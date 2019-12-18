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Политика
19.12.2019

Прокуратура Иркутска внесла протест городской думе в связи с некорректным принятием бюджета

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска 18 декабря внесла протест в думу города в связи с нарушениями закона при принятии бюджета областного центра.

Об этом 19 декабря на встрече с журналистами сообщил прокурор города Дмитрий Прушинский. По его словам, прокуратура будет настаивать на том, чтобы убрать из постановления думы первый и третий пункты и скорректировать второй. Во всех случаях речь идет о формулировках, содержащих упоминания поправок со стороны депутатов думы, которые были оформлены некорректно.

Напомним, проект бюджета депутатов не устроил, и они предложили мэрии доработать его с учетом замечаний, не предложив при этом конкретных поправок. Затем, на внеочередном заседании думы, приняли бюджет с теми поправками, которые посчитали нужными.

– Бюджет у нас сбалансированный, социально ориентированный, там 60% – социальная поддержка, около трети – на содержание городского хозяйства, – заявил вице-мэр Виктор Ешеев. – Хочу подчеркнуть, что за последние четыре года доходы выросли на 8 млрд рублей. Если в 2015 году бюджет был 13 млрд рублей, то в 2019 он составил более 21 млрд. Бюджет был подготовлен очень четко, своевременно и направлен в думу Иркутска для его принятия. Однако 12 декабря на внеочередном заседании думы бюджет в этом виде не был принят. По факту рассматривались поправки, которые и были приняты без заключения КСП, каких-либо обоснований, указаний конкретных улиц и объектов, куда предлагаемые средства нужно потратить.

Депутат думы Виталий Матвийчук с ним не согласился, заявив, что расходы на социалку в бюджете урезаны на 1,8 млрд рублей, не хватает средств на благоустройство дворов, организацию водопровода в частном секторе. Председатель думы Дмитрий Ружников также отметил, что вопросы возникли в связи с тем, что из 19 муниципальных программ в бюджете осталось только 11.

Заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина ответила, что это заявление некорректно, ведь сейчас в бюджете отражены не все суммы – при корректировке в марте с учетом поступлений из областной и федеральной казны суммы будут увеличены и социалка не будет сокращена.

Также Виктор Ешеев и руководитель аппарата администрации Иркутска Лариса Красноперова указали на ряд неясностей и спорных вопросов. Помимо того, что не прописаны конкретные объекты, на которые предлагается перераспределить средства, речь идет об отсутствии в принятом депутатами финансовом документе соответствующей таблицы с бюджетными кодами, а также то, что подпись Дмитрия Ружникова стоит под обеими версиями бюджета. Вице-мэр отметил, что по этим вопросам администрация затребовала разъяснения от думы, установив крайний срок ответа – 12.00 19 декабря. На это спикер ответил, что запрос дума получила вчера и «ответит, когда ответит».

Виктор Ешеев также предложил пойти по методике работы Законодательного собрания региона и сформировать постановление, в котором были бы прописаны все поправки, предлагаемые думой с обязательством принять их при первой же корректировке бюджета. Однако спикер заявил, что «депутаты не доверяют администрации», и их устраивает только вариант с включением поправок в бюджет стразу. При этом они согласны при первой же корректировке вернуть деньги на те статьи расходов, с которых сейчас предлагают их снять.

Дмитрий Прушинский озвучил претензии прокуратуры:

– Поправки не проработаны, не согласованы с администрацией, то есть, собственно говоря, их нет. Так как можно голосовать за то, чего нет?

Он предложил отойти от популистской риторики в этом вопросе:

– Одно дело, вы, уважаемые депутаты, говорите о чем-то на предвыборной кампании, другое – когда вы избирались, заняли должность муниципального служащего – теперь вы обязаны работать над бюджетом, а не говорить – пусть администрация сделает, а мы будем только веером поводить. Надо не просто закинуть и проголосовать за это – это должен быть правовой документ, соответствующий всем требованиям законодательства.

Прокурор заявил, что в думу на имя ее председателя внесен протест относительно того, как был принят бюджет. В сопроводительных документах к нему сообщается, что протест должен быть рассмотрен на ближайшем заседании думы, а в силу социальной значимости вопроса – внеочередном. Если же дума претензии прокуратуры не учтет и бюджет будет направлен на подписание главе города в нынешнем виде, то прокуратура готова предъявить претензии и администрации.

– Это повлечет и судебные тяжбы. Мы свою позицию будем отстаивать во всех инстанциях, – заявил Дмитрий Прушинский. – Поэтому предлагаю обеим нашим ветвям власти работать, прежде всего, в рамках законности, а потом уже решать свои междусобойчики.

Отметим, что в случае непринятия легитимного бюджета до конца года, Иркутск лишится софинансирования по всем программам из бюджетов всех уровней, общий объем городской казны тогда составит всего 9 млрд рублей по сравнению с запланированными в проекте бюджета 18 млрд. В результате казна позволит областному центру обеспечить только текущие расходы, отказавшись от любых ремонтов и строительства.

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