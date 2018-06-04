Николай Николаев и Сергей Сокол – о небе, губернаторах и превратностях судьбы

Иркутск, 5.06.18 (ИА "Телеинформ"), - Депутат Госдумы от Иркутской области Николай Николаев и будущий кандидат в депутаты Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол (3 июня он выиграл праймериз «Единой России», - прим.ред.) встретились со студентами ИГУ и рассказали о своих планах в политике, взглядах на жизнь и проблемах региона. Один из первых вопросов, который интересовал гостей и ведущего встречи Павла Степанова – почему они решили прийти в политику – ведь начинали оба в бизнесе. Хотя у Сергея Сокола все даже несколько сложнее – у него за плечами, помимо руководящих должностей как на предприятиях, так и в исполнительной власти, еще и опыт дипломатической работы. – Переход из предпринимательства в политику – более логичный переход, – говорит Николай Николаев. – Ведь руководя предприятием, ты тоже вникаешь в его проблемы, в том числе и социальные, в сложности сотрудников. И у предпринимателя что-то внутри живет и заставляет двигаться, развиваться, решать задачи – не с точки зрения «заколачивания бабок», а от слова «предпринимать». Работа с людьми затягивает и хочется выйти на новый уровень. – Я родился в Севастополе, потом жил с родителями в Колумбии, потом в Москве, через три года – на Кубе, там закончил школу, приехал в Москву, отучился пять лет в МГИМО, потом поехал в Эквадор – работал там в посольстве, потом вернулся в Москву, – поделился своей биографией Сергей Сокол. – С 1997 года пять лет проработал в Норильске, стал гендиректором Норильск-Газпрома. Там познакомился с Хлопониным, который, после победы на выборах в Красноярском крае, позвал к себе в команду. Там провел шесть лет. Команда была хоть молодая, но серьезная. Работали на результат – и нас заметили. Меня пригласили в Иркутскую область на место первого зама губернатора Игоря Есиповского. После его трагической гибели вернулся в Москву, работал в госкорпорации Ростех. Теперь я здесь, - рассказал он. Что касается пути в политику, то, по словам Сокола, «менять сферу деятельности можно и нужно, если, конечно, чувствуешь такую потребность – ведь все люди разные. А политика – тема очень интересная, да и не новая для меня, на Таймыре я был депутатом». Не меньше участников встречи заинтересовало и то, почему очередной точкой своей политической карьеры они выбрали Иркутскую область – далекую от Москвы, где родился Николай Николаев и работал в последние годы Сергей Сокол. – Когда мне предложили поработать в Иркутской области, я согласился, ведь не важно, где - все мы работаем от людей и для людей, – говорит депутат ГД Николаев. – И если здесь меня пытаются позиционировать как москвича, то в Москве говорят: «...а теперь дадим слово сибирякам». А, вообще, я тот, кто есть. История моей семьи - в Москве, но Сибирь меня очаровала. И здесь огромный разрыв между тем, что есть, и тем, что может быть, это открывает большое поле деятельности. – Приезда в Иркутскую область я долго ждал и очень хотел. Но нельзя сказать, что строил какие-то конкретные планы по срокам, – отмечает будущий кандидат в депутаты ЗС Сокол. – Вообще, мне просто все это интересно, именно интерес диктует мой выбор. При этом он отметил, что в Приангарье в этот раз, в отличие от других случаев его работы в структурах региональных властей, его «позвал точно не губернатор». Заинтересовало присутствующих и то, что гости пришли на встречу вдвоем – возникли вопросы: случайность это или возможный в будущем союз? – Я бы не сказал, что союз прямо сегодня сложился, – заявил Николай Николаев. – Мы и здесь, и в Москве обсуждали проблемы региона. Очень важно выступать одной командой. Ведь решение региональных проблем включает в себя множество составляющих – строительную, транспортную и так далее. Для этого, с одной стороны, надо обладать высоким профессионализмом и пониманием, умением видеть картину целиком. Можно биться сколько угодно, но что-то нельзя будет сделать без правильных законов, участия в федеральных целевых программах и так далее. В любом случае – один человек это не сможет сделать. Так что мы говорим даже не о тандеме, а о более широкой команде единомышленников и в ЗС, и на муниципальном уровне. Павел Степанов отметил, что депутат не упомянул исполнительную власть региона, и поинтересовался, означает ли это, что с ними общение не складывается. – Я, конечно, общаюсь и с губернатором, и с председателем правительства, – пояснил парламентарий. – Другое дело, что есть много идеологических расхождений, мы много об этом с Сергеем Левченко беседовали. Это нормальная работа – мы исходим из того, что есть. Другое дело – нужно добиться, чтобы она была эффективной. Мы работаем, каждый выполняет свою функцию. Но ощущения, что мы с исполнительной власти играем одну симфонию – нет. Это проблема. Сергей Сокол отметил, что симфонии он пока тоже не слышит, но «какой-то рок-н-ролл звучит»: – Сейчас надо всем собраться и заниматься проблемами территории, отбросив политические игры. Я разговаривал с губернатором – у нас получается вполне конструктивный диалог. Тут же возник вопрос о том, что в Иркутской области слишком часто сменяются губернаторы, причем, никто из них после Борис Говорина не досиживал до конца срока. У Сергея Сокола спросили, что же нужно, чтобы все же глава региона закрепился на посту, а также какими качествами он должен обладать, чтобы «не только отсидеть весь срок, но и полностью реализовать свою программу». – Вам виднее, почему так происходило, но отчасти это связано с тем, что в Иркутской области очень развита демократия, – ответил тот. - Что касается второй части вопроса, то он должен любить свою территорию, чувствовать, что он должен заниматься ею каждый день 24 часа в сутки. И должен понимать, что находится на должности не для того, чтобы получить удовольствие и массу возможностей – ездить с мигалками, летать, куда хочет, и везде, как свадебный генерал, сидеть. Он для того, чтобы работать для людей. В этом случае и губернаторы будут долго работать, и люди будут их поддерживать. Николай Николаев добавил, что в Приангарье губернатору сложно заслужить уважение и доверие, но «если он этого добьется, то останется здесь очень и очень надолго». Неизбежно участников встречи интересовала и ситуация с молодежью в Иркутской области, точнее – с тем, что она уезжает из региона на запад. У Сергея Сокола поинтересовались, какие пути он видит, чтобы переломить эту тенденцию. – Первый путь – создание рабочих мест; второй – обеспечение доступного и качественного образования. И третье – чтобы было интересно: чтобы было, куда пойти, где развлекаться, чтобы можно было создать семью и жить нормально в комфортных условиях – не с тещей, а самостоятельно. Это все достижимо, у Иркутской области огромный инвестиционный и ресурсный потенциал, – отметил будущий кандидат. Также студентов интересовала проблема ремонта старых или строительства новых общежитий, поддержка молодежи, развитие спорта, ситуация в сфере туризма и лесной отрасли. Напоследок у участников встречи Павел Степанов поинтересовался, что гости встречи считали бы высшим достижением в карьере. – Видеть, что мои жизненные цели помогли изменить к лучшему жизнь других людей, – заявил Николай Николаев. Сергей Сокол попросил напомнить вопрос, и, услышав его еще раз уже в упрощенном варианте «какой ваш потолок?», ответил: – Небо. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... выборы в заксобрание 2018

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