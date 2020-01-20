Положение об избрании мэра Иркутска дума подготовит к февралю 2020 года

Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска подготовит положение об избрании мэра города к февралю 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы со ссылкой на спикера Дмитрия Ружникова. Сейчас идет активная работа над документом, поскольку в марте полномочия главы города истекают.

– Задача поставлена четко: завершить разработку всех необходимых документов вовремя, чтобы не допустить безвластия в Иркутске. Мэр должен быть избран в установленные сроки. Сейчас дума рассматривает четыре варианта положения, – сообщил Дмитрий Ружников.

Представительный орган разрабатывает и утверждает порядок и условия проведения конкурса на должность мэра и численность конкурсной комиссии, назначает половину членов комиссии. К полномочиям думы Иркутска отнесено избрание мэра города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам отбора.

Напомним, 17 декабря дума Иркутска провела круглый стол, посвященный обсуждению положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии. В мероприятии приняли участие депутаты гордумы, представители администрации областного центра, юристы, эксперты и другие заинтересованные лица. Несмотря на то, что несколько раз процесс обсуждения чуть не перешел в спонтанный митинг за прямые выборы мэра, в итоге было принято решение о создании в думе Иркутска рабочей группы, которая займется подробной разработкой вышеуказанного положения.

После новогодних праздников 13 января в Иркутске прошли публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра города. Перед началом заседания регистрацию прошли 95 жителей города, 39 из которых заявили о желании публично выступить и озвучить свое мнение. Известно, что в думу Иркутска поступило 55 письменных обращений от населения города. Напомним, их принимали с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Жители города высказались за возвращение прямых выборов мэра.

Изменения в Устав города, которые регламентируют процедуру избрания мэра, депутаты думы рассмотрят на очередном заседании, которое состоится 30 января.