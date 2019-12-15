Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года. Об этом он сообщил 16 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам его работы за четыре года. – Жизнь покажет. Я думаю, что вы это всё чувствуете, что у нас она такая достаточно турбулентная, и жизнь, и политика. Если опять же судить по вашим коллегам, СМИ, с утра все хорошо, с обеда – плохо, с утра – плохо, с обеда – все хорошо и так далее. Всё может произойти, и даже не о сентябре сейчас речь, а об июне, когда будут приниматься эти решения. Я думаю, что вы можете ожидать за это время разных интересных, удивительных событий. В условиях турбулентности все предсказания неразумны, – высказался Сергей Левченко. Также экс-глава региона отметил, что КПРФ обязательно выставит своего кандидата на предстоящие выборы. – Не было еще ни разу, чтобы КПРФ не участвовала во всех значимых выборах, начиная с муниципального уровня и заканчивая выборами президента. Всегда участвовали. Насчет конкурентности – надеюсь, что выборы будут конкурентными, – продолжил Сергей Левченко. Он добавил, что у коммунистов есть даже несколько кандидатов на губернаторский пост. – КПРФ в этом смысле отличается от всех остальных партий. Есть кандидаты на все посты, в отличие от многих других партий, которые пользуются услугами варягов, – прокомментировал Сергей Левченко. На вопрос о том, законно ли бывшему губернатору, добровольно сложившему полномочия, идти на предстоящие выборы, политик ответил, что сам он не юрист и должен в этом вопросе полагаться на мнение экспертов. – Я услышал два достаточно обоснованных мнения, что можно и что нельзя. Поэтому давайте немного подождем, – заявил экс-губернатор. О планах на будущее Сергей Левченко высказался туманно. По словам политика, он продолжит работать на благо Иркутской области и никуда не собирается уезжать. Несмотря на то, что ему поступало множество разных предложений, в том числе и о работе за границей. – Буду работать на благо региона, потому что умею. Не зря же меня 10 раз избирали депутатом разных уровней, от городского и районного до уровня Государственной Думы, – резюмировал экс-глава региона. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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