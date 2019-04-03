Год Евгения Стекачёва: как изменилась работа думы Иркутска при новом председателе

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска уже год работает при новом председателе. В 2018 году 29 марта этот пост занял Евгений Стекачёв. На пресс-конференции 3 апреля он рассказал, какие перемены произошли за год в работе представительного органа городской власти.

Изначально, напомним, Евгений Стекачёв стал председателем на неосвобождённой основе. На таких же условиях работала и его предшественница Ирина Ежова. Однако, говорит депутат, он всего за несколько месяцев понял, что надо «переходить на зарплату».

– Это была новая работа для меня, плюс я занимался активно бизнесом. Но проработав некоторое время, я понял, что председатель думы всё-таки должен работать на постоянной основе, постоянно находиться в кабинете, вести постоянный диалог с коллегами и администрацией города. Это должна быть основная деятельность председателя. Потому я принял решение перейти на освобождённую должность. В силу действующего законодательства я прекратил все свои коммерческие проекты и с октября 2018 года осуществляю полномочия на освобождённой основе, – прокомментировал Евгений Стекачёв.

Со сменой председателя думу Иркутску ждало и другое новшество: тогда же, 29 марта, в её структуре появилась новая должность – третий заместитель. Пост занял Виталий Матвийчук. Фактически третий зампред понадобился для работы «в полях», для координации взаимодействия думы и мэрии вне заседаний и слушаний.

– Я считаю, что последовательность принятых затем системных решений в думе Иркутска, началась именно с этой работы, – комментирует Евгений Стекачёв. – У нас не хватало взаимодействия с администрацией города в рабочем порядке, то есть между заседаниями думы. Раньше у нас все вопросы выносились на комиссии, депутатские слушания, любой коллега мог вынести самый простой вопрос, и мы рассматривали по 10-12 вопросов. В конечном итоге разговоры заканчивались разговорами и в редких случаях принимались решения.

В конечном итоге сейчас список вопросов на комиссиях и депутатских слушаниях существенно сократился. Сейчас депутаты на этих заседаниях поднимают глобальные темы, касающиеся всего города, а по итогам слушаний принимаются конкретные решения.

Из знаковых уже решённых проблем – подъездные пути к социальным объектам. После того как этот вопрос подняли, депутаты предоставили информацию обо всех проблемных точках и уже в 2019 году часть из них перестанут быть такими: у некоторых детсадов, школ и больниц организуют подъездные пути и дополнительные парковочные места.

Как прокомментировал Виталий Матвийчук, переход на взаимодействие с мэрией в рабочем порядке уже дал и другие результаты. Например, было создано МКУ «Городская среда», за которой закреплёны полномочия по содержанию общественных пространств в Иркутске. Создаётся и специализированное учреждение, роль которого – дополнительный контроль за качеством дорожного ремонта.

– По отлову собак проведена работа. Мы ездили в питомник в Карулке и решили, что надо менять условия. Тогда в контракт добавили, что на отлов обязательно должен выезжать сотрудник администрации и общественники. Сейчас контракт выиграл питомник «К-9», мы видим, как собаки содержатся, что их чипируют, – говорит зампред думы Иркутска.

Кроме того, в структуре думы разделили на две комиссию по ЖКХ и транспорту. Это потребовалось, поскольку нагрузка на депутатов, которые занимались этими вопросами, была колоссальной из-за большого круга вопросов в компетенции существовавшей комиссии. Заседания могли проходить целый день.

– Проблемы транспорта у нас с каждым годом всё актуальнее и актуальнее, потому была создана дополнительная комиссия. Её возглавил депутат Алексей Савельев. Сейчас она набирает обороты, по 10-15 вопросов каждый месяц на неё выносят, – говорит Евгений Стекачёв.

За минувший год думе удалось усилить взаимодействие не только с администрацией Иркутска, но и с правоохранительными органами. В будущем планируется заключить соглашения с МВД о сотрудничестве. Сейчас этот документ разрабатывается. Со стороны полиции есть пожелания по профилактике безопасности правопорядка и дорожного движения.

Пытается сейчас дума Иркутска выстроить и взаимодействие с Минздравом региона. Есть два варианта: либо межведомственная комиссия, либо участие депутатов думы Иркутска в профильной комиссии Заксобрания Иркутской области. Второй вариант, по мнению Евгения Стекачёва, предпочтительней.

– Я считаю, жителям на обращения к депутатам неправильно давать ответ в духе «это не наши полномочия, идите в область». Жителей это не интересует, их интересует, почему они не могут попасть в больницу, почему там большие очереди, почему не хватает специалистов, почему там такие условия, когда будет новая больница. Все эти вопросы мы на слушаниях задали представителю министерства здравоохранения и стало понятно, что нужно более глубокое взаимодействие, – говорит председатель думы.

Евгений Стекачёв подчёркивает: дума не подменяет обязанности администрации Иркутска, но делает акцент на работу в диалоге. Обмениваясь мнениями, депутаты и специалисты администрации добиваются конкретных результатов.