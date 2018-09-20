«Прозаседавшиеся», или как в Заксобрании Иркутской области должности делили: комментарии экспертов

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 19 сентября, состоялась первая после выборов сессия Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Заседание началось в 10:00 и длилось до полуночи. Депутаты избрали председателя регионального парламента, вице-спикеров, распределили между собой комитеты и комиссии, в том числе, определив их руководителей. Кроме того, народные избранники назначили члена Совета Федерации от Заксобрания. Из пяти фракций, вошедших в состав областного парламента, представители трёх из них – КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России» – заняли руководящие должности в комитетах и комиссиях. Назначены и «первые лица» фракций. Сформировалась ли та самая коалиция, о которой говорили коммунисты, или 14-часововое заседание свидетельствует об обратном? Над итогами этой столь необычной во всех смыслах сессии рассуждают эксперты Телеинформа. Генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR (Москва) Дмитрий Еловский считает, что для начала нужно оценить расклад сил перед первой сессией Заксобрания. «Единая Россия» уступила по спискам, но по количеству мандатов почти не проигрывала КПРФ: 18 на 17 в пользу коммунистов. Стратегия КПРФ была более гибкой: партия могла выдвинуть на должность председателя разных политиков. От ортодоксальных коммунистов до представителей дружественных партий. У «Единой России» стратегия была более жесткой: только Сергей Сокол и все. Это и слабость, и как показали последующие события, сила: отступать Сергею Соколу было некуда, запасных вариантов не было. Ключевой фактор победы заключался в том, в чью сторону качнутся три малых партии: ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская Платформа». Практически сразу было понятно, что ЛДПР будет в союзе с «Единой Россией», а «Гражданская Платформа» – с КПРФ. Таким образом, отмечает эксперт, обе стороны набирали по 21 голос. «Золотая акция» оказалась у троих депутатов от «Справедливой России». От их позиции, по сути, зависел будущий расклад в ЗС. Как показали последующие события, эсеры эту акцию реализовали максимально эффективно: два из трёх депутатов заняли руководящие посты. – Важно отметить, что при подготовке к первой сессии обе стороны играли в полную силу. Это столь редкий пример настоящей политической борьбы. Без компромиссов и «договорняков». В этом плане обе стороны можно уважать: они боролись за победу и до конца. На мой взгляд, это более правильная ситуация с точки зрения интересов избирателей, которые не для того голосуют, чтобы потом их интересами торговали, – отмечает Дмитрий Еловский. Проблема в том, считает он, что если партия играет ва-банк, то в случае победы получает все, а в случае поражения проигрывает тоже все. Собственно, это и получилось. – При голосовании за спикера, предположу, что минимум два эсера перешли на сторону «Единой России». Почему это произошло – можно только догадываться. Это вопрос кулуарных переговоров, вряд ли кто-то раскроет всю их подноготную, – добавил генеральный директор коммуникационного агентства ACTOR. Собственно, считает он, в этот момент КПРФ и потерпела поражение. Так как обе стороны шли на победу, то договариваться им было особо не о чем, поэтому «Единая Россия» забрала себе всё, оставив коммунистами пост одного вице-спикера, одного председателя комитета и двух зампредов комиссий. Случившееся имеет скорее психологический эффект: для КПРФ это ледяной отрезвляющий душ после эйфории победы, для «Единой России» – свет в конце тоннеля. С точки зрения политической ситуации она не особо изменилась. Губернатор всё так же коммунист, председатель Заксобрания – всё так же единоросс, остальное – опции. – Другой вопрос, что во главе парламента стоит Сергей Сокол, который показал, что может извлечь из ситуации максимум и сложить нужную конфигурацию. Понятно, что сейчас он – главный претендент на должность губернатора со стороны «Единой России» на следующих выборах. Теперь у него есть не только амбиции, но и целая ветвь власти в распоряжении с её аппаратом, бюджетом и статусом. На стороне Сокола – эффект от победы, против него играет время и общая ситуация в стране, которая скорее ухудшается для «Единой России». Так что Сергею Михайловичу придётся серьёзно потрудиться, чтобы подойти к старту выборов губернатора в нужной форме, – считает собеседник агентства. А вот в какой форме Сергей Сокол подойдет к выборам очень сильно зависит от того, как КПРФ переживет текущую ситуацию. Если её фракция погрязнет во внутренних дрязгах, склоках и начнёт разваливаться, то это будет играть на руку новому спикеру Заксобрания. Если коммунисты смогут пережить поражение, консолидируются и начнут активно работать, то его председателю придется постоянно отбиваться от наседающих оппонентов. Для этого посты не нужны, достаточно грамотно использовать свой перевес в депутатах при обсуждении конкретных законопроектов и решений. Более того, подчеркивает Дмитрий Еловский, нужно понимать, что коалиция, сложившаяся под выборы спикера, не железобетонная. Она наоборот очень хрупкая. Её еще нужно будет зацементировать и значительно расширить. По принципиальным вопросам её вообще придётся каждый раз пересобирать заново. Например, вопрос о прямых выборах мэра Иркутска вполне может спровоцировать новый кризис в ЗС. – В целом, если рассмотреть ситуацию с точки зрения интересов жителей области, то она скорее играет им на руку. Ни одна сила не получила монополию в парламенте, значит, останется ситуация, при которой и областное правительство, и депутаты вынуждены работать в интересах граждан, чтобы не подставиться под критику оппонентов. Для области и её жителей это наилучший вариант, – резюмировал Дмитрий Еловский. Несмотря на итоги выборов, её результаты позволили «Единой России» мобилизоваться, показать себя как более системную и организованную политическую структуру, сумевшую добиться тех результатов, которые она ставила перед собой изначально. Это и должность спикера Заксобрания, и позиция сенатора, и руководящие посты в комитетах и комиссиях. Такого мнения придерживается специалист по связям с общественностью, политконсультант Владислав Шиндяев. Что касается избрания спикера и сенатора, то никаких сенсаций не произошло. Все случилось так, как и планировалось. – В данном случае должность спикера и его выборы – это, прежде всего, заслуга той личности, которую избрали, то есть Сергея Сокола. В целом избрание всех руководящих постов и итоги первой сессии Законодательного собрания в огромнейшей части – заслуга как «Единой России», так и самого Сергея Сокола. Он показал себя хорошим договорщиком, системным человеком, который смог консолидировать интересы не только своей партии, но и представителей других политических структур, – считает политконсультант. Расклад сил в региональном парламенте достаточно интересный, обеспечивающий высокий уровень конкуренции и качественную детальную проработку всех вопросов, отмечает Владислав Шиндяев. Что касается руководителей комитетов, то некоторые должности в рамках консультаций были согласованы изначально. На первой сессии «Единая Россия» показала, что нисколько не утратила свои навыки и умения для достижения поставленных целей. Более того, сложная ситуация на выборах депутатов сыграла на пользу партии, которая, получив жёсткий урок, смогла мобилизовать свои силы и достигнуть максимальных результатов при формировании комитетов и комиссий. КПРФ же, считая себя победителем выборов, просто не была готова к продолжению борьбы. Причем ни юридически, ни организационно. Это привело к тому, что Ольгу Носенко в качестве кандидатуры на должность вице-спикера предложила не КПРФ, а член «Гражданской Платформы» Александр Битаров. А коммуниста Романа Габова на должность председателя комитета предложил единоросс Сергей Брилка. По ситуации с другими коммунистами – Виктором Кондрашовым, Ильёй Сумароковым, Антоном Романовым – было видно, что депутаты, избранные от КПРФ, даже не провели предварительных переговоров и элементарных согласований внутри партии. Результат отсутствия этой внутрипартийной работы очень красноречив, считает эксперт. – И даже когда речь шла о комитете, который отдали КПРФ, то это происходило чисто по профессиональному признаку. Роман Габов возглавил комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве. Ни у кого из депутатов никаких вопросов не возникло. По крайней мере, у «Единой России», потому что они эту кандидатуру и предложили. Мы видели это и по результатам голосования. Все руководители занятых должностей и постов прошли все согласования. Были максимально учтены все интересы для того, чтобы «Единая Россия» показала организованную деятельность, консолидированную позицию по большинству вопросов, – говорит специалист по связям с общественностью. При этом он обращает внимание на достаточно интересную, по его словам, ситуацию. С одной стороны КПРФ пришла на Законодательное собрание как победитель, но, тем не менее, организоваться, мобилизоваться и согласовать свои позиции так и не смогла. Красивый пример этому, когда официально от партии выдвигается Виктор Кондрашов, а члены партии голосуют за Ольгу Носенко. – На начальном этапе КПРФ не смогла провести необходимую внутреннюю и тем более межпартийную работу для того, чтобы достигнуть нужных результатов голосования. Получится ли у них это дальше – большой вопрос. В связи с этим у «Единой России» есть достаточные предпосылки для того, чтобы проводить решения не только в Заксобрании. В решении многих серьёзных стратегических вопросов региона нам очень часто не хватает поддержки федерального центра. Учитывая, что спикером Законодательного собрания избран Сергей Сокол, особо значимые стратегические решения имеют высокие шансы на то, чтобы получить поддержку федералов. А это значит, нам легче будет реализовывать их на территории региона, – добавил Владислав Шиндяев. Говоря о новоизбранном председателе Законодательного собрания, профессор права, доктор юридических наук, экс-председатель регионального парламента Сергей Шишкин отметил: Сергей Сокол со своей задачей вполне справится, и все потому, что правильно начал. – Во-первых, в рамках избирательной кампании он объехал все 42 муниципальных образования Иркутской области второго уровня. Это непросто, имея в виду протяжённость нашего региона. У него есть интерес к людям, которые живут на территории области. Есть свежие представления о муниципалитетах: чем они живут, кто рулит, какие у них проблемы, какое целеполагание. Во-вторых, мне нравятся его рефрены: они не агрессивные и злобные, а конструктивные. Пока они существуют в виде установок общеидеологического характера: Иркутская область большая, тут всем всего хватит, есть чем заниматься, надо сосредотачиваться на главных направлениях социально-экономического развития. Даже в своей вступительной речи на сессии он сказал, что надо ускорять развитие экономики и социальной сферы региона, – отмечает профессор. Кроме того, вертикальная интеграция Сергея Сокола в «Ростех» тоже дает основания говорить о том, что он может наладить конструктивный диалог с Москвой как в части инициатив правотворческого характера со стороны парламента, так и бюджетирования крупных программ развития Приангарья. – Во всяком случае, в Москве его знают, и он там знает многих. Я считаю, что в рамках партийного строительства и личных контактов, отношений Сергей Сокол способен осуществить такую полезную и конструктивную мобилизацию интересов жителей Иркутской области, – считает Сергей Шишкин. Еще один немаловажный момент: новый спикер Заксобрания начал с чистого лица, он не связан с текущими конфликтами областного парламента предыдущего созыва. – У него нет какой-то зашоренности, обид. Такого запала на пару лет уж точно должно хватить. Первое заседание Заксобрания показало, что он вполне способен выступать в роли старшего депутата, вести парламентскую процедуру без особых нарушений. Во всяком случае, я заметил, что никаких демаршей не было, никто не уходил из зала. Все было благопристойно, – рассуждает эксперт. Опыт работы Сергея Сокола первым заместителем губернатора должен помочь в работе с депутатами, считает собеседник агентства. При этом новому руководителю Законодательного собрания необходимо абстрагироваться от чисто партийных подходов и руководствоваться общими интересами – интересами жителей региона. – Думаю, тогда и депутаты от КПРФ к нему расположатся. Поэтому они для него должны быть такими же «своими», как и единороссы. Впрочем, как и представители малых партий. Этот момент очень важен, – говорит профессор. По его словам, Сергею Соколу необходимо отформатировать для себя отношения с местными органами власти, прежде всего, с думами, и продолжить ту работу, которую вёл парламент в последние годы. Желательно, чтобы в этом диалоге не было излишней политизации, ярких партийных акцентов. Нужно больше прагматизма, текущих дел и конкретных успехов на каждой территорий. – Ему надо выстроить отношения с правительством и губернатором. Тут тоже не вижу никаких принципиальных разночтений. Здесь эйфории быть не должно. Тем более что у него есть опыт работы в исполнительной ветви власти. Он понимает механизмы, знает особенности построения работы, – считает эксперт. Не совсем понятным для Сергея Шишкина стало решение депутатов отнять у трёх вице-спикеров парламента руководство комитетами. – Я плохо себе представляю, чем они будут заниматься. Это затратная идея. Лишние деньги придется платить. За Кузьмой Алдаровым можно было оставить комитет по сельскому хозяйству, за Ольгой Носенко – комитет по собственности. Думаю, Александр Ведерников вполне бы мог возглавить комитет по бюджету, поскольку работал заместителем губернатора в сфере финансов. Таким образом, мы бы сэкономили народные деньги. Из пяти партий, представленных в Законодательном собрании, три получили руководящие посты в комитетах и комиссиях. Я думаю, что справедливороссы должны быть очень довольны: из трёх членов фракции руководителями избраны двое, – добавил Сергей Шишкин. Особо он выделил эсэра Александра Гаськова, который работал заместителем мэра Братска и был депутатом городской думы, является практикующим хирургом и главным врачом Братской городской больницы №2. На прошедшей 19 сентября сессии он был избран на пост председателя комитета по здравоохранению и социальной защите. – Это хорошая смена Андрею Лабыгину (руководил комитетом в предыдущем созыве – прим. ред.). Он профессиональный доктор, причем доктор-менеджер. Думаю, у него очень хорошо получится взаимодействовать с министром здравоохранения. У них нет никакой конфронтации во взаимоотношениях. Конфликтность на этом исчезнет, – уверен эксперт. Отметил он и некоторые удивительные для него вещи. Например, два представителя одной партии – коммунисты Виктор Кондрашов и Ольга Носенко – конкурировали друг с другом за пост вице-спикера парламента. – Победить на выборах такого «монстра», как Андрей Лабыгин, с перевесом в 1,3 тысячу голосов избирателей, но получить на сессии всего два голоса при голосовании за кандидатуру заместителя председателя парламента – стыдно. Для меня это очень показательно. Всё-таки, наверное, возбуждение уголовного дела, превышение полномочий сыграли определённую идеологическую роль в восприятии Виктора Ивановича среди депутатов, – считает собеседник агентства. Не менее удивительным для него стало и то, что Романа Габова (КПРФ) в качестве кандидатуры на пост руководителя комитета по сельскому хозяйству выдвинула «Единая Россия». – Немного странновато это для меня. Видимо, вся условность партийной принадлежности иногда может нарушаться, – рассуждает профессор. Что касается личности избранного сенатора, то, по мнению эксперта, в этом случае «Единая Россия», наконец, выполнила свои обещания перед Сергеем Брилкой. Для человека, находящегося в пенсионном возрасте, это почётная позиция. – Это синекура для завершения политической карьеры Сергея Брилки. Особой результативности от него я не ожидаю. Но лично свою человеческую судьбу он вполне устроил. Надеюсь, его пребывание в верхней палате Федерального Собрания каким-то образом будет полезно и для Иркутской области, – добавил Сергей Шишкин. Кандидат политических наук Алексей Петров считает, что результаты выборов и результаты голосования на сессии – две стороны одной медали. КПРФ не справилась с головокружением от успехов и не смогла договориться с партией Сергея Сокола о паритетных распределениях постов в Законодательном собрании. – Когда Александр Битаров («Гражданская Платформа» – прим. ред.) выдвинул Ольгу Носенко в вице-спикеры, то будущий лидер фракции коммунистов Андрей Левченко вместо того, чтобы поддержать кандидатуру своей коллеги, выдвигает другого кандидата. Я с таким ещё не встречался, – говорит эксперт. «Единая Россия», отмечает он, пожадничала. Ей не нужно было брать под руководство столько комитетов, поскольку у партии сейчас другие времена, более тяжёлые, и было бы правильно разделить ответственность за реформы и будущие решения. – Она поймёт со временем свою ошибку. Главное, чтобы не было поздно, а то мы сейчас увидим ещё одно головокружение от успехов. В течение года, возможно, будут перестановки, – добавил собеседник агентства. «Справедливая Россия» прыгнула выше головы, считает он. Партия, вероятно, и сама не ожидала, что так «карта ляжет». – Пять лет без Заксобра, а тут сразу... Браво, господин Гаськов! Во время сессии, после избрания, спикер Сергей Сокол сказал, что все партии должны получить комитеты, и парламент будет мультипартийным. Увы, через несколько часов это заявление было низложено. Не хотелось бы в будущем повторения такого, когда заявления и реальные действия идут в параллельных мирах, – заключил Алексей Петров. В целом, по мнению экспертов, первая сессия Законодательного собрания стала «вторым туром» избирательной кампании депутатов областного парламента. И этот «второй тур» безоговорочно выиграла партия «Единая Россия». Проиграв выборы коммунистам 9 сентября и имея на один мандат меньше, партия заняла все ключевые посты в ЗС. Сами единороссы отмечают: это не объявление войны коммунистам. Неоднократно при подготовке к установочной сессии и во время неё они пытались встретиться с депутатами от КПРФ, чтобы обсудить распределение руководящих мест, создать сбалансированные органы управления. Однако в КПРФ в отличие от других партий, от диалога отказались. Тем не менее, и в своём выступлении на сессии, и в комментариях средствам массовой информации председатель Заксобрания Сергей Сокол заявил о намерениях выстраивать конструктивные отношения с губернатором и правительством. – Наши двери открыты для всех политических сил, мы рассчитываем на диалог с губернатором и постараемся найти общий язык по большинству вопросов. Ведь у всех нас общие цели и задачи – повышение уровня жизни людей в нашей области, – отмечает Сергей Сокол. ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр битаров

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