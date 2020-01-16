Игорь Кобзев прокомментировал послание президента

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в оглашении послания президента РФ Федеральному собранию. Послание ФС РФ – программный документ, отражающий видение президентом стратегических перспективных направлений развития страны, напоминает пресс-служба врио. В число приглашенных на оглашение послания вошли члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены федерального правительства, представители иных структур, губернаторский корпус и председатели законодательных органов регионов, общественные деятели. – В самом начале послания президент сказал главное: должен быть прямой диалог власти и граждан, мы должны слышать друг друга и действовать сообща. Важные задачи поставлены в сферах здравоохранения, образования, демографии. Мы должны сделать все, чтобы с января эти задачи начали выполняться. Это касается и материнского капитала, и бесплатного питания, и создания комфортных условий обучения для нашего будущего поколения, – отметил Игорь Кобзев. В Иркутской области реализуются национальные проекты, разработана дорожная карта, куда включены объекты образования, в которых будет проведен ремонт в 2020 году. Продолжается строительство новых школ: в августе будет сдана школа в Тулуне, в сентябре примет учеников школа в Ангарске. Отдельной проработки требует и тема здравоохранения, одна из приоритетных в стране. Важно, чтобы каждый гражданин мог получить квалифицированную помощь. В послании была затронута и тема экологии. В Приангарье на личном контроле у главы региона находятся вопросы по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду БЦБК и Усольехимпрома. – Для нашего региона тема экологии особенная. Мы четко знаем те участки, которые несут определенную экологическую угрозу, но задачи по ним на протяжении многих лет не выполнялись в том объеме, которые были обозначены президентом РФ ранее. Сейчас в приоритете у правительства и у меня лично – выполнение задач по безопасности этих объектов, – подчеркнул глава региона. Задача по выстраиванию диалога между властью и населением решается сейчас и на территориях, пострадавших от паводка 2019 года, особенно в Тулуне. – Для людей очень важно живое общение, чтобы услышали их тревоги и опасения. Мы провели ряд встреч с жителями, приступили к созданию комфортной среды и разработке генеральных планов развития малых городов. Также одна из приоритетных задач – формирование стратегии развития территорий до 2030 года. Над этим мы сейчас работаем. Стратегия позволит выстроить работу так, чтобы задачи, поставленные президентом, в регионе выполнялись, – сказал Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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