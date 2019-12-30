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04.01.2020

Лариса Егорова – о главных итогах 2019 года для Иркутской области

Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О том, что важного в регионе случилось за год, рассказала депутат Законодательного собрания региона, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова.

Она рассказала, что в минувшем году Законодательное собрание приняло «много очень важных и нужных нормативно-правовых документов в социальной сфере – и в отношении затопленных районов, и детей-инвалидов».

– Законодательное собрание в этом году училось работать совместно, – отмечает депутат. – В 2019 году мы еще раз доказали, что в некоторых вопросах можно работать конструктивно, но с другой стороны еще раз показали, что противостояние никуда не ушло. Нужно помнить, что губернатор написал заявление сам. Вынудить человека написать заявление очень сложно, поэтому я считаю, что это было его решение. Но что стоит за этим решением, знает только он и его ближайшее окружение, остальные могут только догадываться.

При этом парламентарий считает, что решение губернатора об отставке было правильным:

– Думаю, что если бы не было наводнения, то что-то другое сыграло бы роль в его отставке. Мы с удовольствием принимаем запудривание мозгов, но это нельзя делать бесконечно. Политическая игра затянула каждого жителя области, а это неправильно, от этого не должны страдать люди, которые здесь живут. Настолько раскачали обстановку, что у обычных людей появилась политическая агрессия – мне это уже стало напоминать некоторые украинские события. Думаю, в Иркутской области это должно закончиться с приходом нового губернатора.

Лариса Егорова отметила, что «смена власти точно приведет к улучшению хотя бы работы Законодательного собрания».

– Потому что самая многочисленная фракция – КПРФ – не будет ставить своей главной задачей защиту губернатора и правительства, и перейдет в нормальную классическую оппозицию, будет поддерживать законопроекты, которые реально нужны людям, – пояснила парламентарий. – Возможно, таких вещей бы не происходило, если бы губернатор не возглавлял региональное отделение партии, но он сам выбрал свой путь.

Депутат уверена, что сейчас политическая обстановка в Иркутской области должна стабилизироваться.

– Конечно, сейчас начнется еще раскачка политической составляющей, нас еще всех немного потрясет. Как будет работать новый губернатор – мы посмотрим, времени очень мало прошло, – говорит она.

Также Лариса Егорова прокомментировала околокоррупционные скандалы, вспыхивавшие в ушедшем году:

– Я считаю, что они все обоснованные – и по «Звезде», и по Шеверде, у меня нет основание не доверять прокуратуре, СКР. По «Звезде» вопросы были и на уровне ЗС, мы хотели провести депутатскую проверку, но нам не дали этого сделать. Также, как хотели заблокировать проверку аэропорта. Такое поведение конкретной фракции наводит на мысль, что основания для разбирательства там есть.

Также она отметил, что прошедшие муниципальные выборы, особенно – выборы в гордуму Иркутска – показали, что сложившуюся избирательную систему нужно полностью менять, в том числе – ликвидировать городскую избирательную комиссию.

– И вообще эта битва команд на выборах в городскую думу показала, что если раньше мы все боролись с административным ресурсом партии «Единая Россия», то в этот раз он был поделен между двумя партиями – «Единая Россия» и КПРФ, и было непонятно, на кого он еще больше работал, – отмечает политик. – В результате выборы стали еще жестче и в некоторых округах превращались в какие-то боевые действия. Я думаю, что сейчас должны все точки расставиться, и мы должны подойти к новому губернаторскому циклу с какой-то своей политической позицией. Что будет во время выборов губернатора, я даже представить себе не могу. Думаю, нас ждут «веселые» полгода, начиная с новогодних праздников.

Среди значимых событий ушедшего года Лариса Егорова также отметила историю с заводом по розливу воды в Култуке.

– Там все началось все с того, что председатель местного отделения нашей партии собрал первые 400 подписей и обратился к вице-спикеру Госдумы Ольге Епифановой, – рассказала Лариса Егорова. После этого пришли обращения на имя председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола, на мое имя, мы с депутатами стали выезжать на место. Изначально мы не настаивали на закрытии завода, мы просили только проверить законность его строительства. И в первых отписках, которые к нам пришли, было сказано, что все законно. Более того, глава Слюдянской администрации мне говорил, что этот завод необходим территории, там будут рабочие места. А потом подключилась общественность, политические силы, включая нас, отошли в сторону. В результате все закончилось закрытием завода.

Среди важных событий ушедшего года депутат также отметила наводнения и пожары:

– Наводнения и лесные пожары были не просто значимыми событиями, а затронули практически каждого. Когда горит дорога, по которой ты можешь эвакуироваться – это страшно. По ликвидации последствий паводка у меня двоякое чувство. Когда я приезжала в Тулун, я видела, как наша соцзащита и министр действительно работали, это было видно. С другой стороны, когда смотришь результат – думаешь, что как-то все медленно идет. Думаю, Тулун восстановится, но нужно еще думать и о создании там каких-то предприятий, которые станут градообразующими, чтобы вокруг закипела жизнь. Так что там есть, над чем работать. Думаю, не зря врио поехал сразу в Тулун, и надеюсь, что сейчас как-то закончим эту тему наводнения.

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