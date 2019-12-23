Профессор права Сергей Шишкин – о самых значимых для Иркутской области событиях 2019 года

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает вместе с экспертным сообществом подводить итоги уходящего 2019 года. Главные события в политической жизни Иркутской области прокомментировал доктор юридических наук, профессор права Сергей Шишкин.

– Я бы объединил арест экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, уголовное дело в отношении ООО «Звезда», подготовку к губернаторским выборам, три визита Владимира Путина в Приангарье, отставку Сергея Левченко и назначение врио главы региона Игоря Кобзева в одну тему. Это – разные грани одного явления и процесса, его различные ипостаси.

Начнем с «Дела Шеверды». Оно не про человека, оно – про лес. Если говорить с правовой позиции, то мы, ученые-правоведы, высказывали свою точку зрения в заключении: квалификация его действий как превышение полномочий скорее походит по признакам на халатность. Но в этом деле много тонкостей.

К примеру, кадровое решение по замминистра Алексею Туги, который подписал документы, приведшие к посадкам. Так ли было необходимо такого рода назначение?

Последующая война экспертных заключений по заказнику Туколонь не может не вызывать неприятный флер. Арбитражные решения по Туколони и их последующая отмена также оставляют осадок. Суд, конечно, разберется, как и во всех подобных случаях, но вот что примечательно: стороны прямо противоположно толкуют действия министерства в лесу. Экс-губернатор Сергей Левченко называет это борьбой с лесной мафией, а правоохранители – коррупцией в лесном комплексе. Чье толкование возьмет верх – очевидно, отставка дала ответ на этот вопрос, – уверен Сергей Шишкин.

Что касается истории с компанией «Звезда», которая взяла подряд по замене лифтов в нескольких городах региона и благополучно его провалила, эксперт высказал следующее:

– Интерес к этому делу обеспечили его бенефициары – дети экс-губернатора. Реальная угроза правовой оценки в отношении сына и дочери Сергея Левченко на фоне тотального информационного пресса была, пожалуй, заключительной мыслью последнего перед написанием заявления по собственному желанию. Он так и сказал на последней пресс-конференции, что заявлением об отставке он как бы изъял политическую составляющую в правовой оценке по делам своего окружения. Для меня как для юриста это плохо понимаемая материя, но как для политика – вполне.

Сергей Шишкин также высказал свое предположение относительно дальнейшей судьбы уголовного преследования «по политическим мотивам». Очевидно, что рассуждать тут можно лишь гипотетически, так как реальную оценку могут дать только правоохранители, работающие над материалами.

– Помню, Сергей Левченко легкомысленно отмахнулся, что-де много возбуждают, но далеко не всё доходит до суда. Достаточно вынуть политическую составляющую, и они перестанут кого-либо интересовать, поскольку фактология дел надумана. Может, оно и так, но как тогда выглядит наше государство? Как дубина в руках правящего класса. В любом случае, над юридической стороной дела будут работать лучшие умы ведомств. Что из всего этого получится – скоро увидим, – выразил надежду Сергей Шишкин.

Непосредственно отставку Сергея Левченко эксперт прокомментировал отдельно. Он убежден, что это – интересное событие политической жизни России.

– Его неожиданная победа четыре года назад (напомню, большинство проголосовало против Сергея Ерощенко) выглядела как досадное недоразумение в электоральной стратегии «Единой России». До той поры Иркутская область не была «красной», – подчеркивает Сергей Шишкин.

По словам эксперта, после выборов 2015 года много говорилось о протестности, которую оседлали коммунисты, о просчетах команды действующего губернатора, о вопросе президента «Зачем Вам это надо?». Рассуждений было много, однако тщательного анализа тогдашнего голосования так никто и не сделал.

Между тем, отставку красному губернатору пророчили с самого первого дня его пребывания на посту. Парадокс в том, что она была сколь ожидаемой, столь и неожиданной. Оказалось, что нужен был достаточно серьезный повод. Им и стала чрезвычайная ситуация, к которой регион оказался не готов.

– Достаточно было произойти перманентно случающемуся наводнению в Тулуне, как всё пришло в движение. Где тонко, там и рвется. Помню, в 1983 году я выезжал с большой группой студентов на наводнение в Тулун, тогда никакой ажитации не было, хотя масштаб стихийного бедствия был сопоставим с нынешним. С той лишь разницей, что тогда никто не переводил стихию в плоскость политики – нужды не было. Сегодня такая нужда есть, и я вижу ее вот в чем.

Наш президент Владимир Путин – абсолютный чемпион во внешней политике России. Кто бы что ни говорил, страна на втором месте по мировому влиянию, несмотря на некоторые экономические проблемы. В этом – персональная заслуга Владимира Владимировича [Путина].

Тем временем во внутренней политике дела идут без внешнего блеска, здесь успехи не столь очевидны. Поэтому в каждом масштабном эксцессе глава государства вынужден включать механизм ручного управления, равновеликий размеру бедствия. И на этот раз он лично ТРИЖДЫ побывал в зоне стихийного бедствия, создал правительственную комиссию во главе с Виталием Мутко, выделил огромные бюджетные средства, принял кадровые решения, держит процесс восстановления территории под постоянным контролем.

И даже не это главное. Все это время он был со своим народом, в самой его гуще, с болью в сердце. Вспомним его диалог с бойким пацаном в Тулуне, многочисленные приемы тулунчан в Москве. Искренняя забота о простых людях, попавших в беду – пример президента всему народу. События этого года в области привлекли внимание всей страны, отдельные эпизоды и случаи были масштабированы, – отмечает Сергей Шишкин.

В связи с этим во властных структурах региона стали очевидно необходимыми перемены. Поэтому так скоропостижно произошли отставка Сергея Левченко и назначение временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева.

– На итоговой пресс-конференции президент дал подробную оценку своим кадровым решениям. Мне не с руки говорить что-либо после гаранта Конституции. Время покажет, приведет ли эта замена к лучшему в области или нет. Для меня очевидны вызовы перед новой властью: Тулун, Усолье, Байкальск и лес. Масштабы проблем в каждом из этих четырех случаев потребуют от Игоря Ивановича [Кобзева] максимальной концентрации его ума и опыта, знаний и умений. А главное, что ему потребуется – видеть людей, способных эти задачи решить. Эти проблемы копились не один год и требуют комплексного подхода, но результат надо выдать быстро, желательно к сентябрю 2020 года. В этом – ножницы. С одной стороны – абсолютная поддержка федерального центра, с другой – вынужденная опора на местные кадры. Если ему удастся этот сплав, то все получится, если нет, то этой повесткой придется заняться кому-то другому, – подчеркнул Сергей Шишкин.

Эксперт добавил, что после назначения Игоря Кобзева политические паблики региона стали вещать о его временности.

– Я бы не стал горячиться с таким скорым прочтением этого кадрового решения. Во-первых, потому что оно президентское. Во-вторых, потому что аппетит приходит во время еды. И, в- третьих, цыплят по осени считают. В идеале мне чудится избирательный бюллетень на выборах губернатора Иркутской области 2020 года, в котором будет несколько фамилий – Зайцев, Кобзев, Сокол, Щапов. Это мой сон в летнюю ночь – администрация президента никогда так не поступит, хотя никакого риска для Кремля в таком раскладе нет. Зато в этом случае ни один человек не скажет, что федеральный центр шулерски подыграл одному, – отметил Сергей Шишкин.

Также он добавил, что неслучайно названы всего четыре претендента и среди них нет Сергея Левченко. Политическая судьба красного губернатора, по мнению эксперта, закончилась.