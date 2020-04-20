На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек

Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 20 апреля в 18:00 завершила прием документов. В последний день заявления принесли семь претендентов на пост градоначальника. В общей сложности документы подали 29 человек.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, 20 апреля пожелали участвовать в выборах пенсионеры Евгений Филатов и Владимир Степанов, работник Комплексного центра социального обслуживания населения Наталья Костенко, индивидуальный предприниматель Александр Ладога, главный инженер вагонного депо станции Иркутск-сортировочный Иван Лебедев, фермер Андрей Бесменов. Также на должность претендует Сергей Гагаркин – «носитель суверенитета и единственный источник власти в Российской Федерации», как сам кандидат указал в своем заявлении.

Напомним, за прошедшие выходные 18 и 19 апреля комиссия приняла документы у Сергея Беспалова (директор ООО «Иркутский инсайдер»), Константина Азеева (финансовый директор ООО «Стаф»), Вячеслава Фролова («Иркутский региональный центр противодействия коррупции»), Андрея Леонова (ведущий инженер ОАО «ИЭСК» «Южные электрические сети») и Дениса Кариха (ведущий инженер ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России).

Ранее документы также подали вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, домохозяин (временно неработающий) Сергей Сокол, бывший заместитель председателя правительства Иркутской области Антон Логашов, генеральный директор ООО «Иркутский завод котельного оборудования» Владимир Друзь, генеральный директор ООО «Наследие», атаман РСКО «Сокол» Станислав Галашин и сотрудник Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ» Иван Лазовик, заместитель главы администрации Ушаковского муниципального образования Алексей Сучков, кандидат технических наук, учредитель нескольких компаний Александр Гудков.

Из 29-х кандидатов конкурсной комиссией официально зарегистрированы заместитель председателя думы Иркутска, председатель комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук, бизнесмен Антон Егерев, временно неработающая Анна Романова, генеральный директор ООО РИП, бывший вице-мэр города Иркутска (в 2011-2013 годах) Дмитрий Разумов, охранник в ООО «Иркутскэнерго» Сергей Похабов, бухгалтер ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника №17» Андрей Арженевский, генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев, главный бухгалтер ООО «Мидасстрой» Анна Кондрашова, начальник юридического отдела ИП Ештокина Надежда Наджафова.

Заседание комиссии, на котором будут приняты решение о регистрации либо отказе в регистрации в качестве кандидатов всех остальных претендентов состоится 21 апреля. Все соискатели приглашены на заседание.

КООРДИНАТЫ:

Вся информация о работе комиссии и процессе избрания мэра размещена на официальном сайте администрации Иркутска в разделе «Городская власть/Выборы мэра».

администрации Иркутска в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля 2020 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 14, каб. 72 с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Все претенденты будут представлены депутатам думы Иркутска для альтернативного голосования.

Очередное заседание думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля 2020 года. Кандидату для избрания градоначальником нужно набрать две трети голосов депутатов (24 человека).