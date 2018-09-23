Пенсионная реформа и прямые выборы мэра – депутаты от КПРФ озвучили планы работы в ЗС Приангарья в условиях «узурпации власти»

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания от КПРФ Антон Романов раскрыл причины отмены внеочередной сессии Заксобрания, назначенной на 24 сентября. Об этом парламентарий рассказал на пресс-конференции в Иркутске.

– Было два заявления на проведение внеочередной сессии. Одно – от нас, коммунистов, по вопросу пенсионной реформы, второе – от единороссов, по бюджетному вопросу, – рассказал он. – Затем 15 депутатов от «Единой России» отозвали свои подписи о проведении сессии, после чего всех парламентариев ночью в субботу уведомили о том, что сессия не состоится. О нашей инициативе вообще ни слова. Это, я считаю, узурпация власти, – заявил депутат.

Он также отметил, что в сложившейся обстановке неизбежны перемены. Не исключил он и роспуск Заксобрания «как законодательного органа, не справляющегося со своими обязанностями».

– Оснований для этого по закону немного, но одно из них, насколько я помню, срыв сессии ЗС три раза подряд, – заявил Антон Романов.

Кроме того, по его мнению, на будущих выборах мэра Иркутска и губернатора региона «Единую Россию» ждет «неминуемый крах».

Как отметил депутат ЗС от коммунистов Сергей Бренюк, нынешняя отмена сессии областного парламента случилась по очень простой причине: сегодня, 24 сентября, в Госдуме РФ должно проходить второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста.

– Однако мы фракцией КПРФ сегодня самостоятельно проведем заседание и подпишем отзыв на законопроект – он уже сформулирован, – после чего отправим его в Москву. До начала заседания Госдумы должны успеть, – сказал парламентарий.

К слову, не только и не столько работа по федеральной повестке станет у депутатов от КПРФ в Заксобрании приоритетной. Они также не оставляют идею о возврате прямых выборов мэра Иркутска.

Напомним, прямые выборы мэра Иркутска отменили в 2015 году. Градоначальника решено было избирать из числа депутатов гордумы. Так мэром стал Дмитрий Бердников. После этого с инициативой о референдуме по возвращению прямых выборов областного центра выступали обком КПРФ и экс-депутат Госдумы, а ныне депутат облпарламента Антон Романов. После судебных разбирательств на уровне области вопрос был рассмотрен Верховным судом РФ – самой высокой судебной инстанцией в стране. Суд признал, что форма избрания мэра из состава гордумы не нарушает закон и не противоречит ему. После этого коммунисты, «педалировавшие» эту электорально выигрышную тему, отступились. В этом году попытку сделал и ПАРНАС, но она также оказалась неудачной. Перед первой сессией ЗС третьего созыва планировали провести заседание комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении ЗС, где должны были обсудить вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска, но оно не состоялось, поскольку не удалось собрать кворум.

– Мы сейчас получили большинство мест в комитете по госстроительству ЗС, где этот вопрос и будет обсуждаться, – рассказал второй секретарь обкома КПРФ Евгений Рульков.

Что же до голосования на сессии по законопроекту, то, по словам депутата ЗС Андрея Андреева, «нынешняя сложившаяся коалиция [«Единой России» с ЛДПР и эсерами] – временная, созданная только для распределения руководящих должностей».

– К нам, коммунистам, уже подходили представители малых фракций и говорили, что поддержат нас в этих вопросах, – заявил депутат.