Иркутян лишают права на развитие

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За главным стадионом Иркутска – дворцом спорта «Труд» – прочно закрепляется эпитет «сарай». Городу нужен современный концертный зал, и у мэрии есть планы построить его на острове Конном. Однако как снег на голову упала инициатива областного правительства, которая может лишить и мэрию, и горожан, и даже столичных звезд всякой надежды на появление в Иркутске новой сцены, отмечают в проекте «В поле зрения». Если эта инициатива получит зеленый свет, в городе парализуется все строительство, а, значит, и развитие. Жертвами этого коллапса естественно станут иркутяне. Выстрел без предупреждения Правительство Иркутской области намерено забрать у Иркутска право утверждать генплан. Проще говоря, оно хочет само решать, что и где в городе строить, и речь уже не только о концертном зале, а вообще обо всем строительстве. Областная власть решила без предупредительных выстрелов атаковать власть городскую и, не тратя времени на прелюдии, внесло в Законодательное собрание свой законопроект. В нем два убийственных для города решения. Первый – передать на уровень области разработку и утверждение генплана Иркутска – главного документа, который определяет комплексное развитие города. Второй – сохранить за областью до 2026 года право распоряжаться в Иркутске землями, государственная собственность на которые не разграничена. Вот только губернатор и правительство рискуют взять на себя слишком много и в результате парализовать всю градостроительную политику в Иркутске. Региональная власть еще не разобрала «авгиевы конюшни» в областной недвижимости, как уже собирается устроить их на городских пространствах. По данным проекта «В поле зрения», который аккумулирует данные о заброшенных и неиспользуемых зданиях и землях, жители Иркутска сообщили команде проекта о 48 таких объектах в городе. Большая часть из них – 21 – является собственностью области. – В Иркутске самым крупным собственником недвижимости является область. В городе сосредоточено огромное количество зданий правительственных структур и госучреждений, много неиспользуемых зданий, которые также принадлежат области, – говорит руководитель фонда общественного контроля «В поле зрения» Эдуард Дикунов. – О том, как «эффективно» все это управляется, говорит один простой пример: жители городка ИВВАИУ вынуждены писать обращения полпреду Сергею Меняйло с просьбой решить вопрос о передаче земель бывшего авиаучилища из федеральной в областную собственность. Здания ИВВАИУ область в свою собственность получила, а вопрос по земле тянется уже много лет, и региональное правительство не проявляет прыти в его решении, несмотря на то, что корпуса в городке скоро окончательно разрушатся. Если бы с управлением областной собственностью все было хорошо, в Иркутске не насчитывалось бы столько аварийных школ, продолжает Эдуард Дикунов, не стали бы строить второй ледовый дворец впритык к уже существующему. А еще в городе был бы хороший концертный зал, который артисты не называли сараем. Все это могло быть, имей губернатор Сергей Левченко позитивно-содержательную повестку в отношении Иркутска. Однако город испытывает явный дефицит хорошего к себе отношения со стороны областной власти, которая все больше старается отщипнуть и отрезать от столицы Приангарья. А лишая город возможностей развиваться, она лишает доходов каждого конкретного жителя Иркутска. Абсурдные презентации Градостроительную репрессию, которую областная власть решила устроить Иркутску, можно объяснить только желанием удовлетворить собственные политические амбиции, потому что намерения развивать Иркутск в этом решении не прослеживается. И вот почему. Презентации экономического потенциала Иркутской области за рубежом, которые не покладая рук проводит Сергей Левченко, нацелены не на поиск вариантов развития городов, в частности, Иркутска, а на продажу алюминия и целлюлозы, что само по себе абсурдно – во-первых, это не полномочия губернатора, во-вторых, у олигархов и так все хорошо с их продажей. Куда эффективнее были бы командировки столь высоких делегаций в такие российские города, как Тюмень и Казань, у которых есть чему поучиться и с которых нужно брать пример. Но губернатор презентует совсем не то и совсем не там. Забирая у города право распоряжаться генпланом и частью земель, губернатор лишает иркутскую власть ресурсов, более того, фактически лишает ее управления. Если бы стояла цель развивать город – он бы этими ресурсами усиливал команду администрации. А выступая за возврат прямых выборов мэра в Иркутске, глава региона, возможно, хочет сделать будущего градоначальника бесправным завхозом, который будет избран народом, но ничего не сможет решать, потому что полномочия отобрала область. Наконец, региональная власть не горит желанием разработать и принять понятную и прозрачную областную государственную программу по развитию Иркутска. Пока этой программы нет, зачем ей инструменты развития города, ведь их негде применить? Может быть, для решения кулуарных вопросов? Сегодня отношения областной власти с Иркутском складываются, по сути, по той самой московской модели, о которой часто высказывается губернатор Левченко, критикуя столицу за то, что она забирает у области много. Но губернатор противоречит сам себе, ведь теперь по его же инициативе область забирает много у Иркутска. Дополнительные имущественные активы города, которые формируют его источники дохода, экспроприируются областной властью. В условиях, когда все в мире стремительно меняется, региональное правительство не ищет новые подходы к развитию области, а предпочитает жить брежневскими пятилетками и нафталиновыми догмами типа конференции развития производительных сил. Значит, ни к какому развитию оно не стремится. И уж тем более – не готово к решению усложненных задач. Елена Смирнова ТЕПЕРЬ: новости иркутского рынка недвижимости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Квартиры в Иркутске: предложения иркутских риэлторов и застройщиков администрация иркутска

иркутск

правительство иркутской области

эдуард дикунов Тэги: View the discussion thread.