ситуация с ликвидацией последствий летнего паводка. До 25 декабря 2019 года губернатор и правительство Иркутской области должны были завершить основные мероприятия по ликвидации ущерба. Однако же до сих пор этого не сделано. Площадки, выделенные под новое жилищное строительство, ушли под снег, далеко не все получили выплаты на капитальные ремонты, не у всех есть сертификаты на новое жилье. Кто-то не получил даже единовременных выплат по утрате имущества. Подав в отставку, Левченко расписался в собственном бессилии, в нежелании решать проблемы этих людей. Теперь это забота уже другого человека – врио губернатора Игоря Кобзева, назначенного президентом страны.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Властям Приангарья представили врио губернатора Игоря Кобзева13.12.2019
2019-12-13-09-41-10
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря членам областного правительства, Законодательного собрания и других структур полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил врио главы региона Игоря Кобзева. Он отметил, что одновременно с назначением на должность  Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области13.12.2019
2019-12-13-09-27-51
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерал-полковник внутренней службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Иркутские единоросы представили проект на президентский грант13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На рабочей встрече 11 декабря сторонники «Единой России» обсудили проект гражданских инициатив. Встреча единоросов прошла на площадке Центра поддержки общественных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Молодогвардейцы оказали помощь пенсионерам и людям с ОВЗ в Иркутске13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 11 декабря оказали помощь инвалиду третьей группы и пенсионеру. Они расчистили придомовую территорию от снега.
Спикер ЗС Приангарья Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол прокомментировал отставку Сергея Левченко. По его словам, у них с экс-губернатором Приангарья были рабочие отношения. Сергей Сокол также выразил надежду, что эти отношения продолжатся.
СМИ: КПРФ сменила тему общероссийской акции, которую планировали провести 14 декабря в поддержку Сергея Левченко13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - КПРФ сменила тему заявленной ранее общероссийской акции 14 декабря. Ранее предполагалось, что акцию проведут в поддержку Сергея Левченко. Теперь это – «общероссийская акция протеста за права трудового народа, за смену курса, против информационного террора», сообщается на сайте компартии.
В Приангарье станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области станет возможен созыв чрезвычайного заседания Законодательного собрания. Соответствующие изменения в закон «О Законодательном собрании Иркутской области» одобрены в первом чтении на заседании областного парламента 13 декабря.
Эффективность использования средств, выделенных Приангарью на поддержку пострадавших от наводнения, проверит комиссия МЧС13.12.2019
2019-12-13-03-04-36
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область 12 декабря прибыла комиссия МЧС России во главе с заместителем главы ведомства Андреем Гуровичем.
В Приангарье единороссы 12 декабря вручили паспорта 34 школьникам13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ко Дню Конституции РФ провели торжественную церемонию вручения паспорта гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Документы и приветственные адреса от секретаря иркутского реготделения партии «Единая Россия» Сергея Сокола вручили 34 школьникам.
На 25-й сессии ЗС Иркутской области рассмотрят более 40 вопросов13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Утвержден проект повестки 25-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, запланированной на 13 декабря. Депутаты рассмотрят более 40 вопросов.
СМИ: нового губернатора Приангарья выберут 13 сентября 2020 года13.12.2019
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В единый день голосования 13 сентября 2020 года пройдут выборы губернаторов в Иркутской и Еврейской автономной областях в связи с принятыми 12 декабря отставками действующих глав этих субъектов.
Врио губернатора Иркутской области назначен замруководителя МЧС Игорь Кобзев12.12.2019
2019-12-12-15-17-26
Москва, Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области назначен Игорь Кобзев. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован  соответствующий Указ президента.
Отставка Сергея Левченко принята Владимиром Путиным, сообщил СМИ пресс-секретарь президента12.12.2019
2019-12-12-15-01-37
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Федеральные СМИ сообщают об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Официальных подтверждений нет12.12.2019
2019-12-12-14-00-02
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Федеральные СМИ сообщают, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал в отставку. Каких-либо официальных подтверждений или опровержений этой новости на настоящий момент нет.
Сергей Сокол обозначил главные проблемы в Иркутской области12.12.2019
Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы, прошедшие в сентябре в Иркутской области – главное политическое событие года в регионе. Об этом 12 декабря в рамках встречи с журналистами и редакторами областных СМИ сообщил спикер Законодательного собрания Сергей Сокол.
Комитет по здравоохранению и соцзащите при Заксобрании Приангарья одобрил закон, ограничивающий продажу вейпов подросткам12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по здравоохранению и социальной защите при Законодательном собрании Иркутской области рассмотрел в первом чтении закон об ограничении продажи несовершеннолетним вейпов, электронных сигарет и жидкостей к ним. Заседание состоялось 12 декабря 2019 года.
Ангарские сторонники «Единой России» провели акцию «Доброе кино»12.12.2019
Ангарск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 11 декабря прошла акция «Доброе кино». Организатором мероприятия выступили сторонники Ангарского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив, Областного совета женщин, Ассоциации родителей детей инвалидов, Ангарской общественной организации «Большая семья» и организации «Родители Сибири».
Александр Якубовский и Роман Ефремов вошли в состав рабочей группы правозащитного центра ЕР12.12.2019
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Создание правозащитного центра генерального совета партии «Единая Россия» утвердил президиум генсовета партии.
Артем Лобков: рейды «Народного контроля» находят положительный отклик у жителей Иркутской области12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги мониторинга весового оборудования в Иркутской области подвели участники проекта «Народный контроль» в рамках рабочего совещания под руководством регионального координатора партпроекта, депутата областного парламента Артема Лобкова.
Денис Кравченко: к середине 2020 года проектные офисы «Локомотивов роста» заработают во всех федеральных округах12.12.2019
Москва, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году во всех федеральных округах страны начнут функционировать проектные офисы партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста».
Сергей Сокол поручил проработать ряд законопроектов по итогам рассмотрения обращений граждан 12.12.2019
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Подготовить законопроект, учитывающий интересы отдельной категории инвалидов в получении льгот на оплату жилья и коммунальных услуг, а также проработать правовые механизмы компенсации стоимости одного года обучения для студентов из подтопленных территорий, обучающихся на коммерческой основе, поручил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам личного приема граждан.
Члены СПЧ: наша активность в Иркутской области могла стать причиной роста числа лесных пожаров12.12.2019
2019-12-12-03-12-18
Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активность в Иркутской области членов Совета по правам человека при президенте РФ могла стать причиной учащения лесных пожаров.
Виктор Ешеев: в проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет изысков11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В проекте бюджета Иркутска на 2020 год нет никаких изысков и поправки депутатов думы неуместны. Об этом 11 декабря журналистам заявил вице-мэр Виктор Ешеев.
Парламентарии Приангарья почтили память воинов, павших в боях при исполнении воинского долга11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественный митинг, посвященный 25-летию начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и памяти воинов, павших в боях при исполнении воинского долга, прошел 11 декабря в Иркутске.
Сергей Тен: Госдума приняла в первом чтении законопроекты об основах и систематизации инвестиционной деятельности в РФ11.12.2019
2019-12-11-03-46-33
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На заседании Государственной Думы 10 декабря с участием представителей парламентских и непарламентских партий, общественных организаций и бизнес-объединений принят в первом чтении пакет законопроектов, направленных на совершенствование инвестиционного климата и стимулирование роста российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба депутата от Иркутской области Сергея Тена.
Работники Иркутскавтодора намерены отстоять свое предприятие и просят мэра остановить попытки гордумы ликвидировать МУП11.12.2019
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Работники муниципального предприятия «Иркутскавтодор» намерены отстоять свою организацию – депутаты городской думы предлагают ликвидировать МУП, с чем категорически не согласен почти тысячный трудовой коллектив.
В Усть-Кутском отделении «Единой России» состоялось заседание местного политсовета партии11.12.2019
Усть-Кут, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вчера, 10 декабря, состоялось заседание Усть-Кутского местного отделения партии «Единая Россия» с участием секретаря иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола на площадке местного исполкома. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря11.12.2019
-13-
Иркутск, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Внеочередное заседание думы Иркутска намечено на 13 декабря. Объявление об этом размещено на официальном сайте думы.
Сергей Сокол и представители ИНК обсудили перспективы развития социальной сферы на севере области11.12.2019
Усть-Кутский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Развитие социальной сферы на севере региона, в частности в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол обсудил с руководителем офиса Иркутской нефтяной компании в городе Усть-Куте Сергеем Анисимовым. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Правительство РФ скорректировало программу госгарантий бесплатной медпомощи11.12.2019
Москва, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медицинской помощи россиянам на ближайшие три года.
Верховный суд РФ признал незаконным приказ КСП Иркутской области 10.12.2019
2019-12-10-08-54-16
Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Верховный суд Российской Федерации признал незаконным приказ председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской области «Об утверждении перечня должностных лиц Контрольно-счетной платы Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Андрей Турчак: решение WADA в отношении России несправедливо, но ожидаемо10.12.2019
Москва, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение WADA и новые санкции в отношении России – это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Об этом заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, пишет пресс-служба партии.
Нижнеилимские члены «Единой России» поздравили с юбилеем школу в поселке Новая Игирма10.12.2019
Нижнеилимский район, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Новая Игирма 7 декабря в доме культуры «Прометей» Новоигирменская СОШ №2 праздновала 45-летний юбилей.
Сквер у стадиона «Водник» и скейт-площадку благоустроили в Усть-Куте в рамках партпроекта ЕР «Городская среда»10.12.2019
Усть-Кут, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте 9 декабря прошло торжественное открытие сквера у стадиона «Водник» и скейт-площадки, благоустроенных в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия».
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске