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30.12.2019

Политконсультант Дмитрий Еловский – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с мнением экспертов о самых значимых событиях уходящего 2019 года в жизни Иркутской области. Свою оценку дал политконсультант и генеральный директор московского коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский.

Ключевой темой эксперт назвал отставку губернатора Сергея Левченко и назначение врио главы региона Игоря Кобзева.

– Как я писал еще в сентябре, нужно понимать, что для федеральных элит вопрос о втором сроке Сергея Левченко был решен еще в сентябре 2015 года и решен отрицательно. Да, его победу никто не оспаривал, но никто не собирался давать возможность губернатору-коммунисту избраться второй раз. Уже в сентябре вероятность отставки была значительно выше 50%. К декабрю она выросла до 90%. Глава региона подвергался практически непрерывной медийной атаке федерального уровня. Стало понятно, что отставка подготовлена и вопрос лишь, в какой форме она произойдет: по недоверию или по собственному желанию. Я бы не стал говорить, что причиной отставки стали недоработки при устранении наводнения, лесные пожары, коррупционные дела или пресловутая история с медведем. Это поводы, фактура для общественности, но не причины.

Подобные проблемы есть у большинства губернаторов в России, но отправляют их в отставку не за это. Причина в том, что Сергей Левченко изначально был чужеродным элементом для системы, получившим с точки зрения федеральных элит свою должность «по закону», но «не по правилам». Отставка Сергея Левченко сопровождалась сильнейшим конфликтом внутри федеральных элит. За регион боролось сразу несколько кланов, имеющих своих представителей в области. Но в итоге президент, как он обычно поступает в таких случаях, действующего губернатора снял, а вот победу не отдал ни одной из противоборствующих групп. Такое случается уже не первый раз.

Достаточно вспомнить войну за Новосибирскую область, в результате которой губернатором стал Андрей Травников, или за Красноярский край, где по итогу главой стал Александр Усс. Из того, что я вижу, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев не принадлежит ни к одному из федеральных кланов и является личным выбором главы государства. Это имеет свои минусы и свои плюсы.

К минусам можно отнести как раз отсутствие серьезного клана за спиной, который может поддержать и прикрыть в трудную минуту. Президент не будет возиться с каждым своим личным назначенцем, по каждой проблеме к нему не бегают. Поэтому врио губернатора хоть и обличен доверием главы государства, но это дает не столько возможности, сколько повышенную ответственность.

К плюсам можно отнести ауру президентского назначенца. Большинство федеральных кланов не будут связываться с таким губернатором, пока он сам не даст для этого поводы. Зато никто не гарантирует защиту врио от атак со стороны местной элиты. Известно, что иркутская элита за последние четыре года окончательно почувствовала свою силу и самостоятельность. Здесь и раньше была агрессивная среда, а сейчас крупнейшие представители этой среды еще и привыкли вести совершенно самостоятельную игру. В такой ситуации у любого врио есть соблазн попытаться «зачистить» местных игроков. Но, как показывает практика, это самый простой путь к усилению конфликтов и последующей отставке.

Куда более эффективной выглядит политика таких президентских назначенцев как губернатор Андрей Бочаров в Волгоградской области или Алексей Дюмин в Тульской. И там, и там глава региона предпочел выстроить конструктивные отношения с адекватной частью элиты. Как итог – высочайший процент на выборах губернатора и хорошие результаты голосования на выборах депутатов областного парламента. Да, тот же Бочаров проявил беспрецедентную жесткость по отношению к части элит, но это была ответная реакция на их неадекватные действия и переход за границы допустимого. Эффективный губернатор демонстрирует и жесткость, и договороспособность там, где нужно и тогда, когда нужно, – отметил Дмитрий Еловский.

Второй ключевой темой эксперт назвал лесные пожары, уничтожившие почти девять миллионов гектаров леса в Сибири.

– Лесные пожары в этом году не просто стали самыми масштабными за последние 15 лет. Они привлекли внимание большого количества россиян к проблеме, довели ситуацию до внимания со стороны мирового сообщества (Дональд Трамп и Леонардо Ди Каприо), и заставили федеральное руководство страны наконец-то серьезно заговорить о реформе в сфере лесных отношений.

С 2006 года, когда был принят Лесной кодекс, тема полномочий в лесных отношениях была по факту табуирована. В течение 10 лет каждый раз, когда разговор заходил о лесных пожарах и незаконных рубках, федеральный центр просто перекидывал ответственность на регионы, а руководство регионов эту ответственность молча принимало. Ситуация стала меняться в 2010 году, когда задыхалась Москва. В уходящем 2019 году, когда дым от лесных пожаров достиг берегов США и вызвал довольно постыдное предложение о помощи со стороны президента Трампа, стало понятно, что с отраслью что-то не так, – уверен Дмитрий Еловский.

По мнению эксперта, в ней три проблемы. Первая – полномочия размазаны между федеральным центром и регионами по вертикали, и между большим количество ведомств по горизонтали. В результате контроль состояния лесов очень слабый. Вторая – хроническое недофинансирование полномочий. И ответственность за это лежит как раз на федеральном центре. Третья – отсутствие ответа на вопрос: кто в лесу хозяин? Вроде и государство, а вроде часть ответственности возложена на арендаторов. Вроде за тушение пожаров и восстановление лесов отвечают арендаторы, но если они исчезают, то разгребание их наследства ложится опять на государство.

– В конце года сначала депутаты Госдумы подняли вопрос о том, чтобы разобраться с методикой расчета финансирования на лес. Буквально несколько дней назад президент на пресс-конференции анонсировал, что часть полномочий в лесной сфере будут возвращены на федеральный уровень. Таким образом, именно лесные пожары этого лета, или даже скорее вызванный ими общественный резонанс, в этом году наконец заставили федеральные власти что-то менять в этой сфере. Насколько эффективными окажутся реформы, увидим в ближайшие несколько лет, – заметил эксперт.

Третье знаковое событие 2019 года – история с китайским заводом по розливу байкальской воды «Аквасиб». Она, по мнению Дмитрия Еловского, вскрыла две глубокие проблемы.

– Первая – это хаос, который творится в природоохранном законодательстве. Выяснилось, что можно соблюсти совершенно все его требования и при этом все равно оказаться неправым. Власти тоже сложно осуждать за то, что они фактически пошли на отказ от своих же собственных решений: они находились под сильнейшим давлением общественного мнения. Да и общественное мнение не в чем обвинять: Байкал действительно уникальный природный объект и в отношении его состояния не может быть слишком резкой реакции.

Вместе с тем история с «Аквасибом» показала, насколько массовое сознание легко поддается хайпу, фейкам, непроверенной информации, насколько его легко использовать в своих интересах. Вторая проблема – полное неуважение к законопослушным инвесторам в России. Компания, которая реально прошла все необходимые согласования не получила никакой защиты и была легко выброшена «на мороз», несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований. Если так поступают с компаниями «нашего стратегического партнера», то как обращаются с российскими предпринимателями мы прекрасно знаем: их закрывают на несколько месяцев по сфабрикованному обвинению, чтобы отжать бизнес. Иногда потом выпускают. Иногда даже более менее здоровыми, – обращает внимание эксперт.

По словам Дмитрия Еловского, история с «Аквасибом» - это показатель крайне хаотичной политики в отношении инвесторов и в отношении Байкала. То государство разрешает делать какой-то бизнес, потом оказывается, что оно само себя обмануло и разрешать не имело права.

– Одним инвесторам можно продавать воду из Байкала – на каждой конференции стоит бутылка – а каким-то нельзя. С одними китайским инвесторами можно работать – достаточно вспомнить, куда ведет газопровод «Сила Сибири» – а с другими нельзя. Итогов этого хаоса в госполитике сразу несколько. Во-первых, общее падение темпов роста экономики. Во-вторых, общественное мнение все никак не может сфокусироваться на реальных проблемах Байкала, отвлекаясь на мелочи. В-третьих, оказалось, что если исполнять все разрешительные процедуры «до буквы», то пострадает не только бизнес, но и социальная сфера. В этом году на Байкальской природной территории встало строительство и реконструкция большого количества социальных объектов – потому что, как выяснилось, невозможно в разумные сроки «до буквы» пройти государственную экологическую экспертизу, – резюмировал Дмитрий Еловский.

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