Политолог Алексей Петров – о самых значимых событиях 2018 года в Иркутской области

Иркутск, 25.12.18 (ИА "Телеинформ"), - Кандидат политических наук Алексей Петров, подводя итоги 2018 года, отмечает: Приангарье остается конкурентным регионом с высоким индексом демократии, «где критика губернатора иногда просто зашкаливает». Это стимулирует власть исправлять ошибки, работать над ними, более четко формулировать свои политические проекты, считает эксперт.

В 2018 году прошли выборы в Законодательное собрание, после которых можно заявить, что время многих известных политиков закончилось. Например, Геннадия Истомина, старожила региональных политических процессов с 1994 года, Геннадия Нестеровича, Бориса Алексеева. На смену пришли молодые политики. Избран новый спикер парламента Сергей Сокол, который спустя 10 лет вернулся в Иркутск.

– Сформирована крупнейшая в региональной истории фракция КПРФ, вернулась фракция «Справедливая Россия», мы опять первые в стране с «Гражданской платформой». Партия смогла провести в ЗС трех одномандатников. В прежнем созыве у нас была самая крупная фракция в стране, – говорит эксперт.

Если говорить об экономике, то самое значимое событие уходящего года – профицитный областной бюджет, рост сбора налогов. Это резко отличает Иркутскую область от регионов-соседей, которые завязли в миллиардных долгах.

– В культурной жизни мы стали самым читающим регионом страны, и это не может не радовать. Важным фактором является строительство и запуск учреждений культурной сферы в малых населенных пунктах. За два года в регионе построено столько домов культуры, сколько не было за предыдущие десять лет. По моим примерным подсчетам, это почти 40 строек учреждений культуры за 2017-2018 годы. В стране ситуация противоположная: количество учреждений культуры, библиотек сокращается. И здесь мы выделяемся на общем фоне, – оптимистично оценивает ситуацию Алексей Петров.

Но год принес и другие перемены. В публичное пространство региона пришли новые политики Андрей Левченко, Степан Франтенко, которые теперь уже не являются детьми своих отцов, а начали самостоятельную политическую карьеру. Это и Александр Якубовский, который является самым быстрорастущим иркутским политиком.

Усилилось давление на политиков иного толка. Так, активисты штаба Навального в течение года испытывали давление, не выходили из зала суда, а Сергей Беспалов провел 67 суток вне городского сообщества. Позором Иркутска является суд над Дмитрием Литвиным за репосты.

– В этом году мы не только приобрели, но и потеряли. Это уход из жизни Марка Мееровича и Кирилла Леви, после чего Иркутск, несомненно, осиротел. Продолжается борьба за историческое наследство Иркутска, причем, успехов меньше, чем побед. "Деревяшки" продолжают гореть и исчезать. В общественном пространстве Иркутская область – среди лидеров по объему привлеченных средств президентских грантов на реализацию проектов в следующем году. Это хорошо, – отмечает кандидат политических наук.

Говоря об ожиданиях от предстоящего года, Алексей Петров подчеркивает, что одним из ярких и значимых событий станут выборы в иркутскую городскую думу, которая изберет мэра. Это будут интересные выборы, где политические технологии будут соревноваться с ценностными ориентирами горожан.