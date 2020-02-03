|Политика
|04.02.2020
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Гендиректор «КП-Байкал» Станислав Гольдфарб – о поправках к Конституции РФ: «Это штрихи, отражающие развитие государства»
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Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов о поправках в Конституцию России, которые в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своей точкой зрения поделился генеральный директор ООО «Агентство «Комсомольская правда – Байкал», доктор исторических наук, профессор Станислав Гольдфарб.
– Существующая Конституция принималась в 1990-х годах. Все помнят, какое это было время. Любой конституционный документ отражает время. Я не глубокий специалист в области юриспруденции и государственного строительства, но то, что в обществе, государстве и мире произошли существенные изменения – это, по-моему, однозначно. Поправки в свои Конституции вносят все страны. Это не большая беда, это штрихи, которые отражают развитие того или иного государства.
Те поправки, которые вносятся сейчас в главный документ России, в той или иной формулировке назрели, на мой взгляд. У нас в развитии государства и общества давным-давно обозначились стороны положительные, стороны отрицательные, которые мешают нам, поэтому я не вижу ничего страшного в том, что эта работа сделана.
Почему такие сжатые сроки принятия поправок? С одной стороны, это, может, и спешка. С другой стороны, в России всё готовится всегда загодя. То, что мы сейчас определяем как спешку, возможно, является заключительным этапом длительной подготовки. Смотрите: юридические науки развиваются, государственное строительство развивается, понимание о том, что мы живём немножко в другом мире, пришло уже давно. Поэтому я лично для себя сделал вывод, что эта работа начала проводиться раньше, сейчас мы наблюдаем только завершающую стадию.
Мы - страна такая забавная очень, мы во всём видим заговор, каких-то интересантов и интересы. Но, на самом деле, весь мир так устроен, не только Российская Федерация: возникают первоочередные задачи, они решаются или не решаются, возникают другие задачи. Вызовов очень много. Если в буквальном смысле читать поправки, то что плохого в том, что в Конституции зафиксируют обязанность государства пенсии платить? Ничего в этом плохого я лично не вижу. В чём проблема, если будет записано ограничение срока президентства? Я в этом тоже ничего плохого не вижу. В чём проблема, если, например, высших должностных лиц будет парламент утверждать? Возможно, я чего-то недопонимаю, но у меня, как обывателя, сложилось больше позитивное отношение к тому, о чём говорил президент.
Я могу назвать много примеров, когда в либеральном государстве возникал фашизм. Или есть масса примеров, когда в тоталитарном государстве расцветал либерализм вдруг. Ну, например, мы знаем Пиночета как диктатора и палача, но при его режиме вдруг экономика Чили пришла в порядок, народ зажил веселее. А потом пришли сандинисты, этакие демократы, и всё стало хуже. Мы, опять же, склонны во всём видеть второй, третий, пятый смысл. Наверное, это правильно. Но если читать буквально, то о каком либерализме может идти речь, если парламент утверждает высших чиновников? По-моему, просто идёт некое упорядочивание государственного строительства, такой процесс, когда все понимают, что чрезмерное усиление одного крыла государственной власти – не есть очень хорошо. Хотите назвать это либерализцией? Пускай это будет либерализацией. Хотите назвать это демократизацией – пускай будет демократизация. По мне, эти все «ция» не имеют никакого значения.
ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ:
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