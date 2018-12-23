Профессор права Сергей Шишкин - о потерях, обретениях и самых значимых событиях уходящего года в Иркутской области

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Традиционно в конце года Телеинформ подводит итоги, вспоминая самые значимые для Иркутской области события. Как всегда, за этим мы обращаемся к нашим экспертам, которым на этот раз было предложено выделить десятку самых резонансных и важных для региона событий, а также вспомнить о том, кого мы потеряли в уходящем году, и что год грядущий готовит жителям Приангарья.

Профессор права, доктор юридических наук, экс-председатель регионального парламента Сергей Шишкин в своем ТОП-10 значимых событий 2018 года на первое место поставил возвращение в иркутскую политику Сергея Сокола (спикер ЗС, секретарь ИРО ЕР) и Александра Ведерникова (вице-спикер ЗС).

1. Возвращение Сергея Сокола. Это событие прервало тренд на падение рейтинга партии «Единая Россия», стало катализатором объединения многих политических сил Приангарья.

2. Начало строительства в Иркутске нового ледового дворца для русского хоккея стоимостью 6,5 миллиардов рублей. Это даст новый толчок для развития спорта во всей Сибири.

3. Установление скульптуры «Хранитель Байкала» Даши Намдакова на Ольхоне, вызвавшее небывалый общественный резонанс в кругах, далеких от искусства.

4. Формирование пяти фракций в Законодательном собрании Приангарья. Это даст новые практики договорной демократии, пакетных соглашений и достижения хрупкого политического баланса.

5. Столетие Иркутского государственного университета. Альма-матер встретила юбилей в статусе «большого» университета, полна решимости к развитию и желания быть полезной обществу.

6. Судебное разбирательство, связанное с домом Рассушина на бульваре Гагарина в Иркутске. Общественность города возмущена вероломством чиновников, ведь речь идет о сохранении исторического памятника.

7. Начало «мусорной» реформы. Формирование тарифов на услуги по вывозу и утилизации мусора вызывает озабоченность.

8. Создание областного Госплана в правительстве Иркутской области.

9. Команда КВН «Раисы» из Иркутска стала чемпионом Высшей лиги.

10. Осуждение серийного маньяка из Ангарска Михаила Попкова.

– Не могу не отметить карьерный взлет Александра Якубовского от депутата Думы Иркутска до депутата Государственной Думы. Кроме того, он стал руководителем регионального отделения «Опоры России». Алексей Москаленко ушел с должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Отмечу также избрание Сергея Сокола председателем Заксобрания и избрание Андрея Левченко руководителем крупнейшей фракции КПРФ в региональном парламенте, – добавил эксперт, комментируя перестановки в поле общественного внимания.

Также он отметил утрату статуса депутата Законодательного собрания Андреем Лабыгиным, назначение заместителем руководителя аппарата губернатора Александра Федорова, увольнение с должности директора ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» Владимира Удовенко.

– К сожалению, в этом году мы понесли потери. Из жизни ушли профессор, архитектор Марк Меерович, бизнесмен Юрий Филиппов, ученый Кирилл Леви, директор иркутского «Театра пилигримов» Владимир Соколов, – отметил Сергей Шишкин.

Что касается ожиданий от предстоящего года, то эксперт добавил: «Планирую принять участие в выборах Думы Иркутска в качестве избирателя, в выборах мэра Братска в качестве наблюдателя, в смене власти в Усть-Илимске в качестве эксперта по муниципальному праву».