«Конституция – сложная материя»: политолог Юрий Пронин о поправках в главный документ РФ

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Свою позицию по этому вопросу обозначил политолог Юрий Пронин. У эксперта скорее скептическое, чем позитивное отношение по поводу корректировки Конституции в целом и отдельных ее пунктов в частности. – Наибольшей поддержкой пользуются сугубо социального плана изменения – по установлению МРОТ не ниже прожиточного минимума и регулярной индексации пенсий, – отмечает он. – Здесь у меня двойственное отношение. Я понимаю, почему основная масса населения разделяет эту позицию. По моим многолетним наблюдениям большинство людей не очень четко представляет, что за документ такой – Конституция – и каково его назначение. Но Конституция, особенно если посмотреть на те страны, где устоявшееся конституционное устройство, – это документ, регулирующий сугубо отношения между ветвями власти, прежде всего юридические и государственно-правовые. Поэтому желание вставить в нее пункты «обо всем хорошем» – очень спорный момент, хотя именно он и приводит к большой поддержке этого документа и, наверное, повысит явку при голосовании. Политолог считает, что «эти конкретно экономические вещи в Конституцию вноситься не должны»: – Иначе там можно намешать вообще все на свете: что Россия – хорошая страна, и так далее. Некоторые сейчас предлагают упомянуть в Конституции даже Бога, хотя он должен быть в душах, а не в документах. Поэтому, с одной стороны, я не против этих социальных позиций как таковых. Но считаю, что в Конституцию этого быть не должно. Также Юрий Пронин прокомментировал предлагаемые корректировки политического устройства страны: – Что касается изменений государственно-правовых норм – Думы, президента – мне не совсем понятно, какая система у нас в итоге будет выстраиваться. Сейчас говорят, что без Госсовета, без Совета безопасности никто не будет шевелиться, правительство не будет работать, Федеральное Собрание тоже будет работать так-сяк. Мне непонятно – а почему они не будут работать? В классической схеме существует президент, правительство, парламент. И зачем еще какие-то структуры типа Госсовета, Совета безопасности? Нужно чтобы существующие структуры сами по себе работали. Почему мы сначала избираем Государственную Думу на «ура», а потом говорим – да она же не работает, надо, чтобы ее кто-то подталкивал. Надо сформировать парламент, который будет сам работать, без подталкиваний. Поэтому Госсовет и Совет безопасности я вижу вообще излишними. Они, конечно, будут, инициативу поддержат. Это отображает определенный этап развития нашей страны, где демократия зрелой явно не является. Также вопросы вызывают корректировки, касающиеся судей Верховного и Конституционного судов: – Что касается контроля над Конституционным судом – это несколько настораживает. Сейчас и так слишком большое влияние исполнительной власти, в частности – президента. При этом ограничивается судебная власть. Положительно он оценил поправку, ограничивающую максимальный период пребывания на посту президента страны двумя сроками. – Что касается вопросов по иностранному гражданству в отношении президента страны и других представителей власти – это тоже нормально, – отметил эксперт. – Другой вопрос – почему именно сейчас эту поправку выносят. Юрий Пронин отметил, что в целом от предлагаемых поправок остается неоднозначное впечатление: – Понятно, что это инициатива сверху, и все должны сейчас сказать – ах, как это хорошо, как это вовремя. Но я не вижу, чтобы это было вовремя, не понимаю, зачем такая быстрота. У нас и так в стране сложилось, что Конституцию не очень знают и ценят, это особенности истории. Но зачем и дальше сохранят такое положение? Кто Конституцию не ценил – он после такого недельного обсуждения скажет – ну и правильно я делал, когда потребовалось, ее переписали и все. Поэтому меня больше тревожит даже не содержание поправок, а сама процедура – как это делается. Население не очень понимает значение Конституции, но раз Путин попросил – проголосуем. Корректировку Конституции можно было бы использовать как раз для правового просвещения большинства населения, с неспешным объяснением моделей и так далее. А то подход сейчас – зачем все эти сложности, давайте по-простому. Нельзя конституционные вопросы решать по-простому – это по определению сложная материя. Вопросы у эксперта возникают и по самой процедуре голосования: – Как эти поправки будут выставлены на голосование? Мы будем всем пакетом голосовать за или против? Или за каждый пункт в отдельности – и там будет огромный бюллетень, что резко снижает удобство голосования. А если за все или против всего – это будет очень странно. Как быть, если избиратель какую-то из статей поддерживает, а другую не поддерживает? Поэтому у меня отношение к происходящему скорее настороженно-негативное. ПЕРЕЧЕНЬ ПОПРАВОК К КОНСТИТУЦИИ РФ: 1. О приоритете Конституции Российской Федерации над международными договорами. Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории Российской Федерации только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции Российской Федерации. 2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для председателя правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей. 3. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти. 4. Закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета. 5. Дать право Государственной думе утверждать председателя правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров. 6. Назначать руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. 7. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас не менее десяти лет), не должен быть обладателем иностранного гражданства или вида на жительство не только на момент выборов, но и ранее. Также предлагается убрать из Конституции норму: «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд». Из этого пункта уберут слово «подряд». 8. Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания. 9. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи. 10. Закрепить регулярную индексацию пенсий. • Историк Дмитрий Козлов – о последствиях принятия поправок к Конституции РФ • «России нужен новый общественный договор»: шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеинформ» Михаил Дронов – об изменении Конституции РФ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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