Политолог Юрий Пронин представил свои ТОП-десять главных для Иркутской области событий 2018 года

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подведение итогов 2018 года. Напомним, в серии тематических публикаций наши эксперты представляют свою десятку наиболее значимых для Иркутской области событий. По мнению политолога, главного редактора газеты «Байкальские вести» Юрия Пронина, событием номер один стали выборы в региональное Заксобрание.

ТОП-десять событий по версии Юрия Пронина:

1. Выборы Законодательного собрания Иркутской области, которые прошли 9 сентября. Очень важное событие, по итогам которого был сформирован новый состав регионального парламента. Закончились выборы результатом европейского типа. Ни одна из политических сил не получила явного большинства. В Заксобрании сейчас сформированы примерно две равные силы. Это характерно для более-менее зрелых политических систем.

2. Столетие Комсомола. Празднование было в масштабах всей страны, но в Иркутской области во многом праздничные мероприятия были самостоятельные. У нас есть своя достаточно яркая история Комсомола.

3. Столетие старейшего в Восточной Сибири вуза – Иркутского государственного университета. Это событие тоже достаточно значимое.

4. Открытие или начало строительства ряда важных социальных объектов. Завершено строительство комплекса зданий школы №19 в Иркутске, школы в поселке Молодёжный Иркутского района, Братского филиала Иркутского диагностического центра, крупного физкультурно-оздоровительного центра на Синюшиной горе в областном центре. Началось строительство крупной ледовой арены для хоккея с мячом и конькобежного спорта, а также радиологического корпуса областного онкодиспансера. В ноябре открылось производство тест-полосок для глюкометров.

5. Достаточно «ровно» мы прошли пожароопасный сезон. Не каждый год такое получается. Если процесс не контролировать, то он будет губительным. Более-менее все было под контролем. По-настоящему крупных пожаров удалось избежать.

6. Кадровые перестановки. У нас новый председатель Законодательного собрания Сергей Сокол и новый глава Думы Иркутска Евгений Стекачёв. Последний молодой, «свежий», перспективный. Произошли и некоторые обновления в нашем депутатском и сенаторском корпусе на федеральном уровне. Так, в Государственной Думе нас теперь представляет Александр Якубовский, в Совете Федерации – Сергей Брилка.

7. Достаточно активными были международные связи. Они расширяются. В этом году был целый ряд поездок, среди которых я бы отметил поездки в Белоруссию и Монголию.

8. Из спортивной жизни я бы выделил два события. Это успех женской команды по хоккею с мячом «Рекорд». Они выиграли Кубок мира. Более-менее сыграла «Байкал-Энергия», получившая бронзовую медаль на Чемпионате России.

9. В декабре открылся Год театра. Балетная труппа Иркутского музыкального театра наладила сотрудничество с театром «Русский балет». У нас появился настоящий оперный голос Андрей Данилов, который выиграл несколько престижных конкурсов.

10. США вывели из-под санкции компанию «Русал», крупнейшие активы которой расположены на территории Иркутской области. Это напрямую касается заводов и персонала предприятий в Приангарье. Но я не склонен думать о каких-то катастрофических последствиях.

– Наиболее крупную неудачу в этом году среди политиков потерпел Андрей Лабыгин. Как я понимаю, он планировал остаться в региональном парламенте как минимум в той же должности, что и до выборов. Но проиграл. В поле общественного зрения пришел председатель Законодательного собрания Сергей Сокол. Сергей Брилка предстал перед нами в новой должности. К сожалению, в этом году мы потеряли руководителя «Театра Пилигримов» Владимира Соколова. Это большая потеря для культурной и общественной жизни региона. Ушли от нас архитектор Марк Меерович, ученый мирового уровня Кирилл Леви, – отмечает Юрий Пронин.

Говоря об ожиданиях от предстоящего года, он обращает внимание, что улучшения ситуации не предвидится. Все-таки Иркутская область – часть страны, и крупнейшие макроэкономические тенденции задаются на федеральном уровне. А там обстановка достаточно сложная. Ожидается повышение некоторых налогов и сборов. Недостаточно проработана «мусорная» реформа.

– Надеюсь, что у нас ситуация будет относительно неплохой. Я ее такой оцениваю и сейчас. По большинству параметров мы выглядим лучше других регионов, – считает эксперт.

Насыщенной будет политическая жизнь. В 2019 году будет формироваться новый состав Думы Иркутска, который избирает мэра города. В связи с этим цена выборов повышается. Борьба ожидается острая, считает собеседник агентства. Кроме того, предстоит смена градоначальника в Братске, где будут два сильных кандидата - от «Единой России» и КПРФ. В конце 2019 года Приангарье неофициально вступит в избирательную кампанию по выборам губернатора. Будет соответствующее оживление, немного прояснится ситуация.

– Попытка провести гарантированные выборы, в которых победитель будет известен заранее, в Иркутской области все-таки не удастся. Я думаю, будет конкуренция сильных кандидатов от «Единой России» и КПРФ. Выборы будут настоящими. У нас других выборов и не поймут после 2015 года, – считает главный редактор «Байкальских вестей».

В 2019 году также планируется приступить к ликвидации отходов БЦБК. Эксперт выражает надежду, что эта многолетняя проблема, наконец, сдвинется с места.