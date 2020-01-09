Павел Степанов – о главных событиях для Иркутской области в 2019 году

Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги ушедшего 2019 года. Своим мнением о наиболее важных событиях в Иркутской области поделился председатель иркутского Клуба публичной политики Павел Степанов.

– Год был сложным и для Иркутска, и для области в целом. Не каждый регион России может это сказать без иронии – как Приангарье, – считает эксперт. – В первую очередь это, конечно, применимо к политической арене Иркутской области, которая в этом году была крайне нестабильной.

По мнению Павла Степанова, 2019 год стал одним из самых острых в плане конфронтации всех политических групп региона. Причем, в первую очередь, усилилась информационная атака в отношении теперь уже бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, что, так или иначе, привело как к его отставке, так и к выведению ситуации на федеральный уровень информационной повестки.

– В негативной коннотации Сергей Левченко, пожалуй, стал одним из самых известных губернаторов в том году, – заявил эксперт.

Продолжением темы естественным образом стал приход врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– К этому моменту у нас в регионе сложилась, на мой взгляд, достаточно уникальная для России политическая ситуация, когда основные уровни власти Приангарья практически все конфликтовали друг с другом, играя каждый в свою игру, – отмечает Павел Степанов.

Он отметил противостояние губернатора и Законодательного собрания, мэра Иркутска и областного парламента, мэра Иркутска и губернатора, мэра и думы Иркутска. Дополнением к основным игрокам политической арены стали мэры других городов, которые имели разные степени конфликта с региональными властями.

– В итоге ситуация надулась, как мыльный пузырь и привела к серьезным действиям федерального центра. Пришедший в результате этого Игорь Кобзев должен как-то консолидировать региональное политическое поле к сентябрю 2020 года, – уверен эксперт.

Еще одной составляющей политических итогов стали выборы, проходившие в 2019 году в Иркутской области. Наиболее яркие, по мнению председателя Клуба публичной политики, – это избирательная кампания мэра Братска и выборы в думу Иркутска.

– Интересно это тем, что иркутская дума, которая всегда была монолитна и практически всегда так или иначе подконтрольна местной власти в лице мэра, стала не просто самостоятельной, а слишком самостоятельной и слишком разрозненной. В нее вошли сразу несколько политических сил, представляющих разные политические партии – к счастью или сожалению, там сейчас нет большинства ни у кого. Эта площадка стала местом для дискуссий, – отмечает Павел Степанов.

По его словам, можно по-разному оценивать результаты выборов в думу: с одной стороны, это хозяйствующий уровень и здесь политике не место, а с другой – как раз плюрализм мнений в любом представительном органе необходим.

– Но этот плюрализм, появился как факт, и мы его сейчас видели в этой «бюджетной войне», которая шла между мэрией и думой. Это уникальная ситуация, когда бюджет Иркутска оказался на грани срыва. И, кстати, интересно, что дума, по моему мнению, была не готова к этой независимости чисто инфраструктурно, – считает эксперт. – То есть это та история, как если долгое время живешь с родителями, которые тебя опекают, и в какой-то момент переезжаешь в отдельную квартиру и понимаешь, что тебе надо ходить в магазин, зарабатывать деньги. И то же самое примерно сейчас произошло с думой. Она поняла, что хочет быть независимой, но ни аппаратных возможностей, ни ресурсов, ни структурированной работы для этого у нее пока нет, с моей точки зрения, чтобы она была независимой и не была в конфронтации по отношению к мэрии.

Также Павел Степанов в числе основных итогов года, применительно к Иркутску, назвал вновь изменившуюся систему формирования системы местного самоуправления.

– Мэра опять стали выбирать по новому способу, и вопреки ожиданиям многих представителей разных сил, это оказались не прямые выборы. Эта ситуация, на мой взгляд, ни к какому положительному исходу не приведет. В 2020 году, я думаю, нас ожидает, может, и не юридический коллапс, но некая юридическая путаница, непонимание процесса избрания главы города, – говорит эксперт. – По моему мнению, это деструктивно в институциональном плане: власть должна избираться понятным способом. А нынешняя ситуация, боюсь, может привести к организационному бардаку.

Говоря о встряхнувших регион событиях, он назвал и летнее наводнение, затронувшее несколько районов Иркутской области. Эксперт подчеркнул, что оно стало событием федерального масштаба, не оставшись только региональной проблемой.

– Эта трагедия объединила людей, причем абсолютно всех: бизнесменов, волонтеров, деятелей культуры и простых жителей региона. Затопленные районы получили беспрецедентный объем помощи, – пояснил Павел Степанов.

При этом, по мнению эксперта, случившаяся трагедия «оголила всю российскую действительность: все проблемы, все трудности, все человеческие эмоции».

– Все проблемы бюрократической системы, финансово-экономические трудности, проблемы ответственности тех или иных чиновников, проблемы взаимоотношений между людьми и их порядочности в сложных ситуациях – все эти крайности как положительных, так и негативных черт характера в результате ЧС оказались как на ладони, – отмечает председатель Клуба публичной политики.

Подводя итоги года в Иркутской области и столице региона, эксперт отметил еще несколько важных, с его точки зрения, событий. Это, например, строительство Центра по хоккею с мячом и не-строительство аэропорта в Иркутске. Также это – строительство нового завода Группы «Илим» в Усть-Илимске, модернизация «ЕвроСибЭнерго» Ангарского каскада ГЭС, – перечислил он.

Кроме того, показатели бюджета Иркутской области, которые превысили отметку в 200 млрд рублей, по мнению Павла Степанова, демонстрируют, что в целом экономическая ситуация в регионе неплоха.

– Да, конечно, были катастрофы. Но если мы говорим про политическую нестабильность региона, то она при наличии огромного количества ресурсов мешает консолидировать усилия политиков, бизнеса и общественности для какого-то невероятного социально-экономического рывка. Я думаю, этого не происходит по причине того, что разные силы, как лебедь, рак и щука, тянут каждый в свою сторону, каждый борется за власть. И это, мне кажется, большая проблема для области: мы упускаем возможность направить усилия и деньги на развитие городов, предприятий, инвестирование в малый и средний бизнес, – подытожил Павел Степанов.

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