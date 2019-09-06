Кировский суд Иркутска продлил срок содержания под стражей Сергею Шеверде

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 5 сентября удовлетворил ходатайство СУ СКР по Иркутской области и продлил экс-министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде срок содержания под стражей до 9 декабря 2019 года включительно.

Как сообщает пресс-служба суда, общий срок ареста Сергея Шеверды, таким образом, составит шесть месяцев и четверо суток.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года. Сергею Шеверде, на тот момент занимавшему пост министра лесного комплекса региона, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. За этой казенной формулировкой прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области – леса. Более того, реликтового леса. То есть фактически речь идет о том, что лицо, ответственное за сохранение вековых деревьев, завизировало их уничтожение.

Громкое задержание Сергея Шеверды прошло 6 июня 2019 года в Москве, куда чиновник отправился во время внезапного отпуска (видео задержания было обнародовано силовиками). Позже выяснилось, что «плановый отдых» случился аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбужденного ранее дела.

В конце августа 2019 года на странице правительства Иркутской области в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение, что Сергей Шеверда «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона.