Политолог Юрий Пронин – о главных итогах 2019 года для Иркутской област

Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в 2019 году. Своим мнением о них поделился политолог Юрий Пронин.

– Важную роль в 2019 году сыграли два события, параллельно идущие. С одной стороны – не зависящий от людей паводок в Тулунском и Нижнеудинском районах, крупное бедствие, которое, к счастью, бывает далеко не каждый год. С другой – оно во многом определило политические процессы, которые происходили в Иркутской области.

Эксперт отмечает, что возникшие в результате проблемы неоднократно звучали не только на региональном, но и на федеральном уровне, в итоге завершившись отставкой губернатора 12 декабря и назначением Игоря Кобзева.

– Что касается самой отставки Левченко, то у меня создалось четкое впечатление, что основные причины лежат вне публично объявленных, – говорит Юрий Пронин. – В том числе комментарий президента на пресс-конференции, на мой взгляд, был не вполне внятным, не было сказано ни о чем конкретном критическом. Поэтому создалось впечатление, что причины несколько иные и их озвучивать не хотят. Несмотря на то, что информационная компания против Сергея Левченко продолжалась долго, никто не может вспомнить, чтобы еще накануне в его поведении что-то намекало на то, что он завтра покинет пост. Думаю, что в курсе истинных причин и руководство компартии во главе с Зюгановым, потому что они так рьяно отстаивали своего представителя на этой должности, а когда произошла отставка, гнев куда-то ушел.

Политолог отметил, что назначенный взамен врио работает пока недолго, поэтому пока сложно оценить его.

– Конечно, одна из его основных задач, которую еще раз президент на пресс-конференции обозначил – это ликвидация последствий ЧС, – говорит эксперт. – Но, конечно, Иркутская область – это далеко не только наводнения, предстоит работа по ряду других направлений. Если говорить о первой неделе работы врио, то каких-то просчетов, ошибок, неудачных заявлений или действий нет. Пока все идет в обнадеживающем ключе. И также, по первому впечатлению, мне кажется, что это – не временная фигура, именно он будет основным кандидатом на выборах губернатора.

Именно это, по словам Юрия Пронина, были основные события ушедшего года. Остальные – тоже важные, но уже вторичны:

– Так, на фоне предпринимаемых Кобзевым консолидирующих действий, очень резко на первый план выходит конфликт на уровне города Иркутска между мэром Дмитрием Бердниковым и новой думой. Проблема в том, что совершенно очевидна необходимость принимать какой-то компромисс. Но у обеих сторон очень сильно расходящиеся позиции по бюджету, ни одна из них не хочет договариваться. При этом времени нет, год заканчивается. Если бы мы вступили в 2020 год без бюджета Иркутска, город лишился финансирования по законодательству по всем областным и федеральным целевым программам.

Политолог отметил, что в ушедшем году также прошли выборы в городскую думу, результат которых напрямую связан с нынешним конфликтом:

– Теперь ее состав несколько иной, поэтому сотрудничества с администрацией пока не получается. Тем более, что у мэра скоро заканчиваются полномочия – думаю, это тоже влияет на бюджетный конфликт. Состоялись в этом году и прямые выборы мэра в двух крупных городах Братске и Усть-Илимске. На второй срок выиграл выборы мэр Братска вопреки многим прогнозам, впервые у него были не только технические соперники, но он выиграл убедительно. И выборы в Усть-Илимске, сенсационно, а отчасти – и закономерно закончившиеся победой Анны Щекиной.

Также Юрий Пронин подчеркнул, что областной бюджет, наоборот, был принят бесконфликтно, как и в предыдущие несколько лет.

– А все эти коррупционные дела – это история вокруг состоявшейся отставки, – отметил он. – Я не берусь утверждать, но мне кажется, что именно эта тематика была основной причиной отставки губернатора. Видимо, стороны договорились, раз он сам подписал заявление, не педалировать ситуацию.

Эксперт говорит, что среди значимых можно отметить еще такие события в экономике, как готовящаяся сейчас в «Иркутскэнерго» передача ТЭЦ другому собственнику. Продолжался конфликт вокруг иркутского аэропорта.

– Думаю, новому главе региона по этому вопросу предстоит принять важное решение – не может все это топтаться на месте бесконечно, – комментирует политолог.

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