Сергей Брилка: работа в новом составе Заксобрания требует большого искусства

Иркутская область, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Работа депутатов в новом составе Законодательного собрания Иркутской области будет непростой и потребует большого искусства, особенно от его председателя, иначе все может привести к хаосу и противостоянию при решении тех или иных вопросов, заявил парламентарий, секретарь реготделения ЕР Сергей Брилка.

На втором этапе 20-й конференции регионального отделения «Единой России» 18 сентября он отметил, что, по его мнению, в Заксобрании начинается новая история. Сергей Брилка пожелал депутатам здравого ума, четкого понимания желаний жителей Иркутской области. Именно их интересы должны стать главным ориентиром в работе парламентариев.

По словам Сергея Брилки, результаты партии на выборах не должны никого шокировать и вводить в уныние. Единороссов ждет большая работа, им есть над чем работать и к чему стремиться. Секретарь регионального отделения ЕР отметил, что партия ставила перед собой цель также взять абсолютное большинство мандатов в Заксобрании.

– Возможно, это было очень амбициозно. Я сейчас не собираюсь говорить о причинах такого результата. Без глубокого анализа каждого избирательного округа мы не можем вести разговор. Надо все изучить детально и глубоко, проанализировать честно, откровенно и объективно, – отметил Сергей Брилка.

Также он обратил внимание, что в праймериз «Единой России» к выборам Заксобрания приняли участие 112 тысяч избирателей. При этом в день голосования свои голоса в пользу партии отдали всего лишь 137 тысяч человек. Главный оппонент единороссов – КПРФ – получил 167 тысяч голосов.

– Это показатель того, где мы недоработали, – подчеркнул Сергей Брилка.

Напомним, выборы в ЗС прошли 9 сентября. Были избраны 45 депутатов – 23 по областному избирательному округу и 22 по одномандатным округам. В третий созыв ЗС вошли пять фракций – «Единая Россия» (18 мандатов), КПРФ (19 мандатов), ЛДПР (четыре мандата), «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» (по три мандата).

Кстати, иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций.