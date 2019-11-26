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27.11.2019

«Партия власти» или «мальчик для битья» – иркутские эксперты о настоящем и будущем «Единой России»

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Каковы перспективы у «Единой России», к чему могут привести происходящие в ней сейчас обновления и стоит ли ей оставаться «партией власти» – иркутские эксперты обсудили ситуацию в ЕР. Дебаты состоялись на очередном заседании «Экспертного клуба» в Иркутске.

«Партия власти» равно «Единая Россия»?

– В нашей стране попытки создать партию власти, то есть некую опорную политическую силу, были предприняты еще в 90-х годах – «Наш дом Россия», «Единство», «Отечество», которые потом объединились. На их базе в 2003 году появилась «Единая Россия», которая обеспечивает проведение курса президента, так как весь этот период страной управляет Владимир Путин, – дал некую вводную беседе заместитель руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Мясников.

У участников обсуждения возникли сомнения в перспективности сегодняшней «линии партии», большинство из них убеждено в том, что «Единой России» необходимы перемены.

Дмитрий Мясников отметил, что по данным ВЦИОМ, 64% опрошенных жителей России считают, что партия власти должна быть в политической системе, при этом около половины из них не считают, что это должна быть «Единая Россия»:

– К весне прошлого года у нас рейтинг одобрения составлял 38-40%, пенсионная реформа привела к тому, что мы просели и сейчас рейтинг в диапазоне 30-32%.

Мы ждем перемен

– Сейчас мне в партии многое не нравится, но очевидно, что обновление нужно, и оно должно заключаться не в смене игроков, а в смене идеологических приоритетов, – заявил один из «старожилов» «Единой России» Евгений Хохряков. – Сейчас в реготделении партии самостоятельных фигур раз-два – и обчелся, большинство – достаточно слабые фигуры, которые за собой не имеют ресурсов ни политических, ни финансовых.

– Какой-то запас прочности у партии несомненно есть, поскольку у нее есть деньги, ресурсы, влиятельные люди, –– считает политолог и публицист Сергей Шмидт. – У партии, в конце концов, есть Путин, и в какой-то момент удается ухватиться за его репутационный образ. Но то, что «Единая Россия» переживала в прошлом году во время пенсионной реформы – это был удар поддых, сейчас сложно сказать, выбралась ли она из этого кризиса. Это было похоже на кадровую чистку в партии – покажите, что вы можете, когда на вас висит груз пенсионной реформы.

Он отметил, что в результате в Иркутской области «Единая Россия» «утратила большинство в Законодательном собрании, но некоторый старперский баланс был сброшен».

– В 2021 году Кремлю нужно выбрать хорошую, крепкую Думу, которая в 2024 году, когда будет происходить транзит, не поведет себя так, как повела себя Дума в феврале 2017 года, – уверен Сергей Шмидт. – И судя по всему, власть пойдет на эти выборы опять именно с «Единой Россией», а не в каких-то блоках, путем увеличения числа одномандатников и так далее. И в стране существует очевидный запрос на обновление.

Новые силы старой партии

Между тем Дмитрий Мясников уверен, что партия и без того достаточно активно меняется под требования современности:

– Я считаю, что «Единая Россия» постоянно обновляется. Она же пять, 10, 15 лет назад – это совершенно разные партии. Сейчас вообще произошло обновление кадрового состава процентов на 80. Меняется повестка, запрос населения, состав голосующих. Если в десятых годах для людей точкой сравнения были 90-е годы, полные деградации и упадка, то для тех, кто сейчас ходит на выборы, точка сравнения уже нулевые годы. И исходя из повестки, «Единая Россия» на эти запросы отвечает.

Его отчасти поддержал и политический консультант Владислав Шиндяев:

– Сейчас изменилась политическая ситуация – у нас не проходят инерционные кампании. И компания в Заксобрание показала, что многие люди, которые долгое время были просто удобны, не прошли, хотя были тяжеловесами и тому подобное. Пришли новые лица, которые были активны, шли на диалог с аудиторией, использовали новые инструменты.

Он также выразил мнение, что сегодня с одной стороны люди хотят обновления и новой власти, с другой – постоянно идет запрос к действующей власти:

– И мы сегодня, с одной стороны, копим некий внутренний протест, с другой стороны – готовы в любой момент взять флаги и пойти с той же «Единой Россией», если нам дадут достойную идею, которая позволит улучшить жизнь. Потому что мы прекрасно понимаем, что именно партия власти способна и имеет ресурсы для осуществления таких идей.

Владислав Шиндяев подчеркнул, что, с одной стороны, партия власти всегда осуществляла свою деятельность как некий ресурсодержатель, который мог бы менять ситуацию. С другой стороны, любая партийная структура вынуждена сейчас отвечать партийным запросам населения.

– И благодаря запросам людей идет обновление идеологии, включается новая программа, появляются новые силы, – резюмировал он.

От власти к идеологии

В то же время у многих экспертов сам факт наличия у «Единой России» внятной идеологии вызывает большие сомнения.

– Нашей страной управляют люди, которые на момент распада СССР были в должностях от майора до полковника КГБ или чего-то еще, – отметил Дмитрий Мясников. – На их глазах абсолютно идеологизированная система рухнула, и сейчас у них в подкорку зашит страх перед любой идеологией.

– «Единая Россия» недооценивает свой идеологический потенциал, – отмечает Сергей Шмидт. – В том смысле, что ей пора браться за выработку внятной и четкой идеологии, то есть переставать быть партией власти, партией Путина, а становиться партией, которая идеологически отвечает на запрос на так называемое «государственничество», который всегда будет присутствовать в российском обществе. Мы трижды в истории ставили эксперименты на предмет «пожить без государства», но из этого ничего хорошего не получилось. Российскому обществу нужно государство, которое защищает, помогает, выходит со своими национальными проектами, пытается стать локомотивом какого-то развития. И если «Единая Россия» перестанет позиционировать себя партией власти и станет партией идеологизированной, то это придаст ей дополнительный импульс. И она будет собирать себе хорошие, крепкие голоса.

Владислав Шиндяев уточнил, что оптимальным для «Единой России» будет совместить идею «государственности» с идеологией, ориентированной на социальную справедливость.

Наследие КПСС

В то же время историк Дмитрий Козлов уверен, что «Единая Россия» является заложницей существующего политического режима». И совершенно неясно, каковы ее перспективы, если власть в стране сменится.

– Если КПРФ наследница КПСС по идеологии, то «Единая Россия» – по функционалу, – считает он. – Как говорил еще Черномырдин, «строим все, что угодно, получается КПСС».

Эксперты отметили, что сегодня «Единая Россия» выполняет роль мальчика для битья. Именно по ее репутации обычно бьет реакция населения на непопулярные решения действующей власти. Так же, как и скандалы вокруг отдельных власть предержащих традиционно транслируются на «Единую Россию», даже если фигурант истории в партии не состоит. Именно это привело к стремительному исключению из партии мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления скандального видео во время наводнения.

– Мужик на ЗИЛке с телефоном сегодня способен снять мэра, – говорит об этой ситуации Дмитрий Мясников. – То есть при решении этого вопроса реакция общественности в стране была важней, чем переживания старых партийцев и мэров. У нас почти год одной из главных тем общественного возмущения были идиотские высказывания и поступки людей при власти. Из них большая часть даже в «Единой России» не состояла, но в массовом сознании все власть предержащие ассоциируются с нашей партией.

– В Иркутской области внутриэлитные конфликты вываливаются наружу, – отмечает один из руководителей движения «Наш Иркутск» единорос Константин Бушуев. – Но эта ситуация достаточно позитивна, поскольку в этом раздрае можно придумать что-то новое.

Главное – не стесняться

Руководитель исполкома реготделения Всероссийского совета местного самоуправления Ирина Петшик считает, что проблема «Единой России» еще и в недостаточной информированности людей о ее деятельности:

– «Единая Россия» почему-то боится говорить, какая она хорошая. Люди не знают о многих проектах, реализуемых по инициативе партии. Партии надо сегодня не сидеть и шептаться по углам, а не бояться рассказать, кто в нее входит и что она делает.

Сотрудник регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Брянский уверен, что в обновлении нуждается не только партия, но и избирательное законодательство:

– Часто на выборах юридическая система имеет второстепенное значение – нередко решения суда ангажированы и пишутся они таким образом, чтобы можно было договориться: мы не снимем вашего кандидата, а вы не снимете нашего.

Итоги обсуждения подвел Сергей Шмидт:

– Пора разомкнуть смычку коммунистов и либералов. Пусть Навальный орет не в ютубе, а в Думе, пусть коммунисты наберут свои честные коммунистические голоса без тех, кто голосует за них потому, что он терпеть не может современную власть. Если легализовать и раздробить оппозицию, то очевидно, что «Единая Россия» сможет получить большинство голосов в Госдуме.

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