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17.05.2018

Мэр Черемхово и глава АМО Вадим Семенов опроверг информацию о намерении подать в отставку

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов опроверг активно разошедшуюся информацию о своем намерении подать осенью в отставку.

Напомним, вчера, 16 мая, на сессии Законодательного собрания Иркутской области Вадим Семенов заявил, что заканчивается этот созыв областного парламента и вместе с депутатами он готов осенью подать в отставку. Также в ходе своего доклада глава АМО отметил, что муниципалитеты областную власть слышат, а она их нет. Также отметил, что в таком непонимании работать очень сложно, но все же есть осознание, что такая ситуация не будет сохраняться всегда.

В беседе с Телеинформом Вадим Семенов сообщил, что заявление об отставке было образным выражением, чтобы подчеркнуть, как много этот созыв ЗС сделал для муниципалитетов и как они благодарны.

«Подам в отставку, не подам в отставку – придет время, тогда и будет видно, – заявил он. – Пока у меня совсем другие планы».

Напомним также, что Вадим Семенов подал заявку на участие в праймериз «Единой России» перед осенними выборами в областной парламент.

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