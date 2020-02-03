Гендиректор «КП-Байкал» Станислав Гольдфарб – о поправках к Конституции РФ: «Это штрихи, отражающие развитие государства»

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов о поправках в Конституцию России, которые в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своей точкой зрения поделился генеральный директор ООО «Агентство «Комсомольская правда – Байкал», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.

– Существующая Конституция принималась в 1990-х годах. Все помнят, какое это было время. Любой конституционный документ отражает время. Я не глубокий специалист в области юриспруденции и государственного строительства, но то, что в обществе, государстве и мире произошли существенные изменения – это, по-моему, однозначно. Поправки в свои Конституции вносят все страны. Это не большая беда, это штрихи, которые отражают развитие того или иного государства.

Те поправки, которые вносятся сейчас в главный документ России, в той или иной формулировке назрели, на мой взгляд. У нас в развитии государства и общества давным-давно обозначились стороны положительные, стороны отрицательные, которые мешают нам, поэтому я не вижу ничего страшного в том, что эта работа сделана.

Почему такие сжатые сроки принятия поправок? С одной стороны, это, может, и спешка. С другой стороны, в России всё готовится всегда загодя. То, что мы сейчас определяем как спешку, возможно, является заключительным этапом длительной подготовки. Смотрите: юридические науки развиваются, государственное строительство развивается, понимание о том, что мы живём немножко в другом мире, пришло уже давно. Поэтому я лично для себя сделал вывод, что эта работа начала проводиться раньше, сейчас мы наблюдаем только завершающую стадию.

Мы - страна такая забавная очень, мы во всём видим заговор, каких-то интересантов и интересы. Но, на самом деле, весь мир так устроен, не только Российская Федерация: возникают первоочередные задачи, они решаются или не решаются, возникают другие задачи. Вызовов очень много. Если в буквальном смысле читать поправки, то что плохого в том, что в Конституции зафиксируют обязанность государства пенсии платить? Ничего в этом плохого я лично не вижу. В чём проблема, если будет записано ограничение срока президентства? Я в этом тоже ничего плохого не вижу. В чём проблема, если, например, высших должностных лиц будет парламент утверждать? Возможно, я чего-то недопонимаю, но у меня, как обывателя, сложилось больше позитивное отношение к тому, о чём говорил президент.

Я могу назвать много примеров, когда в либеральном государстве возникал фашизм. Или есть масса примеров, когда в тоталитарном государстве расцветал либерализм вдруг. Ну, например, мы знаем Пиночета как диктатора и палача, но при его режиме вдруг экономика Чили пришла в порядок, народ зажил веселее. А потом пришли сандинисты, этакие демократы, и всё стало хуже. Мы, опять же, склонны во всём видеть второй, третий, пятый смысл. Наверное, это правильно. Но если читать буквально, то о каком либерализме может идти речь, если парламент утверждает высших чиновников? По-моему, просто идёт некое упорядочивание государственного строительства, такой процесс, когда все понимают, что чрезмерное усиление одного крыла государственной власти – не есть очень хорошо. Хотите назвать это либерализцией? Пускай это будет либерализацией. Хотите назвать это демократизацией – пускай будет демократизация. По мне, эти все «ция» не имеют никакого значения.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ:

О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд». Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи. Закрепить регулярную индексацию пенсий.