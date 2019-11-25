СМИ: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина намечена на 19 декабря

Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отмечено, что нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года.

Также Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время вновь вернется к теме ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим. Впрочем, по его словам, глава государства пока не планирует снова приезжать в регион:

– Современные технологии позволяют сокращать расстояния нашей необъятной страны. Но так или иначе он [Путин] к этой теме вернется, – цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.