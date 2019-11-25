|Политика
|26.11.2019
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СМИ: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина намечена на 19 декабря
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Москва, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 19 декабря в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Отмечено, что нынешняя пресс-конференция станет для Путина уже 15-й с 2001 года.
Также Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ближайшее время вновь вернется к теме ликвидации последствий наводнения в Иркутской области и помощи пострадавшим. Впрочем, по его словам, глава государства пока не планирует снова приезжать в регион:
– Современные технологии позволяют сокращать расстояния нашей необъятной страны. Но так или иначе он [Путин] к этой теме вернется, –