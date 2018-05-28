Губернатор: участие Сергея Сокола в выборах в Заксобрание – индикатор хорошего состояния Иркутской области

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Участие советника гендиректора по развитию «Ростеха», бывшего вице-губернатора Приангарья Сергея Сокола в праймериз «Единой России» для дальнейшего выдвижения кандидатов на выборы в Заксобрание Иркутской области является показателем того, что дела в регионе складываются хорошо. Об этом 28 мая на встрече в Клубе публичной политики заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

– Сергей Сокол активно участвует в процессе и, я думаю, что он займёт место в списке «Единой России». Вы знаете, меня это радует. Я замечаю такую тенденцию: когда в какой-то организации, регионе, населённом пункте дела плохи, желающих руководить почему-то немного и из местных, и из тех, кто может приехать из-за пределов региона. Не соглашаются, нет желания вытягивать на своих плечах. Сейчас я вижу, что кандидатов очень много. Это говорит о том, что у нас положение хорошее и все могут справиться. Поэтому это меня радует с мировоззренческой точки зрения, философской, – прокомментировал губернатор.

По его мнению, у Сергея Сокола есть высокие шанс занять кресла зампреда или председателя Заксобрания, но решать это будет новый состав областного парламента, потому губернатор призвал «не делить шкуру убитого медведя».

Напомним, Сергей Сокол подал документы на праймериз 15 мая. Он будет баллотироваться по Иркутской региональной группе №3. Он сообщил, что в случае победы на выборах в Законодательное собрание Иркутской области намерен всячески способствовать расконсервации экономических проектов, сейчас поставленных на паузу в Приангарье, активно работать с правительством Иркутской области, а также со всеми силами, заинтересованными в развитии региона.