|Политика
|17.05.2018
|
|
Мэр Черемхово и глава АМО Вадим Семенов опроверг информацию о намерении подать в отставку
|
Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов опроверг активно разошедшуюся информацию о своем намерении подать осенью в отставку.
Напомним, вчера, 16 мая, на сессии Законодательного собрания Иркутской области Вадим Семенов заявил, что заканчивается этот созыв областного парламента и вместе с депутатами он готов осенью подать в отставку. Также в ходе своего доклада глава АМО отметил, что муниципалитеты областную власть слышат, а она их нет. Также отметил, что в таком непонимании работать очень сложно, но все же есть осознание, что такая ситуация не будет сохраняться всегда.
В беседе с Телеинформом Вадим Семенов сообщил, что заявление об отставке было образным выражением, чтобы подчеркнуть, как много этот созыв ЗС сделал для муниципалитетов и как они благодарны.
«Подам в отставку, не подам в отставку – придет время, тогда и будет видно, – заявил он. – Пока у меня совсем другие планы».
Напомним также, что Вадим Семенов подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед осенними выборами в областной парламент.
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram