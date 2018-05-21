Интересные времена: в клубе политологов ИГУ обсудили грядущие выборы в Заксобрание Иркутской области

Иркутск, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В стенах исторического факультета ИГУ 17 мая прошло очередное заседание клуба молодых политологов, где обсудили предстоящие выборы в Заксобрание Приангарья. Ключевым в разговоре стал «фактор Сокола» – советника гендиректора по развитию «Ростеха» Сергея Сокола, заявившегося на праймериз «Единой России». Один из приглашенных к студентам спикеров – политтехнолог, главный редактор газеты «Народный контроль Сибири», руководитель «ЕРЕМЕЙ-политконсалтинг GROUP» Евгений Еремеев – озвучил три варианта развития событий, каждый из которых считает реальными. Первый – тот, при котором оппоненты «Единой России» не будут проявлять большой активности. – Если они не будут подходить к выборам серьезнее, чем обычно, при обновлении Заксобрания более чем наполовину мы получим порядка 35-37 представителей ЕР в облпарламенте. Это тот сценарий, при котором действующее правительство в лице губернатора Приангарья Сергея Левченко не ведет активную кампанию и не пытается сформировать достаточно сильное ядро в ЗС из представителей КПРФ и тех, кто мог бы от этой партии выдвигаться, – считает политтехнолог. При втором сценарии следует учитывать предысторию событий. За последние три года «Единая Россия» в Заксобрании фактически все свои инициативы реализовала без особых осложнений, чего нельзя сказать о команде «красного губернатора» Сергея Левченко, отметил Евгений Еремеев. – Был ряд кризисных моментов, которые разрешались в пользу либо мэров-единороссов, либо парламентариев от ЕР. При этом нужно понимать, что срок полномочий Левченко заканчивается через два года, и для самого губернатора, скорее всего, в 2020 году первым предложением будет Москва, а у его команды в лице [руководителя аппарата губернатора Иркутской области] Дмитрия Чернышова таких возможностей нет. При этом он как достаточно способный и системно мыслящий человек все-таки попытается каким-то образом эту ситуацию переломить в свою пользу, – прогнозирует политтехнолог. Третий сценарий, по словам Евгения Еремеева, связан с так называемым «реваншем Сергея Ерощенко», который может вернуться в политику. – В этой ситуации можно говорить о том, что тот пул, который [экс-губернатор Приангарья] Сергей Ерощенко сформирует уже в качестве депутата ЗС, конечно же, сильно изменит нынешнюю стабильную ситуацию, спокойная жизнь для правительства Иркутской области закончится. Будет множество вопросов, которые в конечном итоге станут просто кризисными с политической точки зрения, – заявил Евгений Еремеев. Вопреки высказанному мнению, стоит напомнить, что Сергей Ерощенко не заявлялся на праймериз "Единой России", соответственно, он не планирует баллотироваться в Заксобрание от ЕР. Вряд ли экс-губернатор сделает это и от других партий - ни КПРФ, ни ЛДПР, ни СР не являются близкими ему по духу и убеждениям. Политтехнолог подчеркнул, что рассматривает последний сценарий как один из реальных в свете событий, которые уже произошли. Это, в том числе, возвращение на иркутскую землю Сергея Сокола. – Понятно, что коль скоро такие решения принимаются, они взвешенные. Это реализация определенной стратегии, и теперь нужно только понять ее смысл. Наверняка целью не является желание просто разбавить список кандидатов от ЕР, решение принималось в Москве соответствующими полномочными структурами. Вспоминая о [Сергее] Соколе, нужно понимать, кто войдет в «команду Ерощенко», – отметил Евгений Еремеев. – Понятно, что Сергей Сокол – однозначно ее участник. Из действующих депутатов можно назвать еще Андрея Лабыгина. Руслан Ким, идущий на праймериз, – тоже оттуда. Эта команда полноценная, сильная, она может сформировать вокруг себя ядро и стать первой скрипкой в Заксобрании. Фактически это ядро набирается и это совершенно очевидно. Второй участник студенческого проекта, политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ Сергей Шмидт тоже отметил в своем выступлении «фактор Сокола». – Самое хорошее, что я могу сказать о грядущих выборах в Заксобрание – они будут интересными, в отличие от предыдущих двух, – заявил он. В качестве аргумента Сергей Шмидт привел, по его словам, такой феномен Иркутской области, когда «каждые три года затяжная шахматная партия перемешивается» – то есть, происходят "тектонические" изменения в политической обстановке региона, своеобразные встряски. Например, так было в 2015 году, когда Сергей Ерощенко проиграл губернаторские выборы, в 2012 году, когда действующий на тот момент губернатор региона Дмитрий Мезенцев внезапно ушел со своего поста, и в 2009 году, когда Владимир Есиповский, будучи губернатором Приангарья, разбился на вертолете. Кроме того, отметил Сергей Шмидт, по его наблюдениям, электорат в Иркутской области большинство времени «проводит в спячке», активизируясь каждые четыре-пять лет: в 2006 году иркутяне митинговали против трубы «Транснефти» на Байкале. В 2010 году прошли «протестные» и последние на данный момент выборы мэра Иркутска, которые выиграл Виктор Кондрашов, ныне заместитель председателя регправительства. В 2015 году – еще одни «протестные» выборы, но уже губернатора Иркутской области. По предположению политолога, следующий цикл активности населения ожидается к 2019-2020 году, а потому, возможно, Сергей Сокол и вступил в политическую игру именно сейчас, «пока спит избиратель». – Из того, что доносится сейчас с разных сторон, можно предположить, что затевается некая операция по транзиту власти в Иркутской области, ее смене. Как это будет происходить? Сначала Сергей Михайлович [Сокол] явно собирается зайти на спикерство в ЗС, а дальше видно будет. Надо иметь в виду, что это прямой ставленник одной из крупнейших военных корпораций в России. Такие люди в соседние регионы просто ради депутатства или даже спикерства в Законодательном собрании не приходят. Это не значит, что у нас будет губернатором Сергей Сокол – может быть и кто-то другой. Но его прилет явно не случайный, – считает Сергей Шмидт. Загадкой для политолога пока что остается стратегия, которую выберет Сергей Сокол – будет ли это конфронтация с местной политической элитой, или же он предпочтет договориться. – Что касается партии [«Единая Россия»], то в 2009 году Сергей Михайлович очень сильно обновил состав Заксобрания. Тогда у него была установка, что те, у кого есть деньги, должны избираться по одномандатным округам. Таким образом, через партийные списки в ЗС пришли несколько людей, ставших сильными политиками. Я отдельно выделил бы Наталью Дикусарову, как одну из «Соколовского призыва», которая сейчас – достаточно весомый политик для Иркутской области, – сказал Сергей Шмидт. – Сейчас я могу предположить, что наиболее «возрастные» парламентарии от «Единой России», может быть, уступят место людям среднего и младшего возраста, которым от 30 до 50 лет. По мнению политолога, если нынешние выборы в ЗС будут иметь прицел на губернаторские, то, возможно, демократии «a-la 2015 год» в Иркутской области и не будет. Как предположил Сергей Шмидт, муниципальный фильтр, смена руководителя областного избиркома и тому подобные приемы будут использованы, чтобы не повторилась история трехлетней давности с провалом Сергея Ерощенко. – Я еще выскажу такую мысль – не предположение, а только мысль, – что за прошедшие три года губернаторства Сергей Левченко так и не наработал себе репутацию «настоящего» главы региона, пришедшего всерьез и надолго. Это, на мой взгляд, результат и очень плохой работы тех, кто занимается информационным обеспечением пиара губернатора, и объективные причины: видно, что Сергей Левченко старался без нужды не совершать никаких лишних действий, не дать повода Москве снять себя, – осторожно отметил Сергей Шмидт. – Прорывных проектов у него нет. К тому же, вокруг губернатора есть люди, которые без него будут «непонятно кем». И я допускаю, что именно это окружение может посоветовать Сергею Георгиевичу показать, что он – «серьезный» губернатор. Сделать это можно с помощью этих выборов в Заксобрание, устроив действительно настоящую кампанию КПРФ против «Единой России». По предположению политолога, возможно, уже в июле-августе этого года можно будет увидеть, как будет действовать областное правительство, и дадут ли коммунисты серьезный бой «Единой России». ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей лабыгин

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