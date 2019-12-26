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27.12.2019

Политконсультант Владислав Шиндяев – о главных событиях в жизни Иркутской области в 2019 году

Иркутск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Природные катастрофы, политические скандалы, высококонкурентные выборы и очередной застой в решении самых главных проблем Иркутской области – такую характеристику уходящему 2019 году дал политконсультант Владислав Шиндяев. Телеинформ вместе с экспертным сообществом традиционно подводит итоги.

– Если в целом оценивать прошедший год, то можно выделить три главных тезиса. Первый – у нас не произошло ни одного серьёзного прорыва или решения ни одного серьезного регионального или городского вопроса. Ни одно из значимых направлений не было реализовано. В Иркутской области есть задачи, решения которых мы ожидаем уже много лет: рекультивация отходов БЦБК, строительство нового здания международного аэропорта, ликвидация отходов «Усольехимпрома». Эти и многие другие проекты не были реализованы. В Иркутске «устремленном в будущее» также наблюдается застой в решении стратегических вопросов развития, – отметил Владислав Шиндяев.

Кроме того, из года в год есть острые и проблемные вопросы, которые пора уже научиться оперативно решать. Эти вопросы были и до того, как к власти пришел Сергей Левченко, они никуда не исчезли и при нем. Последний, 2019 год, показал, что мы так и не готовы их оперативно решать.

– Например, лесные пожары. Лес горит каждый год, а в 2019 году пожары достигли катастрофического уровня. О них говорили по всей стране. Спасать леса призывали звезды и популярные личности всей страны. Собирали все силы, тушили всем миром, а огонь всё равно подбирался вплотную к населенным пунктам. И мы не увидели улучшения решения этих задач. Более того, мы увидели, что в регионе не готовы ни к каким серьезным ситуациям и катаклизмам. Исполнительная власть, к сожалению, не умеет оперативно реагировать на ситуации чрезвычайного характера. Не умеем работать с их последствиями, и только начинаем этому учиться, – заключил эксперт.

Вторая характеристика уходящего 2019 года – большое количество резонансных уголовных дел, которые общественность восприняла совершенно по-разному.

– Дела в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, ООО «Звезда» и должностных лиц стоит объединить в одно направление. Год ознаменовался определенным количеством скандалов, у которых – уходящие вглубь корни.

Правоохранители в работе над этими делами показали, что закон одинаков для всех и исключительных людей быть не может. Уголовное дело в отношении «Звезды» – это и серьезный звонок всем подрядчикам, которые работают не только в сфере капитальных ремонтов, но и всех программ и проектов. Противоречия в политической сфере привели к тому, что в регионе постепенно перестают замалчивать ненадлежащий ремонт не только лифтов, но и дорог, внутриквартальных проездов и прочее. Для подрядчиков это – повод задуматься над тем, как они работают и будут ли готовы впоследствии выполнять гарантийные обязательства.

Прекратятся или нет уголовные дела после отставки Сергея Левченко? Мне кажется, что нет. Хотя оценку каждой ситуации, каждого эпизода все-таки должны давать правоохранительные органы, – высказался эксперт.

Совсем другая история – с делом бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова. Оно сплотило жителей Иркутской области.

– Общественность вступилась за Копылова, люди не согласны с решением суда. Даже появилось протестное движение «Дорога на Ольхон». Впервые люди так активно заступились за представителя власти, который сделал хорошее дело, а в итоге из-за нарушений действующего законодательства попал под суд, – добавил Владислав Шиндяев.

Третье интересное направление – политические события в Иркутской области.

– У нас в рамках этого года несколько политических волн, где было очень серьёзное противоборство самых разных политических сил. Все они были различными по тональности, но всегда интересно было там, где серьезно сталкивались интересы «Единой России» и КПРФ. Итоги политической борьбы иногда приводили к самым неожиданным результатам. Это и выборы в Черемховском районе, и избрание мэра-домохозяйки в Усть-Илимске. Всё это можно назвать политическими репетициями к тому, что у нас в итоге были очень непростые и конкурентные выборы в сентябре, в рамках которых все сделали свои выводы и смогли мобилизовать все свои ресурсы, – убежден эксперт. – Мы посмотрели системную, очень интересную и очень конкурентную избирательную кампанию, которая прошла на высоком уровне. В «Единой России» ожесточенная борьба была не только с противниками, но и внутри партии. Ее состав серьезно обновился, партия очистилась от случайных «пассажиров». В рамках этой борьбы мы увидели, что в регионе серьезно начала меняться политическая конъюнктура. Конкуренцию не выдержали ни те, кто пришел на выборы случайно, ни те, кто решил работать по старинке. Мы увидели, что и партийные структуры, и депутатский корпус в Иркутской области полностью готов к обновлению.

Также Владислав Шиндяев заметил, что серьезным и знаковым событием в этом году стало в очередной раз изменение порядка избрания мэра Иркутска. Это привело к обострению борьбы всех групп влияния и элит, которая продолжается до сих пор. Завершится эта борьба лишь в 2020 году, когда будет избран новый мэр Иркутска.

– Последний интересный момент уходящего года  – это назначение временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области. По иркутской традиции мы получили абсолютно неожиданную кандидатуру, которую никто не предсказывал. Кандидатуру, не связанную никакими обязательствами ни с кем в регионе. Кандидатуру равноудаленную практически от всех групп влияния и элит региона. Сегодня мы видим, что в Иркутскую область пришёл руководитель, у которого в приоритете – наведение порядка и снятие напряжения по всем больным региональным темам. Всё это должно быть сделано с заботой о жителях, которые находятся в сложных жизненных ситуациях.

Как говорит сам врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев: «Моей работой долгое время было спасение людей». С этого он и начинает работу в Иркутской области. Это четко чувствуется в его подходах к решению вопросов. Интересны и подходы врио к формированию команды. Игорь Кобзев сразу определил, что при формировании кабинета министров не будет иметь дело с теми, к кому есть вопросы у правоохранительных органов. Также он заявил, что будет общаться с людьми, прислушиваться к ним, что соотносится с той тенденцией, которую задал Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции. Игорь Кобзев заявил, что к февралю 2020 года сформирует программу работы в Иркутской области и обсудит ее с общественностью. Он открыт к диалогу, мобилен, системен и это хорошо, – резюмировал Владислав Шиндяев.

В качестве достижений, правда сомнительных, эксперт отметил строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Оно, конечно, принесет пользу с точки зрения экономики, но вот для Иркутска и его жителей это обернется многокилометровыми пробками в дни проведения Чемпионата мира, а также других крупных мероприятий. Транспортная инфраструктура этого района не рассчитана на такой объем трафика, что приведет к колоссальному транспортному коллапсу.

Других крупных достижений в рамках не только областной, но и городской повестки, нет.

– Несмотря на ожесточенную предвыборную кампанию, несмотря на борьбу за будущее кресло мэра и на развитие движения «Наш Иркутск», мы не увидели ни одного городского проекта, который был реализован хотя бы в рамках района. Нет ни одной проблемы, которая была бы кардинально решена. Город меняется только локально, строятся детские площадки, дворы и скверы, лестницы, открываются новые транспортные маршруты, но все это происходит сугубо локально, не развивая город полноценно ни по одному из стратегических направлений, – считает эксперт.

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