Итоги выборов в Куйтуне Иркутской области прокомментировали региональные эксперты

Куйтунский район, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Выборы главы Куйтуна состоялись 17 марта. Победу на них, как сообщалось ранее, одержала кандидат от «Единой России» Людмила Яковлева, набравшая 43,79% или 1 тысячу 705 голосов. Артём Пальчик от партии «Родина» получил 1 тысячу 410 голосов или 36,2%. Кандидат от КПРФ Максим Стогний оказался на третьем месте – за него проголосовали 507 избирателей (13%). С просьбой прокомментировал результаты этих выборов Телеинформ традиционно обратился к экспертам. По мнению политического обозревателя Галины Солониной, выборы в Куйтуне в очередной раз продемонстрировали остроту противостояния центров влияния в Иркутской области: - Иркутская область находится в состоянии политической турбулентности. Это видно по всем последним избирательным кампаниям, - отмечает эксперт. - Нестабильными были выборы в Законодательное собрание в сентябре 2018 года, когда борьба между «Единой Россией» и КПРФ велась за каждый город, каждый район. Проявлением нестабильности стали выборы в Черемховском районе, прошедшие 3 марта 2019 года, когда на территории, где благодаря авторитету Вадима Семенова, мэра соседнего МО – города Черемхово, сохранялось максимально сильное влияние «Единой России», но на выборах победил кандидат КПРФ. Сейчас – вновь маятник качнулся, и победу на выборах в Куйтуне сумела завоевать, причем с огромным отрывом, кандидат «Единой России» Людмила Яковлева. Эту ситуацию нельзя рассматривать линейно. Развиваются сразу несколько процессов. Во-первых, политическая турбулентность в Иркутской области. Регион стал похож на бочку с порохом, мы это видим по колоссальной протестной активности по разным вопросам, таким, например, как строительство китайского завода по розливу воды в Култуке. Во-вторых, внутренние процессы в самих партиях. «Единая Россия», похоже, извлекла уроки из прошедших кампаний, что было сделано впервые после проигрыша на губернаторских выборах в 2015 году. После поражения в Черемховском районе две недели назад первый заместитель председателя Иркутского регионального отделения «Единой России» Александр Ведерников сказал на пресс-конференции несколько важных вещей: что это был проигрыш (до этого ЕР упорно не признавала или не замечала своих поражений), что теперь ЕР будет себя вести на выборах по тем же принципам, что и оппозиционные силы. Это проявилось в присутствии в Куйтуне на избирательных участках, возле них членов Молодой Гвардии «Единой России», они фиксировали нарушения, мешали подвозам, следили за действиями депутатов Заксобрания -коммунистов, приехавших в день голосования в Куйтун. Напомним, в Черемховском районе в день голосования 3 марта работала целая бригада коммунистов из Заксобрания, включая сына губернатора Андрея Левченко, который активно общался с главами поселений, судя по всему, с целью мобилизации электората. В Куйтун тоже приехала «коммунистическая бригада», молодогвардейцы сделали много видеозаписей с участием этих персонажей. Также важно, что ЕР представила собственную программу для Куйтуна, тогда как у коммунистов была отсылка к тому, что «губернатор для вас сделает, если правильно проголосуете». Все же избиратели предпочитают самостоятельных политиков, а не опирающихся на костыль в виде вышестоящего начальника. Итог – выигрыш «Единой России». Причем коммунисты умудрились занять только третье место, пропустив вперед также кандидата от партии «Родина». Очевидно, что КПРФ испытывает внутренние проблемы, связанные как с подбором сильных кандидатов, так и с наполнением их программ идеями. Все, что делается, делается руками аппарата губернатора и фракцией КПРФ в Заксобрании. На местах либо инициативу подавили, либо ее и не было. Сейчас важно посмотреть, кто из двух партийных лидеров – Сергей Сокол или Сергей Левченко – лучше «собирает камни». Важным сигналом станет работа с политиками из третьих политических сил, проигравшими выборы: такие люди могут стать кадровым резервом как для ЕР, так и для КПРФ. И также важно понимать, что у той же «Единой России» сейчас нет организационных ресурсов для снижения протестности в Иркутской области. А КПРФ не умеет этого делать по определению, поскольку у нее выработался условный рефлекс «протест – это наша победа» (хотя протест уже начал бить и по КПРФ, и по Сергею Левченко персонально). Поэтому преимущества получит та политическая сила, которая сможет сохранять равновесие в условиях этой турбулентности. Политконсультант Владислав Шиндяев также отмечает, что выборы в Куйтуне демонстрируют способность ЕР к перезагрузке и работе над ошибками: - «Единая Россия» в Куйтуне показала очень хороший результат и набрала в три раза больше голосов, чем коммунисты. Единороссы поработали над своими ошибками и сделали имеющийся результат своей активной работой. Прошлые кампании ЕР, как правило, носили инерционный характер: многие привыкли к тому, что достаточно добиться стратегических договоренностей на территории, достигнуть консолидации определенных интересов и все получат необходимый гарантированный результат. Поэтому «предвыборки» еще несколько лет назад проходили достаточно спокойно и почти всегда приводили к ожидаемому результату. Теперь, когда ситуация в стране изменилась, когда кардинальным образом поменялся расклад политических сил в регионе, изменилось отношение людей к власти, каждые выборы в Иркутской области стали проходить очень непросто. Коммунисты за это время научились вести эффективные мобилизационные кампании, научились применять административный ресурс, а, следовательно, единороссам тоже пора менять тактику. На прошедших в Куйтуне выборах мы увидели, что «Единая Россия» наконец смогла прийти к перезагрузке и мобилизоваться. Партии удалось раскачаться. Пришло осознание, что кампании нужно вести не по инерционному принципу. Нужно включать всевозможные ресурсы прямой коммуникации с избирателями, работать в режиме прямой коммуникации с лидерами общественного мнения, что и было сделано в Куйтуне. Партия начала задействовать личный ресурс лидеров мнений не только через агитационные материалы, которым уже никто не верит, но и через прямую коммуникацию. Это принесло свои плоды и необходимые результаты. Сейчас могу сказать одно: «Единой России» нужно и дальше работать в том же духе. Это уже понимают не только единороссы, но и их противники на политическом поле. Отмечу также еще одну тенденцию – мобилизация сил КПРФ и ЕР, ведение высококонкурентных кампаний привели к тому, что мобилизовались и стали активно участвовать в кампании другие политические структуры. Мы видим, что второе место по количеству голосов заняла партия «Родина». Такая закономерность будет прослеживаться и дальше, это мы увидим в сентябре 2019 на выборах в Думу Иркутска. Борьба будет полноценной, многопартийной и очень активной. Инерционных кампаний для галочки не будет вести ни одна из заинтересованных сторон. И этим будущие выборы становятся еще более интересными. По мнению ряда наблюдателей, выборы в Куйтуне показали также, что КПРФ и областное правительство с политической точки зрения ситуацию в регионе в полной мере не контролируют. Это сигнал главам муниципальных образований, что серый дом уже не является единственным центром политического притяжения. Сергей Сокол набирает обороты в регионе как референтный политик. Еще раз он показал себя антикризисным менеджером, способным концентрироваться в сложных ситуациях. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр ведерников

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