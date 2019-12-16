Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии. В мероприятии приняли участие депутаты гордумы, представители администрации областного центра, юристы, эксперты и другие заинтересованные лица. Несмотря на то, что несколько раз процесс обсуждения чуть не перешел в спонтанный митинг за прямые выборы мэра, в итоге было принято решение о создании в думе Иркутска рабочей группы, которая займется подробной разработкой вышеуказанного положения. Напомним, 18 сентября 2019 года во втором чтении на сессии Заксобрания был принят проект закона «О внесении изменения в часть 1(1) статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области», внесенный депутатами Дмитрием Тютриным (ЛДПР) и Андреем Андреевым (КПРФ), получивший известность как «закон о сити-менеджере». Уже 20 сентября он был подписан губернатором и опубликован. Открывая нынешнее заседание, председатель думы Иркутска Дмитрий Ружников отметил, что это законотворческое решение затрагивает всех жителей областного центра, поэтому и было принято решение провести расширенную встречу-обсуждение. Руководитель аппарата думы Иркутска Максим Абрамов сообщил, что к настоящему моменту поступило три предложения по Положению. Одно – от областного правительства, второе от одного депутата гордумы, третье – от группы депутатов. Кстати, как стало известно позднее, этим «одним» депутатом оказался Сергей Юдин. Имена группы депутатов так и не были озвучены. Все внесенные предложения касались работы конкурсной комиссии, ее численного состава, требований к кандидатам. По словам Максима Абрамова, предложения от правительства и Сергея Юдина во многом были похожи: «вероятно, авторы при разработке руководствовались одними и теми же документами». Так, например, эти два варианта предлагали взять в комиссию 10 судей, группа депутатов предлагала шесть человек. Большинство голосов в первых двух случаях предлагалось определять от присутствующих, в третьем – от общего количества. Ограничение по возрасту соискателей в вариантах правительства и Сергея Юдина предлагалось установить по общей норме 18 лет, в варианте группы депутатов – 21 год. Все предложения отмечали необходимость высшего профессионального образования для соискателя, по-разному конкретизируя специализацию – должен ли это быть управленец, юрист, экономист, финансист или аудитор. Стаж соискателей по версии правительства должен составлять пять лет госслужбы, по версии Сергея Юдина – пять лет при условии замещения выборных должностей, в предложении группы депутатов этот пункт отсутствовал в принципе. Первые два варианта предлагали комиссии оценивать кандидатов в баллах от 1 до 10 и представлять гордуме на обсуждение всех, кто набрал от 6 баллов, в третьем предполагалось голосование по каждой кандидатуре. И так далее. После этого слово взял доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин. – Сегодня мы имеем дело с последствиями закона, инициаторами которого были два депутата. Конечно, мне такой региональный законодательный подход не нравится, потому что мы фактически взламываем структуру органов местного самоуправления в Иркутске, при этом, в общем, очень лапидарно представляя масштаб правового регулирования, – высказался он. – Мы с вами находимся в довольно пикантном положении, поскольку «центр тяжести» по основному регулированию, по разработке Положения лежит на депутатах городской думы. Он предупредил участников обсуждения, что во имя сохранения принципа непрерывности власти для разработки Положения определен строгий дедлайн – 27 марта 2020 года, день, когда истекут полномочия ныне действующего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Также Сергей Шишкин напомнил об отставке Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначении временно исполняющего эти обязанности Игоря Кобзева. Появление новой политической фигуры тоже, по словам эксперта, вносит свои нюансы в положение дел с выборами мэра столицы региона. – Нюансы, на которые обратил внимание Максим Абрамов, – это, с моей точки зрения, некие «вкусовые моменты», которые не меняют сути дела. Я понимаю одно: чем объемнее сейчас все будет зарегулировано [в процедуре конкурсного отбора], тем мы будем себя больше гарантировать от оспоримости принятых решений этой комиссии, – завершил Сергей Шишкин свое выступление. Далее участники перешли непосредственно к обсуждению. Представляющая за круглым столом мэра Иркутска Дмитрия Бердникова руководитель аппарата администрации Лариса Красноперова подчеркнула, что сейчас имеющиеся проекты нормативно-правовых актов «закрывают» от общественности процедуру выбора градоначальника. Отчасти чиновницу поддержал депутат Александр Квасов, который предложил вовлекать население в процедуру конкурсного отбора, чтобы максимально приблизить ее к народу. Для этого он предложил, чтобы в комиссию входили пополам депутаты думы Иркутска и депутаты Заксобрания со стороны правительства как народные избранники. – Кроме того, предварительное рассмотрение соискателей конкурсной комиссией должно быть открытым для населения и СМИ, чтобы каждому кандидату мог задать вопрос любой горожанин, – заявил он. Некоторые из участников обсуждения брали слово, в основном, для того, чтобы высказать свою гражданскую позицию, говоря о необходимости возврата прямых выборов мэра Иркутска, как, например, главврач факультетских клиник ИГМУ Гайдар Гайдаров или Почетный гражданин Иркутска, завкафедрой истории России исторического факультета ИГУ Лев Дамешек. При этом некоторые спикеры поясняли, что «в целом они за прямые выборы, но речь сейчас не об этом», а затем выступали с предложениями по существу темы обсуждения. Первым, но не последним о необходимости создания рабочей группы для отработки Положения высказался депутат думы Иркутска Андрей Лабыгин. – Нам представили три проекта. Об одном лично я узнал вчера, еще о двух – сегодня. Так что я хочу предложить: не надо поспешно брать за основу какой-то один, это преждевременно. В каждом из них есть плюсы, есть минусы, по итогам, может, вообще будет синтезирован из них четвертый проект. Именно поэтому нужна рабочая группа, чтобы свести к минимуму огрехи юридического характера, – заявил он. Также он отметил, что депутаты гордумы смогут выразить свое мнение обо всех кандидатах на пост мэра потом, при итоговом голосовании, а в отборочную комиссию – причем как со стороны города, так и области, – следует делегировать людей, обладающих специальными познаниями в области юриспруденции, финансов, управления городом, и так далее. Именно тогда, подчеркнул Андрей Лабыгин, получится качественный отбор кандидатов. В части создания рабочей группы его поддержал председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, а в части уточнения критериев для участников отборочной комиссии – заммэра-председатель комитета по соцполитике и культуре Виталий Барышников. Последний также предложил при разработке Положения сосредоточиться на том, чтобы жители Иркутска могли участвовать в процедуре отбора кандидатов максимально открыто и свободно. В качестве участников отборочной комиссии он предложил рассматривать представителей профессионального сообщества или же Почетных граждан города, которым эти звания, подчеркнул Виталий Барышников, как раз присваивали коллективными решениями депутаты думы. Со своей стороны, депутат гордумы Алексей Колмаков сказал, что не превышал бы значимость отборочной комиссии, так как градоначальника все равно будет выбирать не она, а депутаты. Также он заявил, что настаивает на тайном голосовании при выборе мэра. Одним из последних высказался политический консультант Владислав Шиндяев. – Любой документ, который будет приниматься, должен проходить экспертизу. Все это может быть отработано в рамках рабочей группы. Подводя итог бурному обсуждению, Дмитрий Ружников напомнил всем участникам круглого стола, что предложения по Положению принимаются еще до 27 декабря, и, кстати, в этот понедельник, 16 декабря, в думу поступили еще две заявки. Также он сказал, что рабочая группа начнет работу над положением до конца этой недели. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: View the discussion thread.