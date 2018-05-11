Недетское дело: иркутские эксперты прокомментировали инициативу запретить привлечение несовершеннолетних к участию в незаконных митингах

Москва, Иркутск, 11.05.18 (ИА "Телеинформ"), - В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающий административную ответственность за привлечение несовершеннолетних на несанкционированные митинги. Как сообщается на сайте нижней палаты Федерального Собрания, для граждан в качестве наказания предлагается ввести штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, либо арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц наказание в виде административного штрафа может составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако ответственность за подобные действия может наступать исключительно по решению суда. При этом за повторное правонарушение предусматривается повышенная административная ответственность. Данную инициативу уже успели обсудить в экспертных – да и не только – кругах. Так, по мнению политолога и публициста Сергея Шмидта, с одной стороны, серьезность любого законопроекта определяется некоторой его дистанцированностью от совсем уж актуальных политических реалий. С другой стороны - хотя бы относительной дистанцией от политических интересов или политических предубеждений предлагающих или принимающих его лиц. - В такой логике авторам данного законопроекта было бы лучше либо вообще от него отказаться, либо повременить с инициативой хотя бы несколько месяцев. Подоплека инициативы считывается слишком просто: солидных взрослых людей в Думе раздражает большое количество подростков на протестных акциях Навального. Замаскировать этот мотив практически невозможно, - отмечает политолог. По мнению эксперта, от этой «приземленности и сиюминутности» имидж законопроекта не просто страдает, а разрушается до состояния невосстановления. А это очень плохо, если к закону относятся без уважения. - Позволю себе повторить озвученную выше мысль в другой формулировке: уважают только те законы, которые не связаны напрямую с переменчивой медиаполитической повесткой и из которых не точат уши ангажированности и предвзятости принимающих их лиц, - подчеркнул Сергей Шмидт. Обсуждаемый законопроект, обращает он внимание, создает минимум одну сугубо юридическую сложность. - Как я понимаю, всегда очень сложно доказать сам факт вовлечения несовершеннолетних в политические мероприятия. Несовершеннолетний мог прочитать о мероприятии в социальных сетях, там приглашались все желающие (без какой-либо конкретизации возраста аудитории), он отправился на мероприятие, например, из чистого любопытства – кто и как его «вовлек» в такой ситуации? Мне кажется, что без натяжек, которые вызовут дополнительное раздражение в обществе, доказать факт «вовлечения» в данной более чем вероятной ситуации практически невозможно. На месте навальников я бы, кстати, подумал о том, чтобы самим обходиться без подростков на протестных мероприятиях. Во-первых, большое количество подростков придает имидж «несерьезности» самому протесту – мол, это не серьезная политика, а развлечение для отроков во времена, когда ночные клубы позакрывались, а новых молодежных субкультур не возникает, - говорит эксперт. Во-вторых, многие граждане считают недопустимым не только жесткие задержания подростков на акциях, но и позицию организаторов акций, которые не просто ничего не делают для того, чтобы подростков было поменьше, но еще и бравируют их количеством. Это может показаться странным и даже невозможным для чрезмерно политизированных особ, но можно относиться одинаково отрицательно как к тем, кто задерживает, так и к тем, кто явно заинтересован в драматических фотосвидетельствах таких задержаний. Для любого человека, сохраняющего ясность сознания, могут быть одинаково отвратительны и те, и другие, - заключил Сергей Шмидт. Замысел законопроекта выглядит весьма комично. Такого мнения придерживается председатель регионального отделения «ПАРНАС» Михаил Васильев, поскольку специально несовершеннолетних на акции протеста никто не приглашает, и прав у организаторов устанавливать их возраст и удалять с акции нет. По его словам, это больше похоже не на выстраивание противовеса общественно опасным действиям, а на желание создать репрессивный механизм против любых организаторов любых публичных акций. То есть очередная порча права. - Традиционно каждую неделю мы обсуждаем законопроект, который что-то запрещает. Это уже стало нормой нашей жизни - запретить, отнять. Что касается данного законопроекта, то он, конечно, будет принят, поскольку все, что предлагает «Единая Россия», будет принято, несмотря на мнения всех остальных фракций. В данном же контексте проблем с другими фракциями и не будет, - говорит кандидат политических наук Алексей Петров. По его словам, парламентарии боятся «призрака» Навального, ведь больше никто с молодежью на ее языке не разговаривает. - Самое печальное, что Навальный не собирает несовершеннолетних. По крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы он призывал несовершеннолетних приходить на его санкционированные, а уже тем более, несанкционированные мероприятия. Проблема в том, что на публичном мероприятии никто при входе не спрашивает паспорт, а при нынешней акселерации мало кто самостоятельно разберется, сколько лет молодому человеку - 17 или 20. Не совсем понятно, кто будет нести ответственность, кто виноват. Родитель, несовершеннолетний? Или теперь нужно будет у всех справки собирать, кто в чем виноват? Мы не собираемся решать вопрос, чтобы все письма в органы местного самоуправления имели исключительно уведомительный характер (не занято место, значит оно автоматически свободно), нет, мы лучше запретим организацию мероприятия и сделаем его несанкционированным, - считает Алексей Петров. Политологу, главному редактору газеты «Байкальские вести» Юрию Пронину не совсем понятно, что подразумевают депутаты под словом «привлекать». - Имеется в виду насильно? Или просто, если человек сказал: «Приходите на митинг!»? Это попадает под привлечение или нет? Для меня не совсем ясны такие формулировки. Кстати, их в последнее время много. Как мне кажется, если будут доказаны факты какого-то насилия, запугивания, то в этом случае будут привлекать к ответственности. А если человек просто довел до сведения группы людей, а среди них есть несовершеннолетние, что будет митинг, то тогда что? Ребенок может прийти, а может и нет. Считается ли это вовлечением? Мне кажется, формулировка требует уточнения. Видимо, некоторые правящие круги не могут найти общий язык с молодежью по-хорошему, вот и решили придумать вещи по-плохому, – отмечает политолог. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей петров

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