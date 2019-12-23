ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
24.12.2019

Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.

– Я бы объединил арест экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, уголовное дело в отношении ООО «Звезда», подготовку к губернаторским выборам, три визита Владимира Путина в Приангарье, отставку Сергея Левченко и назначение врио главы региона Игоря Кобзева в одну тему. Это – разные грани одного явления и процесса, его различные ипостаси.

Начнем с «Дела Шеверды». Оно не про человека, оно – про лес. Если говорить с правовой позиции, то мы, ученые-правоведы, высказывали свою точку зрения в заключении: квалификация его действий как превышение полномочий скорее походит по признакам на халатность. Но в этом деле много тонкостей.

К примеру, кадровое решение по замминистра Алексею Туги, который подписал документы, приведшие к посадкам. Так ли было необходимо такого рода назначение?

Последующая война экспертных заключений по заказнику Туколонь не может не вызывать неприятный флер. Арбитражные решения по Туколони и их последующая отмена также оставляют осадок. Суд, конечно, разберется, как и во всех подобных случаях, но вот что примечательно: стороны прямо противоположно толкуют действия министерства в лесу. Экс-губернатор Сергей Левченко называет это борьбой с лесной мафией, а правоохранители – коррупцией в лесном комплексе. Чье толкование возьмет верх – очевидно, отставка дала ответ на этот вопрос, – уверен Сергей Шишкин.

Что касается истории с компанией «Звезда», которая взяла подряд по замене лифтов в нескольких городах региона и благополучно его провалила, эксперт высказал следующее:

– Интерес к этому делу обеспечили его бенефициары – дети экс-губернатора. Реальная угроза правовой оценки в отношении сына и дочери Сергея Левченко на фоне тотального информационного пресса была, пожалуй, заключительной мыслью последнего перед написанием заявления по собственному желанию. Он так и сказал на последней пресс-конференции, что заявлением об отставке он как бы изъял политическую составляющую в правовой оценке по делам своего окружения. Для меня как для юриста это плохо понимаемая материя, но как для политика – вполне.

Сергей Шишкин также высказал свое предположение относительно дальнейшей судьбы уголовного преследования «по политическим мотивам». Очевидно, что рассуждать тут можно лишь гипотетически, так как реальную оценку могут дать только правоохранители, работающие над материалами.

– Помню, Сергей Левченко легкомысленно отмахнулся, что-де много возбуждают, но далеко не всё доходит до суда. Достаточно вынуть политическую составляющую, и они перестанут кого-либо интересовать, поскольку фактология дел надумана. Может, оно и так, но как тогда выглядит наше государство? Как дубина в руках правящего класса. В любом случае, над юридической стороной дела будут работать лучшие умы ведомств. Что из всего этого получится – скоро увидим, – выразил надежду Сергей Шишкин.

Непосредственно отставку Сергея Левченко эксперт прокомментировал отдельно. Он убежден, что это – интересное событие политической жизни России.

– Его неожиданная победа четыре года назад (напомню, большинство проголосовало против Сергея Ерощенко) выглядела как досадное недоразумение в электоральной стратегии «Единой России». До той поры Иркутская область не была «красной», – подчеркивает Сергей Шишкин.

По словам эксперта, после выборов 2015 года много говорилось о протестности, которую оседлали коммунисты, о просчетах команды действующего губернатора, о вопросе президента «Зачем Вам это надо?». Рассуждений было много, однако тщательного анализа тогдашнего голосования так никто и не сделал.

Между тем, отставку красному губернатору пророчили с самого первого дня его пребывания на посту. Парадокс в том, что она была сколь ожидаемой, столь и неожиданной. Оказалось, что нужен был достаточно серьезный повод. Им и стала чрезвычайная ситуация, к которой регион оказался не готов.

– Достаточно было произойти перманентно случающемуся наводнению в Тулуне, как всё пришло в движение. Где тонко, там и рвется. Помню, в 1983 году я выезжал с большой группой студентов на наводнение в Тулун, тогда никакой ажитации не было, хотя масштаб стихийного бедствия был сопоставим с нынешним. С той лишь разницей, что тогда никто не переводил стихию в плоскость политики – нужды не было. Сегодня такая нужда есть, и я вижу ее вот в чем.

Наш президент Владимир Путин – абсолютный чемпион во внешней политике России. Кто бы что ни говорил, страна на втором месте по мировому влиянию, несмотря на некоторые экономические проблемы. В этом – персональная заслуга Владимира Владимировича [Путина].

Тем временем во внутренней политике дела идут без внешнего блеска, здесь успехи не столь очевидны. Поэтому в каждом масштабном эксцессе глава государства вынужден включать механизм ручного управления, равновеликий размеру бедствия. И на этот раз он лично ТРИЖДЫ побывал в зоне стихийного бедствия, создал правительственную комиссию во главе с Виталием Мутко, выделил огромные бюджетные средства, принял кадровые решения, держит процесс восстановления территории под постоянным контролем.

И даже не это главное. Все это время он был со своим народом, в самой его гуще, с болью в сердце. Вспомним его диалог с бойким пацаном в Тулуне, многочисленные приемы тулунчан в Москве. Искренняя забота о простых людях, попавших в беду – пример президента всему народу. События этого года в области привлекли внимание всей страны, отдельные эпизоды и случаи были масштабированы, – отмечает Сергей Шишкин.

В связи с этим во властных структурах региона стали очевидно необходимыми перемены. Поэтому так скоропостижно произошли отставка Сергея Левченко и назначение временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева.

– На итоговой пресс-конференции президент дал подробную оценку своим кадровым решениям. Мне не с руки говорить что-либо после гаранта Конституции. Время покажет, приведет ли эта замена к лучшему в области или нет. Для меня очевидны вызовы перед новой властью: Тулун, Усолье, Байкальск и лес. Масштабы проблем в каждом из этих четырех случаев потребуют от Игоря Ивановича [Кобзева] максимальной концентрации его ума и опыта, знаний и умений. А главное, что ему потребуется – видеть людей, способных эти задачи решить. Эти проблемы копились не один год и требуют комплексного подхода, но результат надо выдать быстро, желательно к сентябрю 2020 года. В этом – ножницы. С одной стороны – абсолютная поддержка федерального центра, с другой – вынужденная опора на местные кадры. Если ему удастся этот сплав, то все получится, если нет, то этой повесткой придется заняться кому-то другому, – подчеркнул Сергей Шишкин.

Эксперт добавил, что после назначения Игоря Кобзева политические паблики региона стали вещать о его временности.

– Я бы не стал горячиться с таким скорым прочтением этого кадрового решения. Во-первых, потому что оно президентское. Во-вторых, потому что аппетит приходит во время еды. И, в- третьих, цыплят по осени считают. В идеале мне чудится избирательный бюллетень на выборах губернатора Иркутской области 2020 года, в котором будет несколько фамилий – Зайцев, Кобзев, Сокол, Щапов. Это мой сон в летнюю ночь – администрация президента никогда так не поступит, хотя никакого риска для Кремля в таком раскладе нет. Зато в этом случае ни один человек не скажет, что федеральный центр шулерски подыграл одному, – отметил Сергей Шишкин.

Также он добавил, что неслучайно названы всего четыре претендента и среди них нет Сергея Левченко. Политическая судьба красного губернатора, по мнению эксперта, закончилась.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года24.12.2019
-2019-
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.
Новогоднюю елку для детей из пострадавших районов Приангарья организовали активисты МГЕР24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Нового года «Молодая Гвардия Единой России» проводит по всей стране благотворительную акцию «Все сбудется». Волонтеры фонда «Добро в действии» оказывают адресную помощь людям, посещают социальные учреждения, а также организуют праздничные мероприятия и выпуск социального видеоролика с призывом совершать добрые дела.
Новогодний утренник для многодетных и малоимущих семей провели в Ангарске при поддержке «Единой России»23.12.2019
Ангарск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарское городское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом психолого-педагогической помощи ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району» и при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» организовали и провели новогодний утренник для детей из многодетных, приемных и малоимущих семей, проживающих на территории Ангарского городского округа.
Игорь Кобзев назвал «смотринами» трёхмесячные контракты чиновников правительства Иркутской области23.12.2019
2019-12-23-08-22-11
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Три месяца, на которые заключены контракты с членами нового состава правительства Иркутской области, – это фактически «смотрины», во время которых станет понятно, смогут ли назначенные люди выдержать скоростной темп работы. Об этом 23 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил журналистам.
Андрей Турчак: «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» не поддержит инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч.
Игорь Кобзев назвал новый состав правительства Иркутской области23.12.2019
2019-12-23-05-34-32
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал новый состав правительства региона.
Игорь Кобзев встретился с руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем23.12.2019
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с членом Центрального штаба ОНФ, руководителем «Молодежки ОНФ» Игорем Кастюкевичем. Главной ее темой стало оказание помощи жителям районов Приангарья, пострадавших летом этого года от сильнейшего наводнения, сообщает пресс-служба губернатора.
Сергей Сокол поздравил Анатолия Крупенева с избранием на должность мэра Нижнеудинского района23.12.2019
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол поздравил с избранием на должность мэра Нижнеудинского района однопартийца Анатолия Крупенева.
Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали позицию «Единой России» по запрету продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав, Роспотребнадзор и МВД на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике поддержали позицию «Единой России» об абсолютном запрете продажи никотиносодержащих смесей несовершеннолетним наравне с жевательным и сосательным табаком.
На выборах мэра Нижнеудинского района победил Анатолий Крупенев23.12.2019
2019-12-22-16-20-09
Нижнеудинский район, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района 22 декабря победил самовыдвиженец, член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев, сообщается в данных ГАС «Выборы».
Единоросс Анатолий Крупенев лидирует на выборах мэра Нижнеудинского района22.12.2019
Нижнеудинский район, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На досрочных выборах мэра Нижнеудинского района лидирует член местного политического совета партии «Единая Россия» Анатолий Крупенев. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
В иркутской приемной «Единой России» прошел прием замруководителя бюро медико-социальной экспертизы21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 20 декабря провела заместитель руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области Маргарита Федюкова. Она ответила на все вопросы пяти обратившихся жителей Иркутска, сообщает пресс-служба ЕР.
Заседание расширенного регионального политсовета «Единой России» прошло в Иркутске20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Встреча расширенного регионального политического совета «Единой России» под председательством секретаря Иркутского регионального отделения партии Сергея Сокола прошло 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Игорь Кобзев дал свой комментарий по итогам пресс-конференции Владимира Путина20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы, озвученные на пресс-конференции президента РФ, актуальны и для жителей Иркутской области. Об этом журналистам по итогам мероприятия заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона.
Светлана Радионова берет под опеку краснокнижных зверей 20.12.2019
Российская Федерация, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Росприроднадзора Радионова Светлана Геннадьевна инициирует новые механизмы защиты диких животных на уровне принятия законов.
Владимир Путин уверил, что полномочия по тушению и контролю лесных пожаров в Сибири передадут на федеральный уровень20.12.2019
2019-12-20-03-17-54
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции заявил, что система лесоохраны нуждается в совершенствовании. Также он отметил, что на федеральный уровень будут переданы некоторые полномочия в лесной сфере.
Андрей Турчак – о Конституции России20.12.2019
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующая Конституция позволила России встать на путь стабильного развития. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Комиссии по ЧС Иркутска и области предложено объединить в единую структуру20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым предложил объединить областную и городскую комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Игорь Кобзев вновь поднял вопрос о качестве медуслуг в Иркутской области20.12.2019
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и в Иркутске, в частности, необходимо провести конструктивную стратегическую работу по улучшению качества медицинских услуг. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с мэром областного центра Дмитрием Бердниковым.
Владимир Путин заявил, что партийная принадлежность Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке 19.12.2019
2019-12-19-11-15-05
Москва, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он ответил на вопрос журналиста телеканала «Красная линия».
Подведены итоги 2019 года по проекту «Единой России» «Единая страна – доступная среда»19.12.2019
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» с участием регионального координатора проекта, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой состоялось 18 декабря.
Прокуратура Иркутска внесла протест городской думе в связи с некорректным принятием бюджета19.12.2019
2019-12-19-09-06-47
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска 18 декабря внесла протест в думу города в связи с нарушениями закона при принятии бюджета областного центра.
Заксобрание Приангарья и врио губернатора договорились о взаимодействии19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - О взаимодействии Законодательного собрания и правительства Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев по итогам рабочей встречи.  В частности, речь шла о ликвидации последствий наводнения в Приангарье и о наведении порядка в сфере здравоохранения.
Сергей Сокол озвучил планы ЗС Иркутской области на 2020 год19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ответы на ключевые вопросы, которые волнуют жителей разных территорий Иркутской области, а также итоги уходящего 2019 года и планы на предстоящий 2020-й озвучил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями местных телекомпаний. В разговоре приняли участие журналисты из Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Шелехова.
Исполнять обязанности министра финансов Приангарья будет Наталия Бояринова19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова, возглавлявшая региональный Минфин при Сергее Левченко. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
Глава Минимущества Иркутской области Владислав Сухорученко ушел в отставку19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко 19 декабря ушел в отставку. Об этом стало известно Телеинформу.
СМИ: Руслан Болотов продолжит возглавлять правительство Иркутской области19.12.2019
2019-12-19-03-51-18
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сохранит свой пост до сентября 2020 года, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в регправительстве.
Александр Якубовский: в Приангарье благодаря «Единой России» вдвое увеличат финансирование строительства жилья для сирот19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2020 года финансирование строительства жилья для детей-сирот в Иркутской области благодаря «Единой России» будет увеличено в два раза относительно того, что полагалось ранее. Это решит проблему примерно девяти тысяч человек, заявил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Единороссы провели акцию «Доброе кино» в Братске19.12.2019
Братск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17 декабря в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив прошла акция «Доброе кино». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Сергей Левченко на прощальной пресс-конференции: за 20 лет я стал первым в России несогласованным губернатором18.12.2019
-20-
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре с небольшим года губернаторства Сергея Левченко подошли к концу 12 декабря. В этот день глава региона написал заявление об отставке. В понедельник 16 декабря Сергей Левченко дал  прощальную пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своей работы и ответил на вопросы журналистов.
Игорь Кобзев на встрече с мэром Братска заметил, что к региональному здравоохранению есть много вопросов18.12.2019
2019-12-18-05-22-37
Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Сергей Серебренников обсудили планы развития города. На встрече речь шла в том числе о строительстве социальных объектов, а также реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба главы региона.
Сергей Тен отмечен благодарственным письмом Госдумы за вклад в законотворческую деятельность18.12.2019
2019-12-18-01-33-29
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил благодарственными письмами парламентариев, в число которых вошел депутат от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).
На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»17.12.2019
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области.
Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа17.12.2019
2019-12-17-09-11-57
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске