Мэр Ангарска – о своей возможной отставке и претензиях губернатора

Ангарск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Ангарска Сергей Петров на пресс-конференции 3 апреля официально прокомментировал обвинение губернатора региона в свой адрес, сообщает ТК «Актис». В частности, он заявил, что не будет оспаривать решение гордумы об его отставке, если таковое будет принято.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко в марте этого года направил в думу Ангарска заявление об удалении Сергея Петрова в отставку. Причиной решения стали допущенные главой городского округа нарушения коррупционного законодательства.

О представлении губернатора Сергей Петров узнал от председателя Думы, вернувшись из отпуска 1 апреля. Все указанные ошибки в декларации, пояснил мэр округа, носят чисто технический характер и не могли привести к ущербу для бюджета, передает «Актис». Между тем, в областном правительстве на это говорят, что мэр «скромно умолчал» о серьезных нарушениях, например, таких, как имеющиеся у него земельный участок площадью 600 квадратных метров и жилое здание площадью 21,8 квадратных метра, которые он не отразил в документах

Кроме того, в декабре 2018 года состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. На повестку заседания были вынесены результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. В ходе рассмотрения материалов установлены факты предоставления главой округа недостоверных и неполных сведений, а также выявлен конфликт интересов, подразумевающий личную заинтересованность мэра при исполнении им должностных обязанностей.

Было установлено, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Сергей Петров является владельцем 60% акций ЗАО «Стройкомплекс» и ряда других организаций, которые переданы в доверительное управление его сыну. Выступая со стороны администрации Ангарска, Сергей Петров был стороной конфликта интересов. Об этом он должен был уведомить думу АГО, как того требует федеральное законодательство. Однако такого обращения не было.

– Последний контракт с ЗАО «Стройкомплекс» датируется началом семнадцатого года – по строительству школы, – прокомментировал Сергей Петров. – Я лишь скажу, что все контракты, о которых идет речь, они заключены в конкурсных условиях, с соблюдением 44-го Федерального закона, претензий от надзорных органов – федеральной антимонопольной службы, иных проверяющих структур – не поступало.

Как передает «Актис», версию журналистов о конфликте с областным домом власти Сергей Петров не подтвердил.

– На мой взгляд, у нас происходит эффективное взаимодействие с правительством области. Те задачи социально-экономического характера, которые мы ставили перед собой, закладывали в Стратегию развития до 2030 года, закладывали в свой трехлетний бюджет, они все выполняются, задачи реализуются, мы видим поддержку правительства именно в решении наших социально-экономических, социальных задач на территории, – заявил мэр Ангарска.

Между тем, сообщает пресс-служба обкома КПРФ, 30 марта в Ангарске состоялся митинг, главным требованием которого была отставка мэра Сергея Петрова. Акцию протеста инициировали жители микрорайона Юго-Восточный, которых администрация «лишила удобных маршрутов общественного транспорта». Протест ангарчан поддержали местные коммунисты и депутаты облпарламента от КПРФ Сергей Бренюк, Светлана Шевченко, Андрей Левченко, Анатолий Обухов. Митинг жителей Юго-Восточного поддержали активисты 22, 29 и 34-го микрорайонов, которые долгое время борются за сохранение городских лесов и выступают против строительства на их месте жилых комплексов и бизнес-центров.

Во время акции протеста организаторы собирали подписи под резолюцией митинга. От мэра Сергея Петрова они требуют «прекратить лоббировать коммерческие интересы ЗАО «Стройкомплекс», депутата думы АГО, он же руководитель Автоколонны 1948; прекратить вырубку лесов города Ангарска; уйти в отставку».