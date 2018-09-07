Наталья Дикусарова побеждает на выборах в Заксобрание Иркутской области

Тайшетский район, Чунский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - По предварительным данным на выборах в Заксобрание Иркутской области по одномандатному округу №18 (Тайшетский, Чунский районы) с большим отрывом лидирует заместитель председателя регионального Заксобрания Наталья Дикусарова ("Единая Россия") – за нее отдано 1566 голосов.

У консультанта отдела жилищно-коммунального хозяйства Тайшетской администрации Владимира Мосиякина (КПСС) – 483 голоса. Приемный родитель Юлия Городова из «Гражданской Платформы» получила 212 голосов. Безработная жительница Ленинградской области Марина Крутицкая (партия «Родина») – 76 голосов.