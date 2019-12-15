Игорь Кобзев: миссия выполнима? Эксперты поделились своим мнением относительно нового врио губернатора Иркутской области

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Представление нового главы региона Игоря Кобзева состоялось в пятницу, 13-го на сессии Заксобрания Иркутской области. Оперативности прибытия нового врио в Иркутск стоит подивиться: между моментом отставки Сергея Левченко, назначением Кобзева и его появлением в «Сером доме» не прошло и суток. Вчерашний замминистра МЧС России сразу же продемонстрировал стиль, в котором будет руководить: оперативно, по-спасательски заниматься вопросами ЧС – ликвидацией последствий паводка прежде всего. Кого же на этот раз прислала нам Москва? Этим вопросом задаются все, кто так или иначе, следят за политической жизнью в регионе, и сами в ней участвуют. К слову, Иркутская область считается сложным для управления регионом: конфликтные элиты, множество влиятельных группировок, находящихся в вечном соперничестве за ресурсы и влияние, настороженное, а то и непримиримое отношение к «варягам», «москвичам», «красноярцам» и т.д. В немалой степени по этим причинам ни один из иркутских губернаторов после Бориса Говорина не смог до конца отбыть в Иркутской области даже положенный ему по статусу пятилетний срок. Ушел досрочно в 2008 году (на фоне открытого конфликта с Законодательным собранием области) Александр Тишанин. Трагически завершилось менее чем годовое правление Игоря Есиповского (вертолет, на котором находился губернатор, рухнул в тайге в мае 2009 года, из бывших на борту никто не выжил). Недолго, всего месяц, пробыл в статусе врио губернатора первый заместитель Есиповского Сергей Сокол. Досрочно покинул кресло губернатора и Дмитрий Мезенцев, пробывший у руля с июня 2009 до мая 2012 года. Назначенный ему на смену в 2012 году Сергей Ерощенко в 2015-м проиграл досрочные выборы, на которых он хотел укрепить легитимность своих губернаторских полномочий. Во втором туре он уступил коммунисту Сергею Левченко, который так же досрочно покинул пост, написав «заявление по собственному желанию» 12 декабря 2019 года. Как сложится губернаторская судьба Игоря Кобзева – покажет время. По мнению экспертов, которых опросил Телеинформ, новый врио прислан в регион как антикризисный менеджер, и первоочередные его задачи – довольно узко-конкретны и носят не политический характер. - По поводу временно исполняющего обязанности губернатора области Игоря Кобзева – логика этого назначения вытекает из происходящего в регионе, - комментирует политический консультант Владислав Шиндяев. - Если мы посмотрим на политику, которая осуществлялась в Иркутской области командой экс-губернатора Левченко, в ней было много попустительства. Почему? Сергей Левченко был классическим парламентским политиком, который всю свою политическую карьеру занимался законотворчеством. Попав в исполнительную власть, он попытался с этими же подходами руководить регионом – создавались советы, шла игра в создание проектов, презентаций, излишнюю демократию, тогда как нужно было принимать конкретные оперативные рабочие решения по всем направлениям управления регионом т.д. Никто в команде Сергея Георгиевича не учитывал, что каждая принятая стратегия и программа должна работать – нужны конкретные меры реализации и контроль исполнения. А всего этого не было. Сейчас же назначен человек, который олицетворяет должностное лицо, принимающее конкретные решения. Человек действия, для которого главное – решение любых и даже самых сложных региональных вопросов. Скорее всего, его назначили с четкой и конкретной целью - наведения порядка в Иркутской области, и приоритетом в его работе будет эффективность решений и реализация конкретных мер, в том числе и самых сложных. Решение всех вопросов «под ключ». Это возможно при создании профессиональной эффективной команды, налаживании работы с точным соблюдением регламентов, приоритетом права, а не личных интересов. От любого члена команды в этот период решения сложных вопросов будет требоваться колоссальная трудоспособность. Тут не поработаешь спустя рукава. И его команда будет вынуждена решать вопросы, многие из которых не решались все эти пять лет: БЦБК, Усольехимпром, иркутский аэропорт, лесные пожары и многое другое… На сегодня в регионе нужен стиль антикризисного менеджера. Команда Сергея Левченко привела к застойному состоянию многие направления. Когда презентовались стратегии, пятилетки, проводились переговоры и презентации, доклады, заключались рамочные соглашения о сотрудничеству. А по факту в этих направлениях практически ничего необходимого не делалось. - По всей видимости, основные функции Игоря Кобзева – это создание в регионе жизнеспособной модели по борьбе с ЧС и ликвидация последствий уже произошедших катастроф, - считает политический обозреватель Галина Солонина. - Но вопросы стратегического планирования, скорее всего, будут адресованы губернатору, которого изберут жители области в единый день голосования в сентябре 2020 года. Зная «строптивый нрав» избирателей Иркутской области, едва ли Кремль сделал бы ставку на человека, не имеющего в регионе никакого бэкграунда. Как известно, иркутская политическая элита уже успешно «позавтракала» несколькими губернаторами-«варягами» - Александром Тишаниным, Дмитрием Мезенцевым и отгуляла на похоронах Игоря Есиповского. Выставлять на выборы неместного новичка вряд ли кто-то рискнет. Даже если он победит, править будет недолго. Сам Сергей Левченко на выборы в 2020 году, по моему мнению, не пойдет, несмотря на то, что еще неделю назад уверял, что это – его генеральный план. Во-первых, ему будет трудно объяснить избирателям свое внезапное бегство от ответственности. Во-вторых, теперь его команда не сможет скрыть или заретушировать провалы в работе. По мнению политолога, публициста Сергея Шмидта, пока еще рано делать выводы о новом врио губернатора – прошло слишком мало времени, нужно присмотреться. - Однако, по чисто формальным признакам из его минусов я бы назвал отсутствие гражданского опыта управления, какого-либо опыта в публичной политике (в Иркутской области это может обернуться катастрофой). Из плюсов – его дистанцированность от иркутских дрязг, основных иркутских бизнес-кланов, и ряд имиджевых преимуществ, которые часть наших граждан связывает с «погонными профессиями», и в целом с образом генерала, - считает Сергей Шмидт. В любом случае, сходятся во мнении эксперты, от нового временного главы региона прежде всего требуется продемонстрировать эффективность в решении колоссально сложных задач, накопленных в Иркутской области даже не за одно десятилетие. И в зависимости от того, насколько это ему удастся, будет складываться и его дальнейшая судьба в регионе. И это станет ясно к сентябрю 2020 года – к губернаторским выборам, которые обещают немало интриг. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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