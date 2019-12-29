На позитивной ноте: чем запомнился 2019 год в Иркутске?

Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 2019 год выдался противоречивым и, по признанию многих экспертов, очень сложным и неоднозначным. Однако и нынче произошло немало позитивных моментов, особенно, в Иркутске. Телеинформ обратился к общественникам, активистам и представителям власти с просьбой назвать самые значимые для Иркутска события уходящего года. Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников: В уходящем году город нормально жил, развивался, работал. У нас было много интересных событий. Из знаковых я бы назвал праздник Дня Победы, День города. Было очень приятно, что Иркутск стал точкой старта международного ралли «Шелковый путь». Совершенно замечательное событие, во-первых, по статусу – к нам приехали гонщики со всего мира, во-вторых – об Иркутске рассказали и его показали все специализированные СМИ мира, они были на гонках в центре города. Мы продемонстрировали, что можем делать достойные мирового уровня события, объединившись, собравшись, организовав праздник и себе, и гостям. Был очень необычный День молодежи, во время которого состоялись соревнования по дрэг-рейсингу на Нижней набережной. Введена в эксплуатацию замечательная школа №33 в микрорайоне Лесной, гимназия №25 получила новый корпус, школа №29 получила новое физкультурное ядро, две школы отремонтированы капитально. Завершено строительство садика на Зимней – сейчас учреждение получит лицензию и туда пойдут ребятишки, планируется, к концу года сдается еще один детский сад – на улице Сосновой. Продолжается реконструкция Иерусалимского мемориального комплекса, зоогалерея получила новое место, переехала в достойные, специально для них созданные условия. В Иркутске появился памятник градоначальнику, причем руководителю города в 20 веке, почти нашему современнику Николаю Салацкому. Было реконструировано много общественных пространств, парков, скверов. Состоялся первый этап ремонта стадиона «Авиатор» – мы положили еще одно профессиональное футбольное поле, которое будет использоваться не только для мальчишек с иркутских дворов, но и для профессиональных команд. Кроме того, для меня было очень важно, как иркутяне откликнулись на трагедию в Тулуне, туда отправилось много волонтеров, было собрано и передано много гуманитарной помощи. Также в этом году город отметил 100-летие ИГМУ. Много юбилеев наших школ, медицинских организаций, в том числе Диагностического центра. Это означает, что в Иркутске работают династии – педагогические, медицинские. Очень важным в предстоящем году является празднование 75-летия Победы, потому что ветеранов осталось очень мало, но память об этом сохранилась у каждого иркутянина. Юбилей Иркутского комсомола, Ленинского округа. Очень надеюсь, что будут большие культурные события, спортивные – в том числе чемпионаты мира и России в Иркутске. Надеюсь, что состоятся большие туристические события, которые помогут Иркутск позиционировать не просто как региональную столицу, а как уникальный город в центре Азии, столицу Сибири. Надеюсь, что позитивных поводов будет много. Что слаженная работа властей, бизнес-сообщества, гражданского общества позволит избежать каких-то ЧП, конфликтов и так далее. Будем надеяться, что следующий год будет годом укрепления имиджа, позиции Иркутской области в масштабах страны. Председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев: С самого первого созыва Общественной палаты Иркутска мы говорили, что городу катастрофически не хватает благоустроенных комфортных общественных пространств. Это всегда проходило красной нитью. Сейчас город начал приводить в порядок свою территорию. Для меня это очень важно, потому что уровень комфортного пребывания в городе зависит от этого. Он, конечно, от многого зависит, но без вот этих красивых благоустроенных зон город не может существовать нормально, цивилизованно, он будет обречён. Сейчас и Иркутск, да и страна в целом, наконец-то повернулись к этому аспекту лицом, потому что это среда обитания человека. Мы начали её приводить в порядок. Это отличная тенденция. Иерусалимская гора в этом смысле – одна из картинок. Представляете, на гробах когда-то плясали? Я сам из бывших музыкантов и когда-то играл на той танцплощадке, но тогда даже никто и не задумывался: парк да парк, всё затиралось и замыливалось. А сейчас произошло осознание того, что всё-таки это не танцплощадка, не место для зверинца. Это место, где наши усопшие предки. Это очень важно. Есть ещё одно большое доброе, на первый взгляд, дело – Центр по хоккею с мячом и конькобежным спортом. Он, конечно, нужен. Правда, зря его «посадили» рядом с Ледовым дворцом. С точки зрения архитектуры, это тоже провал, конечно. А что будет, если два мероприятия в одном месте встретятся? Город встанет «колом». То есть тому, что этот объект появился, я радуюсь, но с точки зрения градостроительства это безумие. Директор центра «Патриот», генерал-майор Александр Барсуков: Я смотрю на город совсем не генеральскими глазами, а глазами обывателя, и постоянно невольно сравниваю с тем, как раньше было. Я могу сказать, что в этом году был в восторге от Дня города. Я этих праздников на своём веку повидал много, начиная от 300-летия Иркутска. Я скажу, это настолько красивое и массовое зрелище! Оно было шикарнее, чем первомайские демонстрации во времена СССР. Поскольку я работаю с детьми, то часто бываю на открытии школ. На меня, например, произвела впечатление школа №33 в микрорайоне Лесной, которую открыли в этом году. Ну и моя родная школа №8 в предместье Рабочее после капремонта тоже сделана шикарно. Недавно отмечали годовщину Николая Салацкого, он очень много сделал для Иркутска. Ещё с тех времён задумывались о реконструкции улицы Урицкого. Рассматривалась даже инициатива сделать её крытой, соорудив стеклянную арку. Но за все эти годы, кроме Дома Быта, который сегодня пришёл в негодность, ничего нового там не появлялось. И только в этом году я увидел обновление улицы Урицкого и назвал её «маленьким Арбатом» в Иркутске. Вот эта плиточка, эти лампочки, фонарики… Кажется, она даже шире стала. Если в городе прожито 30-40 лет, перемены в нём становятся заметнее. В Иркутске не менялось ничего ни в 1990-е, ни в последующие годы. В последнее четырёхлетие наоборот так много изменилось. Нужно уметь это видеть. Когда-то в Центральном парке культуры и отдыха люди танцевали на могилах... Было там и колесо обозрения, и аттракционы всякие. Место для веселья. А сегодня Иерусалимская гора – это парк, по которому можно спокойно пройтись, почувствовать некое одухотворение. Не только потому что это мемориал, а потому что там чисто, ухожено. Это место спокойного отдыха. И это - правильно. Как обыватель и водитель ещё я могу сказать, что впервые за последние лет 10 улица Карла Маркса не волнистая. Мы всю жизнь там ездили «по волнам, по горам», а в этом году она ровненькая. Это не афишировалось, но ездить там приятно теперь. Ну и в 2018 году было создан центр «Патриот», а в этом году был период его развития. Мы закончили ремонт третьего этажа в этом году, обустроили несколько новых классов, около 300 детей регулярно посещают занятия. В Иркутске создано фактически военное училище для подростков. За год с небольшим нам удалось повысить уровень духовно-нравственного воспитания детей. А на днях мы получили письмо министерства обороны о том, что в 2020 году нас оснастят техникой и вооружением. Центр «Патриот» является единственным подобным муниципальным учреждением от Урала до Тихого океана, и он получит статус военно-учебного центра. Мы уже получили высочайшую оценку, то есть мы удивили федеральный центр, работая на полтора-два года вперёд, чем Москва со своим парком «Патриот». Краевед, историк, руководитель клуба молодых учёных «Альянс» Алексей Петров: В городе за этот год происходили хорошие вещи. Рождаются дети, строятся новые объекты. Мы сейчас все в предвкушении Чемпионата мира по хоккею с мячом, приедет сборная Сомали, и опять нас будут радовать, как на прошлом турнире. Надо сказать также, что в этом году в Иркутске были созданы новые культурные пространства, прошли ряд шикарных выставок в Галерее Виктора Бронштейна, особенно восточных авторов из Бурятии, Монголии. В этом отношении Иркутск опережает другие города. Когда я выставляю фотографии на своей страничке в социальных сетях с этих культурных ивентов, жители многих городов завидуют тому, что Иркутск является центром притяжением именно культурной жизни. У нас много ярких авторов, которые к нам приезжают «на колорите». Я понимаю, когда таким блещут Москва, Санкт-Петербург, крупные города, но в провинции Иркутск является лидером культурных проектов. Мы тоже пишем книги, сами проводим культурно-исторические мероприятия. Даже взять какие-то негативные вещи, например, связанные с историческим наследием. Но выигрываются судебные иски по сохранению памятников, и это тоже можно засчитать плюсом Иркутску. Это говорит об активной гражданской позиции, то есть в нашем городе всегда есть люди, которым не безразлично происходящее, всегда есть те, кто готов защищать, митинговать, протестовать. Я считаю, что это позитив, когда люди выходят на пикеты – это главный фактор гражданской активности. Я очень хочу, чтобы для людей в Иркутске их жизнь не была серыми буднями, чтобы они обращали внимание на то, что происходит в городе, в своём подъезде, в своём дворе. У вас появилась новая лавка, новая площадка – это отлично. А если нет, но вы хотите, чтобы появилось, нужно добиваться, чтобы это случилось. Тормошить наших депутатов, чтобы они принимали нормотворческие документы, решали вопросы и контролировали, например, то, как у нас асфальт кладут, как делается капитальный ремонт. Важное событие – это преображение Иерусалимской горы. Это место большой исторической важности, больше ста тысячи человек там покоятся. Сейчас эта территория притяжения представителей разных конфессий, Русской православной церкви, синагоги и так далее. Они демонстрируют, в том числе, толерантность иркутян. Иркутск всё больше и больше становится многоконфессиональным городом и тем, что руководители национальных центров собираются вместе, они показывают возможности для проведения различных совместных культурных акций. Надо сказать, что в этом году стало больше мероприятий, в которых участвовали представители культурно-национальных автономий. Я несколько раз совершенно случайно попадал на какие-то концерты на сквере имени Кирова или у памятника Александру Третьему, когда там дагестанцы, чеченцы, армяне, белорусы и другие танцевали, пели, представляли какую-то свою продукцию. Это, на самом деле, показывает город с разных сторон. История вокруг Иерусалимской горы говорит о том, что традиции, заложенные в прошлые века, работают и сейчас, в 21 веке. Мы на пороге 2020 года, который нам принесёт несколько важных дат, и соответственно, вокруг них будут разворачиваться городские события. Это 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, в Иркутске не осталось уже ни одного Героя Советского Союза, который бы участвовал в этой войне, но ещё живы ветераны, большое количество участников тыла, ковавших Победу на сибирском производстве, детей военных лет. Для них нужно делать добрые дела. Также в следующем году будет 130-летие визита в Иркутск Антона Павловича Чехова, поэтому, я думаю, его фамилия будет активно звучать в нашем городе в 2020 году. Мы готовим новый книжный фестиваль и считаем, что фигура Антона Павловича может стать одним из главных «двигателей» культурных начал в Иркутске. Думаю, что Иркутск будет греметь не только с точки зрения каких-то конфликтов, но со знаком «плюс». Кандидат биологических наук, помощник ректора ИГУ, заместитель председателя Общественной палаты Иркутска Виктор Кузеванов: В 2019 году увидел обострение многих тенденций прошлого года, а также усиление фактора уникальности города Иркутска. В сфере отношений человека и природы – это тема воды, точнее, использование и благоустройство прибрежных территорий, экологической безопасности, а также тема городских лесов и парков, скверов, открытых общественных пространств. В градоустройстве – поступательные подходы к уникальным трансформациям городской инфраструктуры с учетом интересов горожан, автоводителей и предпринимателей, где особое место занимают комплексные идеи «130 квартала» и «Иркутских кварталов», где Иркутск действительно видится как город со славным историческим прошлым и «Эко-Логичным» будущим. В общественной жизни – это всё большее вовлечение горожан и волонтеров в обустройство города, многоголосье и даже разноголосье в вопросах принятия решений о дальнейших путях городской жизни, в том числе вокруг работы Думы и Общественной палаты Иркутска, вокруг будущего наших университетов. Так или иначе, проблемы в Иркутске – это, можно сказать, «калька» проблем или аналог абсолютно тех же противоречий, которые одновременно разворачиваются вокруг озера Байкал, качества и использования его воды, сохранения великой сибирской тайги на Байкальской природной территории, включая последствия десятилетий работы БЦБК и нейтрализацию его отходов. От того, насколько успешно и разумно будут решаться вопросы вокруг Байкала, и будет зависеть судьба Иркутска - настолько они «повязаны» друг с другом. По одним и тем же вопросам в 2019 году из-за антагонистических противоречий разгорались такие масштабные дискуссии, что большинство из этих противоречий, очевидно, перетечет для окончательного разрешения в 2020 год. Поэтому для меня 2020 год – это год ожиданий позитивных решений. Есть уверенность, что найдутся силы, способные проблемы и противоречия преобразовать в новые возможности для города Иркутска и для региона. Из позитивных результатов 2019 года с прогнозом на долговременный горизонт благоприятной трансформации городской жизни в Иркутске отметил бы следующие знаковые события. Во-первых, завершение начального, но главного этапа реконструкции и благоустройства Иерусалимского мемориального комплекса – нашего уникального природного и культурного наследия, места консенсуса всех местных конфессий. Во-вторых, реконструкция улицы Урицкого, которая вместе с рынком и Торговым комплексом, действительно, образует наш иркутский аналог московского Арбата. Также долгожданное переселение и развитие знаменитой иркутской зоогалереи рядом с рекой Ушаковкой и торговым центром «Фортуна» с образованием нового большого «Иркутского зоопарка». Вообще Иркутск действительно показывает статус столичного города, по крайней мере, в части наличия рекреационных и наукоемких учебно-просветительских и природных комплексов – имеются университетский ботанический сад с зоосадом, академический Байкальский музей СО РАН с животными в аквариумах и с дендропарком, есть нерпинарий, а также удалось сохранить востребованный ипподром, где занимаются сотни-тысячи иркутян и проводится реабилитация с помощью методов иппотерапии. Хотел бы особенно отметить вклад мэрии вместе с НКО и тысячами волонтеров всех возрастов в материальное развитие зеленого фонда и экологическую безопасность нашего любимого города. И, конечно, устойчивое развитие просвещения иркутских школьников и студентов, как ответственных природопользователей, было бы невозможно без продолжения сотрудничества мэрии, волонтеров, НКО, предпринимателей, университетов и Российской академии наук во внедрении в учебные программы и практику идей «Байкаловедения» – что, само по себе, тоже является частью уникальности Иркутска. Общественник, руководитель инспекции регионального отделения ВООПИК Григорий Красовский: Одно из главных событий года – обустройство Иерусалимской горы. Когда 4 ноября мы вместе с мэром, общественностью и представителями разных конфессий ходили там, я выступил и рассказывал, как в 2007 году пришлось мобилизовать общественность, органы прокуратуры. Мы тогда так ударили, что заставили всех опомниться. Мэр Дмитрий Бердников навёл порядок. Благодаря ему появилась и красивая лестница, и обустроена территория – там есть и где походить, и где поразмышлять, никаких ни каруселей, ни танцев, ничего не осталось такого в этом скорбном месте. Второй вопрос. Мы каждый вечер ходим гулять по острову Юность, наворачиваем по кругу 8-9 километров. Там так хорошо всё сделали, приятно смотреть. И туалеты поставили, и площадку концертную сделали. Для детей многое сделано. А сколько было там народу на открытии ёлки! Улицу Урицкого привели в порядок, уложили плитку новую. Конечно, это большое достижение. Знаковое событие – это то, что мы отстояли иркутский ипподром. Собственник хотел то, что стоит около 2 млрд рублей, отдать на торгах за 117 млн рублей. А это махинации. По моей части, как руководителя инспекции регионального отделения ВООПИК, также важно, что удалось отстоять через суд «Дом Рассушина» на бульваре Гагарина, 32. Я сам участвовал в судебных заседаниях, поддерживал руководителя общественной организации «Наследие», который подал в суд как простой гражданин. Суд был выигран и это очень хороший знак - удалось перебить заключение частного эксперта, который подыгрывал строителям. Нужно сказать, что нынешний мэр Дмитрий Бердников активно контактирует с общественностью. Взять, например, антикварную лавку на углу улиц Российская и Степана Разина. В неё ужа два раза машины заезжали, разбивая на кусочки товары. Обратились к градоначальнику, тут же там сделали хорошее заграждение. Это моментально было сделано. Сейчас там запустили светофоры: теперь ученики школы №17 могут передвигаться безопасно. Люди теперь радуются, все довольны. Там ведь непрерывный поток машин, переходить улицы было крайне неудобно. На бульваре Гагарина, на Маратовской развязке поставили дорожные знаки, сделали переходы. Там тоже невозможно было переходить дорогу. Ещё стоит отметить, что заасфальтировано много дорог, особенно, улица Карла Маркса в этом показательна, улицу 5-ой Армии прекрасно сделали. Положили тротуары, убрали опасную для пешеходов плитку. Установили везде красивые добротные лавочки. Я в восторге о того, что Правобережный округ так изменился. Благоустройство дворов тоже очень красиво проведено, с любовью к городу и жителям. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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