Политобозреватель Галина Солонина - о десяти важнейших для Иркутской области событиях уходящего года

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подведение итогов уходящего года. По мнению политического обозревателя Галины Солониной, 2018 год для Иркутской области стал временем, когда основные политические акторы сбросили маски. Наступил интереснейший период в региональной истории: складываются будущие «военно-политические» союзы, производится смотр войск, формируются центры консолидации финансов, за счет которых будут обеспечиваться будущие штабы. И, глядя в прошлое, можно прогнозировать будущее. Итак, ТОП-10 важнейших событий-2018 по версии нашего эксперта Галины Солониной: 1. Выборы в Законодательное собрание Иркутской области, состоявшиеся 9 сентября. Лидером по количеству мандатов в новом составе Заксобрания, впервые со времен распада Советского Союза, стала КПРФ. Команда губернатора-коммуниста Сергея Левченко хорошо поработала против «Единой России», но в этом процессе ей отлично помог федеральный центр в лице Дмитрия Анатольевича Медведева, затеявшего пенсионную реформу. Она и притопила местную «Единую Россию», на которую коммунистические пиар-войска возложили вину за реформу. КПРФ с союзниками честно пытались "добить недобитков" по округам, и много где им это удалось, но не везде. Не получилось у команды губернатора сыграть свою игру в Черемхово, Тайшете, Нижнеудинске, Усть-Ордынском округе, на северах – в Усть-Кутском, Киренском, Усть-Илимском районах. В целом, несмотря на то, что кампания КПРФ была хорошо сдобрена административным ресурсом, партии удалось получить преимущество перед ЕР всего в один мандат. В итоге у КПРФ 18 мандатов, у ее стратегического партнера – партии «Гражданская платформа» - 3, что в сумме составляет 21 голос из 45. У ЕР – 17, плюс 4 голоса стратегического союзника ЛДПР, тоже 21 голос. И еще три голоса – у фракции «Справедливая Россия», которая действует ситуационно, но в последнее время – в результате более грамотной и продуманной политики ЕР – в блоке с «партией президента», а не с «партией губернатора». 2. Возвращение в региональную политику Сергея Сокола, который теперь возглавляет вторую ветвь власти в Иркутской области – Законодательное собрание. За отсутствием губернатора (а начиная с сентября Сергей Левченко в постоянных разъездах по заграницам – на Кубе, в Леоне, Париже и т.д.) вся политическая и управленческая активность сконцентрировалась вокруг Сергея Сокола. Именно к нему идут мэры с жалобами на то, что не готовы к началу реформы по борьбе с мусором. И он, а не губернатор, проводит совещание на эту тему, сводит на одной площадке основные действующие лица реформы, за исключением министров «коммунистического правительства», которые по каким-то неведомым причинам игнорируют эту работу (скорее всего, в силу «корпоративной этики»). Именно Сокол едет в Вихоревку, когда там случается уже ставшее традицией ЧП на тепловых сетях. К нему идут представители «Байкальских стратегий» с просьбой помочь разобраться, что будет с территорией вокруг Байкала – прекращение раздачи земли и запрет на новое строительство в прибрежной зоне или же либерализация закона о Байкале. И таких вопросов – множество. Поэтому мы в режиме реального времени наблюдаем, как формируется и стремительно набирает вес второй центр тяжести в Иркутской области. С момента вступления Сергея Левченко в должность губернатора Иркутской области впервые начал формироваться альтернативный политический центр. Аналогичные попытки уже предпринимались – и секретарем ЕР Сергеем Брилкой, и главой правительства Иркутской области Александром Битаровым, но то ли еще было рано, то ли нужен был человек, способный оказаться над схваткой. 3. Событие номер три – это вступление в действие санкций против Олега Дерипаски и его бизнес-империи «Русал», которая в Иркутской области представлена двумя алюминиевыми заводами – в Братске и Шелехове. Олег Дерипаска – это, образно выражаясь, «главный олигарх Иркутской области». Во всяком случае, на предприятиях, входящих в его бизнес-империю – алюминиевых заводах, в «Иркутскэнерго», «Гранд Байкале» и др. – работает людей многократно больше, чем у прочих олигархов. И дестабилизация важнейшего звена его бизнеса сказывается на всей империи. Пока не ясно, что будет дальше, но социальная и политическая активность «Русала» уже снизилась. 4. Начало строительства второго ледового дворца в Иркутске. Этот проект знаменателен тем, что является первым собственным проектом Сергея Левченко. До сих пор на его счету не было ничего «материального», задуманного им самим, а не его предшественниками. Напомню, у губернатора Дмитрия Мезенцева таким объектом стал 130 квартал, у Сергея Ерощенко – реконструкция Байкальского тракта. Сергей Левченко решил ударить по спорту. 5. Суд в отношении одного из самых кровавых маньяков в истории человечества – Михаила Попкова, который убил около 80 женщин. Хотим мы того или нет, но «ангарский маньяк» будет вписан в историю Иркутской области. И наш регион еще многократно помянут в связи с этим леденящим душу сюжетом. Теперь Кулик не один. 6. Уголовное дело в отношении министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Это – оценка эффективности деятельности правительства Иркутской области в сфере управления лесами, по версии правоохранительных органов. Сюжет будет развиваться. 7. Увольнение Ирины Ежовой с поста главного врача Иркутского городского перинатального центра. Здесь можно говорить о том, что это – знаковое событие в двух сферах: в здравоохранении, которое избавляется от лучших руководителей в угоду политической конъюнктуре (это довольно скоро скажется на показателях работы медучреждения), и в политике – команда губернатора действовала демонстративно, показывая, как относится к независимости муниципальных депутатов и что будет делать с теми, кто находится не на той стороне. История показательная, это – перелом в политике Сергея Левченко. Он демонстративно наказывает политических оппонентов. Ящик Пандоры приоткрылся, никто не сказал губернатору, что он не может так действовать, и теперь можно ожидать, что полетят головы неугодных «без суда и следствия» - исключительно из соображений политической целесообразности. Видимо, следующими станут мэры, муниципальные депутаты-единороссы, которых команда Левченко посчитает необходимым и возможным скинуть с политической доски. 8. Появление движения «Стоп-тариф». На волне слухов о возможном повышении тарифов на электроэнергию, по инициативе депутата Госдумы – коммуниста Михаила Щапова было сформировано общественное движение «Стоп-тариф», по сути, являющееся экономико-политическим проектом. Многие называют Михаила Щапова возможным преемником Сергея Левченко на посту губернатора Иркутской области. Пожалуй, это лучший вариант для действующего губернатора: Щапов – молодой, перспективный политик, которому интересен регион, он имеет здесь влияние, бизнес-интересы, друзей, единомышленников, и готов вкладываться в свое участие в жизни области. Это – лучшее предложение для жителей региона, которое может им сделать Сергей Левченко в 2020 году. Хорошо, если окружение губернатора не начнет деструктивную игру против Щапова. 9. Празднование 100-летия Иркутского государственного университета. Руководство ИГУ в лице врио ректора Игоря Бычкова и его ближайших соратников использовало эту дату как повод к созданию системы широкой общественной поддержки главного вуза региона. Сейчас уже сформированы попечительский совет ИГУ – пожалуй, по количеству VIP способный поспорить с любой региональной структурой (председатель Попечительского совета – экс-губернатор Сергей Ерощенко), и Ассоциация выпускников ИГУ – это структура, которая собирает всех, кто когда-либо учился в госуниверситете. По всей видимости, при ближайшем разыгрывании «званий» среди российских вузов ИГУ получит новый, более весомый, статус. 10. История о том, как Сергей Левченко стрелял в медведя на охоте, а медведь – в него, но уже в информационном пространстве. Накануне выборов в Заксобрание появилось видео с охоты Сергея Левченко, где он стреляет в медведя, спящего в берлоге. Это запрещенный вид охоты. Позже команда губернатора дезавуировала эту историю, заявив, что медведь был шатуном и в берлоге оказался только силою загнавших его туда собак, а до того он ходил и терроризировал «местных жителей, которые жаловались губернатору». На днях появилось продолжение истории – с кадрами, как Сергей Левченко заставляет своего малолетнего внука стрелять в дикого кабана, находящегося в клетке. Видимо, правоохранительным органам предстоит более подробно изучить случай на охоте. Так что «выстрел» убитого медведя по губернатору дает эхо. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.