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Политика
30.08.2019

Облизбирком: в этом году перед выборами в Приангарье пока мало жалоб, но судебных тяжб – в избытке

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Перед муниципальными выборами в Иркутской области, назначенными на единый день голосования 8 сентября, зарегистрировано около 150 обращений в избиркомы и более 170 обращений в суды региона. Об этом на пресс-конференции 30 августа сообщил председатель облизбиркома Илья Дмитриев.

– Жалоб в эту избирательную кампанию пока что мало, – отметил он. – В областную избирательную комиссию поступило 47 обращений, из которых 34 – жалобы, а остальные касаются разъяснения законодательства. Еще 50 жалоб на сегодняшний день поступило в иркутский избирком, в территориальные избиркомы – 38. Итого – около 150 обращений.

По словам Ильи Дмитриева, пока что подтверждение нашла одна жалоба: в одном из округов Иркутска в избирательной комиссии работали подчиненные одного из кандидатов по этому округу. Их вывели из состава комиссии. Кроме того, в полиции рассматривается жалоба о незаконном размещении баннера одного из кандидатов по округу №28 на стене здания, в котором разместилась ОИК – оказалось, что агитматериал расположен ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.

– Насколько я знаю, полиция уже взяла объяснения с кандидата и того, кто размещал баннер. Протокола по данным на 29 июня еще не было, но речь идет о привлечении к административной ответственности, – пояснил он. – Вопрос, как снимать этот баннер, достаточно сложно урегулировать. Насколько я знаю, полиция инициировала обращение в суд.

Говоря о судебных тяжбах, Илья Дмитриев отметил, что подобные обращения зарегистрированы почти в каждом районе Иркутской области, где 8 сентября проходят выборы. Из общего количества, которое превышает 170, около сотни заявлений направлены в суды Иркутска. В основном, это первичные обращения, связанные с регистрацией кандидатов.

– Большинство исков сейчас находится на рассмотрении в апелляционных инстанциях, а потому количество кандидатов на выборах еще может измениться – кого-то снимут, кого-то, наоборот, восстановят, – сообщил председатель облизбиркома. – Обращения мы регистрируем почти везде, вплоть до Катангского, Усть-Удинского, Братского, Иркутского районов.

Подготовку выборов в Иркутской области проводят следующие комиссии: избирком Иркутска, 38 ТИК, включая четыре в областном центре, 319 ОИК и 1225 УИК. Из числа последних 1218 комиссий работают на постоянной основе, и семь созданы в местах временного пребывания – пять в Братске и две в Тулуне.

На должности мэров трех городских округов и 12 муниципальных районов было выдвинуто 154 кандидата, зарегистрирован по состоянию на 30 августа 101. Илья Дмитриев пояснил, что пока еще продолжаются судебные тяжбы, по результатам которых некоторые кандидаты еще могут восстановиться или выбыть из предвыборной гонки.

На должности 15 глав сельских и городских поселений выдвинуто 60 кандидатов, зарегистрировано 49 из них. Кандидатов в депутаты муниципальных дум выдвинуто 1870, зарегистрировано – 1554. Из этого количества от различных политических партий баллотируются 1142 человека, еще 412 – самовыдвиженцы.

Напомним, досрочное голосование в этот раз проводится с 28 августа. В отдаленных и труднодоступных территориях – это пять районов Иркутской области – на сегодняшний день проголосовали 2096 человек или 0,15% от общего количества избирателей. Что касается второго вида, для тех, кто не сможет в день голосования сделать это по месту прописки, то там за два дня свою волю изъявили 1137 избирателей или 0,09%.

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