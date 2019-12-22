Игорь Кобзев назвал «смотринами» трёхмесячные контракты чиновников правительства Иркутской области

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Три месяца, на которые заключены контракты с членами нового состава правительства Иркутской области, – это фактически «смотрины», во время которых станет понятно, смогут ли назначенные люди выдержать скоростной темп работы. Об этом 23 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам.

– Правительство смотрит на мой ритм, я смотрю на структурные подразделения правительства. Если у нас ритм совпадает, значит идем дальше, – сказал глава региона.

Вместе с тем, он пояснил, почему с тремя лицами были заключены контракты на девять месяцев. Это и.о. министра социального развития опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, и.о. заместителя губернатора-председателя правительства Иркутской области Руслан Болотов и и.о. министра финансов Наталия Бояринова.

– Владимира Родионова со всех сторон мне охарактеризовали положительно. Он там жил [в зон ЧС в Тулуне – прим. ред.], он профессионал, – сказал Игорь Кобзев. – Я назначил на девять месяцев тех, кого посчитал профессионалами.

Так, Руслана Болотова врио губернатора охарактеризовал как человека, «который прошёл ЧС и не сломался». Игорь Кобзев отметил, что надеется на то, что и.о. председателя правительства оправдает оказанное ему доверие.

Что касается одного из самых ожидаемых назначений – на пост главы Минлеса, который остался вакантным после ареста бывшего министра Сергей Шеверды, то Игорь Кобзев объяснил свой выбор одним словом: легализация. Стоит отметить, что одно из ключевых ведомств возглавил представитель прокуратуры Дмитрий Петренёв, в сферу интересов которого входило природоохранное законодательство.

– Кто вошёл в новый состав правительства – это не догма. Это аванс, шанс проявить себя с одной стороны, сделать правильные выводы, переформатировать себя с другой стороны. Это доверие. Надеюсь, что я сделал правильный выбор. Если нет, то мы дальше будем формировать правительство, – сказал врио губернатора.

Пока без глав остаются министерство здравоохранения, молодёжной политики и государственных закупок, а также представительство Иркутской области в Москве. Игорь Кобзев отметил, что это сложные направления и при назначении руководителей ошибиться не хотелось бы. С ними планируется определиться к 30 декабря. Также остаются вакантными должности трёх зампредов правительства и заместителя губернатора.

– Я должен с ними определиться. Раньше был свой функционал, подчинённость. Я сейчас немножко посмотрю, может быть, переформатирую подчинённость министерств зампредам правительства. У меня также есть право до трёх месяцев выбирать руководителя аппарата губернатора и правительства. Пока смотрю, – сказал Игорь Кобзев.

Кстати, представляя новых членов кабинета министров, врио губернатора дал каждому краткое резюме. Так, например, относительно и.о. министра природных ресурсов Андрея Крючкова он заметил, что чиновник должен себя проявить. Пока других кандидатов на пост нет.

На что способен и.о. министра спорта Илья Резник - покажет предстоящий чемпионат мира по хоккею с мячом. За три месяца должна сделать так, чтобы критические замечания сошли на «нет», и.о. министра строительства Светлана Свиркина.

– Для вас это серьёзное испытание, – заметил Игорь Кобзев.

Сохраняет пока свой пост министра сельского хозяйства Илья Сумароков. В феврале 2020 года он должен сделать развёрнутый доклад о подготовке к лету, где прозрачно распишет и субсидии, и порядок работы. В целом Илью Сумарокова Игорю Кобзеву охарактеризовали как профессионала.

Что касается новых лиц, то, наконец-то, определился глава у министерства экономического развития. Им стал Владимир Гордеев, ранее занимавший пост замминистра.

– Мы вчера все вопросы обговорили. То, что сейчас происходит – неприятно с тремя восклицательными знаками, – сказал Игорь Кобзев.

Марина Быргазова, которой доверили Минимущества, работала и ранее в этой сфере. По словам Игоря Кобзева, она пообещала навести порядок в этой области. Минобр возглавила Елена Апанович, ранее занимавшая пост замминистра, а также долгое время занимавшая пост председателя Совета ректоров Иркутской области.

– Понимаю, выбор сложный. Мы договорились, что я лично буду помогать. Она у нас с высшей научной школы пришла, в общем-то не так погружена в область школьного и дошкольного образования, но Елена Апанович сказала, что быстро войдёт в курс дела. Надеюсь, педагогическое сообщество её поддержит, – прокомментировал Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев сразу ориентировал чиновников на интенсивную работу, невзирая на праздники. В первую очередь, речь идёт о зонах затопления в Иркутской области.

– Мы должны работать не в том формате, который был раньше, а уже на других скоростях. Скорость – наш главный аргумент. Люди не простят нам то промедление, которое есть. Не простят. Они ждут от нас действий. Действия и скорость, оперативность и мобильность – вот та задача, которая позволит выйти из этой ситуации с красивым лицом.