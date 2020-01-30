Историк Дмитрий Козлов – о последствиях принятия поправок к Конституции РФ

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько поправок. Телеинформ спросил региональных экспертов, к каким последствиям это может привести. Своим мнением поделился историк, научный директор Иркутского межрегионального института общественных наук Дмитрий Козлов. Он подчеркнул, что предложение об изменении Конституции Российской Федерации было одним из самых важных составляющих послания президента Федеральному Собранию. – С одной стороны, там был месседж о том, что мы меняем всю политическую структуру с точки зрения «транзита власти». А с другой – Конституция. Если говорить о ней, то это, в первую очередь, изменение статьи 15 первой главы, где идет речь о примате международного права над законами Российской Федерации, – говорит Дмитрий Козлов. – Но тут не все просто, потому что речь идет о первой главе, то есть об основных законах, которые, собственно, составляют суть конституционного строя Российской Федерации. Эксперт пояснил, что их нельзя поменять без дополнительных усилий – то есть без созыва Конституционного Собрания. А закона о нем нет. Таким образом, все эти изменения представляют собой сложные процессы, которые запустить можно, но к чему конкретно они приведут, спрогнозировать трудно. – Но я хочу сказать, что многие вещи, например, Михаил Горбачев запускал, и мы знаем, чем это у него закончилось: можно сказать, не получилось. Но у него была другая идея, во многом связанная с «социализмом с человеческим лицом», с реформированием Советского Союза. А у Владимира Путина немножко другое – это именно транзит существующих российских порядков в будущее. Это разная логика получается: у Горбачева было «вперед», а здесь «консервация», но не простая, потому что общественный запрос на реформы есть. Такая квадратура круга возникает: все хотят реформ, но безболезненно. Но, как известно, это очень сложно, – отмечает Дмитрий Козлов. Он также подчеркнул, что о международном праве в Конституции говорится не только в первой главе, но и во второй, где затрагиваются права и свободы граждан Российской Федерации. Они как раз легитимизируются не только внутренними законами, но и международным правом. Кроме того, на следующий день после оглашения послания была создана рабочая группа из 75 человек, которая будет готовить предложения о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. В нее, отметил Дмитрий Козлов, вошли разные люди – врачи, актеры, музыканты – кстати, включая и уроженца Иркутской области пианиста Дениса Мацуева, – писатели, спортсмены. Вместе с тем, считает эксперт, очень важно, чтобы в эту рабочую группу вошло достаточное количество опытных правоведов. – Вспомним, как создавалась Конституция 1993 года – в результате жуткого конституционного кризиса, который, кстати, почти всегда ведет к угрозе гражданской войны. Тогда принятие Конституции стало выходом из противостояния президента Российской Федерации и Верховного совета РСФСР – там и у тех, и у других была правда, как мы помним. А сейчас опять запускается процесс конституционных изменений, причем достаточно радикальных. И здесь возникает все-таки вопрос, насколько власть отдает себе отчет в том, чем она хочет заниматься, – комментирует историк. Он предположил, что в этой ситуации Россия, возможно, преследует некую тактическую цель, чтобы оказаться в выигрыше, «если, допустим, нам не нравится какое-то поведение наших, как это сейчас называется, партнеров». Но при этом стратегически здесь возникает проблема взаимоотношения международного права и национальных интересов. – Это сложная тема, по ней очень сложно давать быстрые оценки. Но, кстати, дискуссии о примате международного права не только в России идут, но и в других странах. В Германии, например, он стопроцентный, во Франции – все сложнее. Вообще обычно Америку всегда приводят в пример как стопроцентный примат национального суверенитета. Но там тоже все непросто, – отмечает Дмитрий Козлов. Возвращаясь к теме радикализма в применении к Конституции РФ, эксперт подчеркивает, что это проявляется в самой идее внесения изменений: – С одной стороны, Владимир Путин говорит о том, что Конституцию мы никоим образом отменять не будем, это можно расценивать как какую-то интенцию. Но при этом мы ее радикально меняем, потому что речь идет о первой главе и конституционном строе. А это такое изменение, что если оно будет внесено, то получится, можно сказать, почти что новая Конституция. Можно сделать вид и сказать, что это никакая не новая, а «измененная старая», но это все, по большому счету, риторика, – говорит он. По словам Дмитрия Козлова, это – своего рода вызов и власти, и обществу, где сейчас развернута большая дискуссия. Эту тему невозможно обсудить, например, по скайпу, с голосованием активных горожан. Сейчас, по мнению эксперта, самые разные группы общества получают возможность проявить себя. Вместе с тем, сложившаяся ситуация является и проверкой, насколько все-таки власть может контролировать меняющуюся ситуацию. – Внутриполитическая обстановка может принять характер «снежного кома», и тогда это уже будут не просто перестановки кресел, а серьезный конституционный кризис, который, строго говоря, запускает сама власть. Но если это так, я думаю, она чувствует, что контролирует процесс, и во многом добьется тех целей, которые перед собой ставит, – отмечает Дмитрий Козлов. – Я думаю, ресурсы для этого есть: как мы знаем, цена на нефть растет, национальное благосостояние тоже, поэтому это все-таки не блеф, если говорить именно о социальных вещах. Но здесь опять перед каждым россиянином встает выбор, что важнее – социальные гарантии или права и свободы, подкрепленные, в том числе, международным правом. ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ: О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд». Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи. Закрепить регулярную индексацию пенсий. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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